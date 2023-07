Baukrise in Frankfurt: Wohnprojekt wirbt um Darlehen

Von: Christoph Manus

Die frühere Akademie der Arbeit in Frankfurt soll Platz für gemeinschaftliches Wohnen bieten. © Michael Schick

Die Gruppe Adaptiv, die gemeinschaftliches wohnen will, braucht rasch 500 000 Euro an Kreditzusagen für ihr Vorhaben in Bockenheim. Ihr machen die hohen Baukosten zu schaffen.

Die hohen Baukosten und die stark gestiegenen Zinsen bedrohen den Bau gemeinschaftlichen Wohnraums in Frankfurt immer mehr. Nun wirbt die Gruppe Adaptiv, die im Jahr 2020 in einem städtischen Konzeptverfahren den Zuschlag erhielt, die frühere Akademie der Arbeit in Bockenheim zu sanieren, umzubauen und mit einem Neubau zu versehen, kurzfristig um Kreditzusagen, um in die Realisierung zu gehen.

Adaptiv will es bis zu 90 Menschen ermöglichen, auf dem Gelände an der Gräfstraße nachhaltig, solidarisch und generationsübergreifend zu leben. Im Erd- und Untergeschoss des Komplexes soll es unter anderem Angebote für die Nachbarschaft geben. Doch nun hätten „die Entwicklungen bei den Bau- und Finanzierungskosten das Projekt nahezu ausgebremst“, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe.

Die Stadt Frankfurt – die jüngst dem gemeinschaftlichen Hausprojekt „Kolle“ in Griesheim mit einem zinslosen Darlehen über 750 000 Euro half – zeige sich zwar hilfsbereit, habe „ein Ohr für den Notruf der Wohnprojekte“. Sie wolle aber auch Initiative sehen. Deshalb rufe Adaptiv nun zu einer „Eigenkapital Challenge“ auf.

Noch zu wenig Eigenkapital

Ziel dieser Aktion ist es, bis Ende August Kreditzusagen in Höhe von zusammen einer halben Million Euro zu erhalten. Die Nachrangdarlehen benötigt die Gruppe laut Mitteilung, um genügend Eigenkapital für die Verhandlungen mit der kreditgebenden Bank zu haben und die Absprachen mit der Stadt erfüllen zu können. Von dieser Bank erhofft sie sich einen Kredit über 14 Millionen Euro. Etwa fünf Millionen Euro wollen die Genoss:innen von Adaptiv selbst und durch das Einwerben von Fördermitteln stemmen.

