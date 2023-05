Bedrohte Straßenfeste: Wie kann die Stadt helfen?

Von: George Grodensky

Das Schweizer Straßenfest in Sachsenhausen wurde vorerst abgesagt. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Kosten auffangen, Sponsoring vermitteln. Das FR fragt nach, wie die Stadt bei Festen helfen kann

Feste und Festivals klagen über steigende Kosten. Die entstehen durch immer mehr Sicherheitsauflagen – notwendige, wie die Stadt betont – und durch hohe Energie- und Personalkosten. Das Wirtschaftsdezernat versteht sich als Anlaufstelle für die Gewerbetreibenden, steht im Austausch mit den Gewerbevereinen, die Stadtteilstraßenfeste ehrenamtlich organisieren und verantworten. Es versucht, Antworten auf verschiedene Fragen.

Wie kann die Stadt unterstützend tätig werden?

Im vergangenen Jahr ist sie beim Schweizer Straßenfest bereits eingesprungen. Der Gewerbeverein hätte ohne Unterstützung das Fest absagen müssen. Wichtig ist der Stadt, dass Kalkulationen regelmäßig überprüft und angepasst sowie neue Partner gewonnen werden. Die Stadt muss regelmäßig neu bewerten, welche Auflagen erforderlich sind oder entfallen können. In einem zweiten Schritt gilt es, die Preise insbesondere für städtische Dienstleistungen, die sich aus den Auflagen ableiten, in den Blick zu nehmen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass städtische Betriebe finanziell vom Einsatz Ehrenamtlicher profitieren. Das Wirtschaftsdezernat sieht dazu Gesprächsbedarf innerhalb der Koalition.

Könnte man für wichtige Feste womöglich Gebühren für Reinigung und Müllabfuhr reduzieren?

Mit einigen Auflagen trägt die Stadt zur Verteuerung von Festen bei. Das liegt auch daran, dass in diesen beiden Bereichen die Kosten zwischen 19 und 38 Prozent gestiegen sind. Die zuständigen Dezernate sind gefordert, kritisch zu hinterfragen, ob diese Kosten in voller Höhe weitergegeben werden müssen, oder ob man für besondere Feste Ausnahmen trifft. Hier gilt es, im politischen Raum zu diskutieren, welche Feste das sein könnten.

Stellt die Wirtschaftsförderung Kontakte zu Sponsoren her?

Die Wirtschaftsförderung ist wichtiger Partner der Gewerbetreibenden und Gewerbevereine. Sie hat in der Vergangenheit schon bei der Sponsorensuche unterstützt und ist dazu auch weiterhin bereit. Dies reicht von der Vernetzung mit geeigneten Betrieben bis zu Gewerbeschauen, die Gewerbetreibenden eine Präsentation im Stadtteil ermöglichen. Im vergangenen Jahr haben die Gewerbevereine mit Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst und Wirtschaftsförderung auch Rundgänge bei Festen unternommen, in Bergen-Enkheim, Bornheim und Sachsenhausen. Dabei wurden Missstände sichtbar, die zu vermeiden wären.

Wäre denn eine höhere Förderung einzelner Träger möglich?

Feste sollen weiter in Frankfurt stattfinden können. Sie tragen zur Identität der Stadtteile bei und stiften bei Bewohnern, Gewerbetreibenden und Besuchern ein besonderes Lebensgefühl. Und das weit über den Stadtteil hinaus. Der Christopher Street Day etwa hat einen identitätsstiftenden Charakter. Deshalb haben wir uns klar dazu bekannt, dass dieser eine zentrale Veranstaltung für Vielfalt und gegen Hass bildet. Zu diesen Commitment aus dem Koalitionsvertrag stehen wir. Statt über Einzelfälle zu entscheiden, die es in vielen Bereichen mit sicherlich sehr guter Begründung zahlreich gibt, treten wir für eine transparente, das heißt sichtbare, verständliche und nachvollziehbare Grundsatzentscheidung ein. Diese könnte zum Beispiel neben der Senkung von städtischen Gebühren für Veranstalter in der Verankerung eines festen Haushaltspostens liegen, der explizit für die Absicherung bedeutsamer Feste eingerichtet wird.

Den Frankfurter Straßenfesten generell unter die Arme greifen?

Bedeutsame Feste können sowohl traditionsreiche und publikumsträchtige Veranstaltungen sein als auch Events, die neu begründet werden oder sich nach erfolgreicher Durchführung in anderen Kommunen in Frankfurt etablieren möchten. Besonders wichtig ist uns, dass wir uns als Magistrat nicht gegenseitig ausspielen. Es sollte deshalb ein Dezernat geben, das konkret zuständig ist, ganzheitliche Lösungen zu ermöglichen. Niemand von uns hat ja das Interesse, Stadtteilfeste ausfallen zu lassen.

