Schlagergröße Ben Zucker spielt ein Open-Air-Konzert auf der Sommerwiese in Frankfurt. Noch gibt es Tickets für die Sause – und hier Infos zu Einlass und Parken.

Frankfurt – Wenn die Lieder von Ben Zucker aus den Boxen schallen, hält es vermutlich nur wenige auf ihren Plätzen. Bekannt wurde er 2017 durch sein Album „Na und?!“ und ist seitdem nicht mehr aus dem deutschen Schlager-Olymp wegzudenken. Am kommenden Freitag (18. August) spielt der 40-Jährige jetzt einen Gig in Frankfurt. Seine Fans aus ganz Hessen wird das besonders freuen.

Noch gibt es Tickets für das Konzert von Schlagerstar Ben Zucker in Frankfurt

Oft sind die Konzerte in der Jahrhunderthalle ausgebucht. Da das Open-Air von Ben Zucker aber auf der Sommerwiese direkt neben dem Gebäude an der Pfaffenwiese 301 stattfindet, gibt es mehr Plätze und dementsprechend immer noch Karten. Diese kosten 67,40 Euro und lassen sich auf der Homepage der Jahrhunderthalle erwerben. Einlass für das Konzert am Freitag ist um 18 Uhr.

Wie klappt die Anreise zum Konzert von Ben Zucker auf der Sommerwiese am besten?

Für die Anreise zum Konzert haben Schlagerfans mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man natürlich mit dem Auto oder dem Fahrrad fahren. Zum anderen ist die Anfahrt mit dem ÖPNV eine Option. Mit folgenden Linien der S-Bahnen und Busse kommen Sie am besten zur Sommerwiese:

Linie S1 oder S2 vom Hauptbahnhof Frankfurt oder Wiesbaden bis zur Station Frankfurt-Höchst. Von hier aus nehmen Sie die Busse 53 oder 54 bis zum Veranstaltungsort.

oder vom Hauptbahnhof Frankfurt oder Wiesbaden bis zur Station Frankfurt-Höchst. Von hier aus nehmen Sie die oder bis zum Veranstaltungsort. Linie S1 oder S2 bis zur Station Frankfurt-Höchst. Von hier können Sie in ungefähr sieben Minuten zur Sommerwiese laufen.

Die Anreise mit der Bahn oder dem Bus ist also sehr problemlos und für alle Fans einfach zu bewältigen.

Wo gibt es Parkplätze für das Konzert von Ben Zucker in Frankfurt?

Wer allerdings lieber mit dem Auto zu dem Open-Air-Konzert fahren möchte, kann dies selbstverständlich auch tun. Diese Parkplätze stehen ihnen am Freítag zur Verfügung:

Parkplatz B an der Silostraße 81: Dieser Parkplatz ist direkt gegenüber des Veranstaltungsorts. Der Veranstalter empfiehlt allerdings im Vorhinein zu reservieren. Das geht auf der Website der Jahrhunderthalle.

Dieser Parkplatz ist direkt gegenüber des Veranstaltungsorts. Der Veranstalter empfiehlt allerdings im Vorhinein zu reservieren. Das geht auf der Website der Jahrhunderthalle. Parkplatz Bahnhof Höchst: Dieser Parkplatz ist an der Dalbergstraße 8. Von hier aus muss einer kleiner Fußmarsch bis zur Location zurückgelegt werden.

Außerdem befinden sich in der Nähe einige Supermarkt-Parkplätze, die ebenfalls angesteuert werden können.

Wie sieht es mit Essen auf dem Open-Air-Konzert an der Jahrhunderthalle aus?

Selbstverständlich ist auf dem Konzert von Schlagerstar Ben Zucker für Verpflegung gesorgt. So findet man hier ein kühles Bier oder eine Bratwurst. Wenn der Hunger vor oder nach dem Auftritt aber etwas größer ist, folgen hier Restaurant-Empfehlungen des Veranstalters:

Gasthaus zum Bären: Gutbürgerliche Küche am Höchster Schlossplatz 8.

Gutbürgerliche Küche am Höchster Schlossplatz 8. Höchster Genussschmiede: Gehobene mediterrane Küche in der Melchiorstraße 20.

Gehobene mediterrane Küche in der Melchiorstraße 20. Wunderbar: Restaurant, Café und Bar in der Antoniterstraße 16.

Für das leibliche Wohl ist also auch gesorgt. Einem schönen Konzertabend auf der Sommerwiese zur Musik von Schlagerstar Ben Zucker steht also nichts mehr im Weg. (Jakob von Sass)

