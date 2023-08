Bembel am Ohr

Von Stefan Behr schließen

Wenig Handkäs mit Musik, dafür aber viel Ferz mit Krigge auf dem Apfelweinfestival

Auf dem Roßmarkt ist gerade Apfelweinfestival. Das sollte man wissen, um es angemessen würdigen zu können. Das Apfelweinfestival ist nämlich eines dieser Festivals, die fast nichts, aber nicht absolut nichts mit Apfelwein zu tun haben. Vom Geruch her könnte es sich auch um das „In-altem-Fett-Frittiertes-aus-aller-Welt-Festival“ handeln. Optisch erinnert es an die Dippemess. Dass allerdings auf der Festivalbühne Bands wie „Captain Bembel & die Feingerippte“ spielen, macht deutlich, dass man sich nicht auf dem Rheingau-Musik-Festival befindet. Und es wird auch Apfelwein kredenzt.

Jetzt darf man zu Recht fragen: Wofür braucht es noch ein Festival? Um an einem Sommerwochenende in der Stadt nicht über ein Festival, eine Demo oder eine Sportveranstaltung zu stolpern, muss man mittlerweile ja nach Kalbach fahren. Selbstverständlich hat der Apfelwein Huldigung verdient. Aber es gibt genügend Orte in der und um die Stadt herum, wo man sein Hochamt andächtig zelebrieren kann. Und das mit wesentlich originellerem Messapfelwein.

Die Stände auf dem Roßmarkt sind fest in der Hand der Großkeltereien, Innovatives sucht man hier vergebens. Es sei denn, man findet Gefallen an Gesöffen mit so klangvollen Namen wie „Apfeltau Spritz“ oder weniger klangvollen wie „Hessen Hugo“, die dann aber doch eher in den Ciderspace als zu Frankfurt gehören.

Gäste können hier übrigens Apfelwein ohne etwas zum Essen dazu bestellen, ohne befürchten zu müssen, von rübezahlesken Kellnern zusammengestaucht zu werden – ein dreister Bruch mit einer ehrwürdigen Frankfurter Tradition. Aber man will eigentlich auch gar nichts bestellen, weil fast keine der feilgebotenen Speisen so recht zum Stöffsche passen will. Lobend erwähnt sei hier zumindest der Stand der „Feldhelden“, die mit Grie-Soß-Leckerlis alles richtig machen.

Unglaublich, aber wahr: Ein Stand verkauft gar „Bembel-Geschmeide“! „Ohrhängersche“ für die als weiblich, „Manscheddeknöpp“ für die als männlich gelesenen Besuchenden. Das Geschmeide ist allerdings ein wenig mickrig geraten. Ja, wenn sich wer einen Sechser-Bembel an Ohr oder Hemdsärmel hängt: Respekt! Aber so …

Bei aller fundierten Kritik hat so ein Apfelweinfestival natürlich seine Daseinsberechtigung. Der Frankfurter als solcher hat einen Hang zu Trunk und Geselligkeit. Für die Frankfurterin gilt das nicht minder. Denn beides ist die Grundvoraussetzung für die Kernkompetenz der Mainmetropoliten: Schlächdbabbelei!

Aber wehe: Keine hundert Meter vom Festival entfernt hat sich am Samstagabend eine Handvoll Menschen zum Wutbürgern eingefunden. Ein Vertreter der Mikropartei „Die Basis“ hat sich das Mikrofon geschnappt und nimmt „Bezug auf meine Rede von gestern“, die gewiss allen, die sie gehört haben, in bester Erinnerung ist. Aber er habe noch etwas zu ergänzen: Eine Bekannte einer Freundin seiner Mutter habe jetzt plötzlich „ein Loch im Fuß“, das sei „eindeutig ein Impfschaden“ und es werde immer größer. Schon bald drohe der ganze Fuß und danach die ganze Bekannte der Freundin der Mutter zu verschwinden. Und was unternehme die Regierung dagegen? Nichts! Absolut nichts!

Das würde bei jedem Wasserhäuschenpoetryslam locker für einen Podiumsplatz reichen. Das Seltsame ist bloß, dass der Redner gar nicht auf dem Apfelweinfestival war und auch einen leidlich nüchternen Eindruck macht. Da stellt sich die bange Frage: Wofür braucht es noch Ebbelwei?

Wer’s braucht: Das Festival geht noch bis zum 20. August, freitags und samstags von 11 bis 24 Uhr, sonntags bis donnerstags von 11 bis 23 Uhr.