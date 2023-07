Baustelle statt Wasserspaß im Günthersburgpark

Von: George Grodensky

Das Grünflächenamt erneuert die denkmalgeschützte Anlage. Die Wiedereröffnung ist für die Saison 2024 geplant.

Nun liegen sie da und harren der Dinge. Ob sie wohl die tobenden und jauchzenden Kinder vermissen, die steinernen Figuren, die sonst die Wasserspiele im Günthersburgpark zieren? Man kann sie nicht fragen, sie sind außer Dienst, liegen herum und beäugen skeptisch die Baustelle. Seit April saniert das Grünflächenamt die Anlage, bis zum Herbst sollen die Arbeiten fertig sein. Aber musste das sein, fragen sich nicht nur die Figuren, die Bildhauer Reiner Uhl 1983 geschaffen hat. Musste man ausgerechnet im Sommer sanieren?

Nun, anders ist es nicht möglich. Das haben am Donnerstag Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) und die Leiterin des Grünflächenamts, Heike Appel, beim Baustellenrundgang im Park betont. Die Bauarbeiten sind langwierig und kompliziert. Sie ziehen sich über die gesamten halbwegs warmen Monate hinweg. Der Park ist schließlich denkmalgeschützt. Da kann man nicht mit dem Vorschlaghammer arbeiten, sondern nur fein ziseliert. Und kälter als acht Grad dürfe es auch nicht sein dafür.

Nachher soll es wenig Unterschiede geben: Barrierefrei soll der Spielplatz dann sein. Und natürlich mit bester Wasserqualität aufwarten. Damit hat es in der Vergangenheit so manches Problem gegeben. Nicht dass das Nass eine schlechte Qualität hatte. Das nicht. Die Stadt muss aber dafür sorgen, dass es Schwimmbadqualität hat. Was in einem Schwimmbad mit festen Öffnungszeiten und Personal vor Ort viel einfacher zu gewährleisten ist als in einem öffentlichen Park.

Das Problem quält die Stadt bei allen Wasserspielparks, darum saniert sie die alle nach und nach. Meist sind es die stehenden Wasserflächen, die Sorge bereiten, die Becken. Aus dem am Goetheturm ist darum eine Matschanlage geworden. Auch Schwanheim, Tannenwald und Scheerwald haben keine Becken mehr, nur noch Sprühfelder. Die den Kindern ebenso viel Spaß bereiteten, versichert Heilig.

Im Günthersburgpark ist nun nicht das Becken das Problem, das gab es eh nicht. Hier habe man bei vorigen Sanierungen einfach neue Platten auf die alte Bodenplatte gelegt, was den Abfluss des Wassers erheblich verlangsame, sagt Appel. So bilden sich aber eher Keime. Und weil nach 35 Jahren die Wassertechnik öfter einmal ausgefallen ist, muss jetzt eben saniert werden.

Knifflig ist dabei die Preisentwicklung. Für die erste Sanierung im Niddapark hat die Stadt noch ein halbe Million Euro ausgegeben. In Schwanheim waren es dann schon 1,3 Millionen. Spitzenreiter ist bislang der Günthersburgpark mit 1,7 Millionen Euro. Die Eröffnung ist einstweilen für den 15. Mai 2024 geplant.

Wem es bis dahin viel zu heiß ist im Günthersburgpark, sollte mal im nördlichen Teil gucken. Wo früher der Betriebshof des Grünflächenamts war, liegen noch ein paar Wasserleitungen. Die nutzt das Amt nun für eine Spieldusche für die Sommerferien. Aber nur, wenn es heiß ist.