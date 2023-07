Ballast abladen vor der Aussage

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Wäre eigentlich gerne Rockstar geworden: Erik Holschuh. © Peter Jülich

Erik Holschuh ist als Sozialpädagoge im Frankfurter Gerichtsgebäude für die Betreuung von Zeuginnen und Zeugen verantwortlich.

Erik Holschuh geht auf die Menschen zu. Wenn der 59-Jährige in den Gängen des Gerichtsgebäudes E Personen trifft, die aussehen, als ob sie etwas suchten, spricht er sie an. „Manchmal bricht es dann schon aus ihnen raus“, erzählt Holschuh. Der Sozialpädagoge ist im Frankfurter Justizkomplex für die Zeugenbetreuung zuständig. Natürlich sind er und seine beiden Kolleginnen nicht darauf angewiesen, wildfremde Menschen auf dem Gang anzusprechen. Mit jeder Ladung des Gerichts wird auf die Zeugenbetreuung hingewiesen und im Gebäude E gibt es auch eine Anlaufstelle mit einem Counter und einer Glasscheibe. „Dadurch ist die Hemmschwelle geringer“, sagt Holschuh.

Die Aufgaben der Zeugenbetreuung sind vielfältig. Etwa 1000 Menschen im Jahr nehmen den kostenlosen Dienst in Anspruch, um sich vor oder während ihrer Zeugenaussage beraten oder betreuen zu lassen. Dabei geht es nicht um eine rechtliche Beratung, sondern eher um eine seelische Unterstützung. „Zeugen sind sehr oft auch Opfer und ziehen sich zurück“, gibt Holschuh zu bedenken. Insofern bedeutet ein Strafprozess häufig das erste Aufeinandertreffen von Angeklagten und Opfern nach der Tat. Insofern gehören zu den am häufigsten gestellten Fragen auch solche wie „Gibt es eine Möglichkeit, nicht aussagen zu müssen?“ oder „Ist der Angeklagte während meiner Aussage anwesend?“. Holschuh versichert den Zeuginnen und Zeugen, dass sie eine wichtige Arbeit für das Gericht leisteten und eine Zeugenaussage auch etwas Befreiendes haben könne. „Das ist wie ein schweres Gepäckstück, dass man im Gerichtssaal abladen und zurücklassen kann“, so Holschuh.

Die Zeugenbetreuung in Frankfurt gibt es seit 1993. In dieser Zeit reifte von staatlicher Seite die Erkenntnis, dass Kriminalitätsopfer einen direkten Anspruch auf professionelle Hilfe bei der Bewältigung ihrer Situation haben.

Der gebürtige Odenwälder Holzschuh hatte zuvor in einem Wohnprojekt mit Jugendlichen im Usinger Land gearbeitet. Nach dieser intensiven Zeit wollte er erst mal gar nichts mehr mit Pädagogik zu tun haben. Zur Zeugenbetreuung sei er „aus heiterem Himmel“ gekommen – durch eine Anzeige in der Frankfurter Rundschau.

Holschuh erinnert sich noch sehr gut an das Vorstellungsgespräch vor nunmehr 30 Jahren. „Ich habe vorher noch den Ohrring rausgenommen.“ Dann saß er vor einem Bewerbungskomitee aus sechs Männern. Als einziger männlicher Bewerber wurde er sehr kritisch beäugt, denn der Sozialpädagoge bewarb sich nur auf eine halbe Stelle. Der Grund dafür war seine Leidenschaft für die Musik. „Ich wollte ja mal Rockstar werden“, erinnert sich Holschuh während des Gesprächs im Büro der Zeugenbetreuung. Ann der Wand lehnt eine Gitarre. Musik macht er noch heute.

Deswegen wurde es auch erst mal nichts mit dem Job bei der Zeugenbetreuung. Erst als die bevorzugte Kollegin nach ein paar Wochen wieder das Handtuch geschmissen hatte, kam das Landgericht auf den engagierten Musiker zurück. Seit dieser Zeit, 1993, arbeitet Holschuh in der Zeugenbetreuung. „Man musste schon starke Nerven haben am Anfang als Pädagoge“, erinnert sich der 59-Jährige: „Verteidiger haben einen angeguckt und die Augen verdreht und auch viele Richter kannten uns gar nicht.“ Die Zeugenbetreuung war noch nicht als notwendig anerkannt worden, die Beschäftigten bekamen daher am Anfang auch nur Jahresverträge.

Seit dieser Zeit hat sich viel getan. 2004 wurde in der Strafprozessordnung der Passus ergänzt, wonach der Hinweis auf die Zeugenbetreuung bei der Ladung von Zeug:innen obligatorisch sei, 2009 wurde in der Strafprozessordnung verankert, dass Verletzte frühzeitig und schriftlich auf ihr Recht auf Unterstützung und Hilfe bei der Prozessbegleitung hingewiesen werden müssten. Im Jahr 2017 wurde dann die psychosoziale Prozessbegleitung eingeführt.

Auch dafür ist Holschuh zuständig. Mit einem Gespräch auf dem Gang ist es da nicht getan, die psychosoziale Prozessbegleitung kann zeitlich ganz schön aufwendig sein. Holschuh erinnert sich an eine Frau im Zeugenschutz, die in einem Staatsschutzprozess gegen den „Islamischen Staat“ aussagen sollte, nachdem ihr Kind misshandelt worden und qualvoll umgekommen sei. Holschuh betreute die traumatisierte Frau während des Prozesses über mehrere Tage.

Privat geht Holschuh, der mittlerweile seit vielen Jahren in Heusenstamm lebt, „unglaublich gerne spazieren“, auch mal ins Fitnessstudio, häufiger aber in den Proberaum. Sein Lied „Meine Eintracht vom Main“ hat es auch auf einen Eintracht-Sampler geschafft und regelmäßige Auftritte hat er auch noch, nicht nur in den Gerichtsfluren.