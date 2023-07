Frankfurt: Wohnprojekt im Nordend in Gefahr

An der katholischen Kirche St. Michael im Frankfurter Nordend könnte durch Umbau ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Doch es gibt große Probleme. © Rolf Oeser

Die Baukrise trifft immer stärker auch gemeinschaftliche Wohnprojekte in Frankfurt. Der Verein „Gemainsam wohnen“ braucht mehr Kapital für ein Mehrgenerationenhaus im Nordend

In Frankfurt steht erneut ein gemeinschaftliches Wohnprojekt auf der Kippe. Der Verein „Gemainsam wohnen“ will mit Hilfe der Genossenschaft „Fundament“ ein früher von einer Priestergemeinschaft genutztes Gebäude der katholischen Kirche an der Gellertstraße im Nordend in ein Mehrgenerationenhaus mit zehn Wohnungen sowie Gemeinschaftsbereichen umbauen. Die Planungen für den Umbau und die energetische Modernisierung des Gebäudes sind trotz zahlreicher Hindernisse weit gediehen. „Endlich liegen nun genehmigungsfähige Grundrisse auf dem Tisch“, teilen die Gruppen mit.

Doch nun gefährdeten Bauzinsen von mehr als vier Prozent und die ebenfalls stark gestiegenen Baukosten das Projekt. Denn inzwischen drohten Mieten von mehr als 20 Euro pro Quadratmeter. Die aber seien für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner, die zum größten Teil im sozialen und pflegerisch-therapeutischen Bereich tätig seien oder waren, nicht bezahlbar. Eine derart hohe Miete widerspreche zudem dem sozialen Anspruch der Genossenschaft, heißt es in der Mitteilung.

Verein und Genossenschaft werben um Direktkredite für Mehrgenerationenhaus in Frankfurt

Um das Projekt mit aus ihrer Sicht vertretbaren Miethöhen realisieren zu können, werben die Partner nun um Direktkredite, um das Eigenkapital der Genossenschaft zu erhöhen, die bereits auf dem Naxos-Gelände im Ostend sowie in Preungesheim gemeinschaftliche Wohnprojekte errichtete. Diese brauche dringend neue Fördermitglieder, die bereit sind, ihr für geringen Zins Geld zu leihen, es „solidarisch, sinnvoll und projektorientiert anlegen wollen“. Zusagen in Höhe von 250 000 Euro gebe es bereits, heißt es in der Mitteilung. „Benötigt werden aber 750 000 Euro.“

Erst vor zwei Wochen hatte die Gruppe „Adaptiv“ angesichts der gestiegenen Zinsen und Baukosten zu einer „Eigenkapital-Challenge“ aufgerufen. Sie braucht ebenfalls Kreditzusagen in Höhe von 500 000 Euro, um den von ihr geplanten Umbau der früheren Akademie für Arbeit am Campus Bockenheim in gemeinschaftlich genutzten Wohnraum für 90 Menschen und Gemeinschaftsflächen noch realisieren zu können. Das Hausprojekt „Kolle“ hat zwar begonnen, in Griesheim Wohnraum für 42 Menschen zu schaffen, die solidarisch zusammenleben wollen. Die Stadt Frankfurt musste allerdings stützend eingreifen, und bewilligte der von der Gruppe gegründeten Gesellschaft im Mai ein zinsloses Darlehen von 750 000 Euro, um das Projekt nicht zu gefährden.

Mehr zum Projekt , zur Genossenschaft und den Direktkrediten gibt es unter www.gemainsam-wohnen.de und unter www.fundament-eg.de