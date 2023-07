Zehn Meter hoher Baum stürzt auf Oberleitung – Straßenbahnverkehr beeinträchtigt

Von: Jacob von Sass

In der Frankfurter Gartenstraße stürzt wegen eines Unwetters ein Baum auf die Oberleitung der Straßenbahn. Der Verkehr ist für 90 Minuten lahmgelegt.

Frankfurt – Aufsehenerregender Feuerwehreinsatz nach Unwetter: Am Montag (24. Juli) ist ein Baum in der Gartenstraße in Frankfurt auf die Oberleitung der Straßenbahn gekracht. Schuld daran war ein vorangegangenes Gewitter in der Metropole am Main. Zur Beseitigung des Baumes musste laut der Polizei die Feuerwehr ausrücken.

In der Gartenstraße in Frankfurt stürzte ein Baum auf eine Oberleitung der Straßenbahn. Die Feuerwehr war im Einsatz. © 5Vision

Baum stürzt auf Oberleitung von Straßenbahn in Frankfurt: Feuerwehr kommt mit Löschzug

Gegen 18 Uhr kam es laut Angaben der Polizei Frankfurt zu dem Vorfall im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Zuerst erdete der Entstörungsdienst der Frankfurter Verkehrsgesellschaft die beschädigte Oberleitung. Danach beseitigte die Berufsfeuerwehr den circa zehn Meter hoher Baum. Hierfür kamen die Einsatzkräfte mit einem Löschzug und einem Rüstwagen in die Gartenstraße. Wegen der Gefahr eines Stromschlags musste die Unfallstelle weiträumig abgesperrt werden.

Aufgrund des umgestürzten Baums war der Straßenbahnverkehr teilweise lahmgelegt. Nach 90 Minuten war der Einsatz allerdings beendet und die Bahnen konnten wieder rollen. Verletzt wurde niemand. Dennoch wurden laut Polizei ein Zaun, ein Motorroller und Fahrräder beschädigt. (Jakob von Sass)

