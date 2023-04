Bahnverkehr in Rhein-Main: Tipps für Reisende, die von den Osterbaustellen betroffen sind

Frankfurt

Wegen der Arbeiten in den Tunneln und zwischen Frankfurt-Friedberg gibt es Ersatzverkehr. Wir stellen die Details vor.

Harte Zeiten für Fahrgäste: Bis Montag, 24. April, 4.30 Uhr, erneuert die Deutsche Bahn die Gleise und Weichen im S-Bahn-Tunnel Frankfurt. Zeitgleich gibt es Arbeiten in den Stationen im S-Bahn-Tunnel Offenbach. Und bis einschließlich Montag, 17. April, ist wegen des Baus der eigenen Gleise die Strecke zwischen Friedberg und Frankfurt-West nicht befahrbar. Es gibt das Angebot, Leihfahrräder an bestimmten Stationen eine halbe Stunde lang kostenlos zu nutzen. Wie sieht das Ersatzkonzept für Reisende aus?

Frankfurt

Die S-Bahnen können nur zwischen Hauptbahnhof und Hauptwache fahren. Als Alternative verkehren Tram- und U-Bahn-Linien öfter und mit mehr Wagen zwischen Innenstadt, Hauptbahnhof und Südbahnhof. Auf den Trams zur Offenbacher Stadtgrenze weitet die Stadt das Angebot aus. Auf der Metrobuslinie M34 (Gallus-Mönchhofstraße – Bornheim-Mitte) und der Buslinie 61 (Südbahnhof – Flughafen) verkehren ganztägig Gelenkbusse mit mehr Platz. Richtung Offenbach stehen die S1 (zeitweise vom Haupt- über Südbahnhof), die S8 (zwischen Flughafen und Offenbach ohne Halt am Hauptbahnhof über Frankfurt-Süd) sowie die drei Buslinien zur Verfügung (SEV): die SEV-Linie 1 fährt zwischen Offenbach-Ost und Frankfurt-Flughafen, die SEV-Linie 2 zwischen Offenbach-Ost und Frankfurt-Konstablerwache, die SEV-Linie 3 zwischen Offenbach-Ost und Frankfurt-Süd.

Stadt Offenbach

Statt der S-Bahnen fahren die SEV-Linien 1, 2 und 3 (siehe oben). Es gibt einzelne Fahrten der S1 von Offenbach-Ost über Offenbach-Hauptbahnhof und Frankfurt-Süd bis nach Frankfurt-Hauptbahnhof, die S8 in Richtung Wiesbaden fährt zum Hauptbahnhof via Frankfurt-Süd, zum Stadion und Flughafen-Regionalbahnhof. In Offenbach Hauptbahnhof halten Regionalzüge. Eine weitere Option sind die Tramlinien 15 und 16, die Buslinie 103 von/nach Frankfurt-Bornheim, wo ein Umstieg zur Tramlinie 12 und zur U4 möglich ist.

Kreis Offenbach

Die S-Bahn-Linien S1/S2 fahren zwischen Kreis Offenbach und Offenbach-Ost im 30-Minuten-Takt. Die S1 startet/endet abweichend in Offenbach-Hauptbahnhof. Einzelne Züge verkehren weiter vom/zum Frankfurter Hauptbahnhof mit Halt in Frankfurt-Süd. Die S2 startet/endet ganztags in Offenbach-Ost. Die S-Bahn-Linien S3 und S4 fahren in zwei getrennten Abschnitten: zwischen Darmstadt/Langen und Frankfurt-Süd sowie Frankfurt-Hauptbahnhof und Bad Soden/Kronberg. Dazwischen zum Beispiel die Straßenbahn Linie 16 nutzen. Alternativen für den östlichen Landkreis: Die Ersatzbusse SEV-Linien 1, 2 und 3, die S8 sowie je nach Start/Ziel die Tramlinie 15 und 16 von/nach Offenbach-Stadtgrenze oder die Buslinie 103 von/nach Frankfurt-Bornheim. Alternative für den südlichen Landkreis: In Frankfurt U- und Straßenbahnen nutzen.

Taunus

Die S-Bahn-Linien S3 und S4 fahren in zwei getrennten Abschnitten: Zwischen Bad Soden/Kronberg und Frankfurt-Hauptbahnhof sowie zwischen Frankfurt-Süd und Darmstadt/Langen. Die S-Bahn-Linie S5 ist zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt-Hauptbahnhof im 30-Minuten-Takt unterwegs, entfällt zwischen Haupt- und Südbahnhof. Die Taktverstärker in der Hauptverkehrszeit sind zwischen Bad Homburg und Frankfurt-Rödelheim unterwegs, entfallen zwischen Rödelheim und Frankfurt-Südbahnhof. Alternative: Zwischen Frankfurt-Hauptbahnhof und Innenstadt fahren die S1, S2 und S9 (bis Hauptwache) sowie U- und Straßenbahnen. Sie eignen sich auch für den Transit zwischen den beiden getrennten Abschnitten der S3/S4. Richtung Offenbach empfehlen sich vor allem Regionalzuglinien. Ebenfalls verkehren einzelne Fahrten der S1 von Frankfurt-Hauptbahnhof (über Frankfurt-Süd). Die S2 fährt im 30 Minuten Takt zwischen Niedernhausen und Frankfurt-Hauptwache. Die in der Hauptverkehrszeit üblichen zusätzlichen Fahrten der S2 (15-Minuten-Takt) sind zwischen Niedernhausen und Frankfurt-Griesheim unterwegs, entfallen allerdings zwischen Frankfurt-Griesheim und Dietzenbach.

Flughafen/Hanau

Die S-Bahn-Linie S8 verkehrt zwischen Hanau-Hauptbahnhof und Wiesbaden-Hauptbahnhof im 30-Minuten-Takt und wird zwischen Frankfurt-Stadion und Offenbach-Ost (mit Halt in Frankfurt-Süd) umgeleitet. Die zusätzlichen Fahrten zwischen Kelsterbach und Frankfurt-Hauptbahnhof entfallen. Die S9 fährt zwischen Wiesbaden-Hauptbahnhof und Frankfurt-Hauptwache. Alternative zwischen Flughafen und Offenbach-Innenstadt: Umsteigefrei mit der SEV-Linie 1 oder mit der S8 bis Offenbach-Ost und dort in Stadtbusse oder die SEV-Linien 1, 2 oder 3 umsteigen. Alternative zwischen Hanau und Offenbach-Innenstadt: Mit der S8 bis Offenbach-Ost und dort in die Stadtbusse oder die SEV-Linien 1, 2 oder 3 umsteigen. Alternative zwischen Hanau und Frankfurt-Innenstadt: Mit Regionalzügen zum Frankfurter Hauptbahnhof und auf S1, S2, S9 und reguläre U- und Straßenbahnlinien umsteigen beziehungsweise mit Regionalzügen oder S8 zum Südbahnhof und dort umsteigen.

Wetteraukreis

Die Strecke zwischen Friedberg und Frankfurt-West ist bis einschließlich 17. April für die Bauarbeiten gesperrt. Betroffen sind die S-Bahn-Linie S6 sowie die Regionalzuglinien 30, 34, 40, 41, 48, 98 und 99. Alternative zur S6: Es werden zwei Buslinien angeboten. Die SEV-Linie S6E startet/endet am Frankfurter Westbahnhof. Frühmorgens und spätabends verkehrt sie auch ab/nach Frankfurt-Hauptbahnhof. Die Linie S6X (Schnellbus) fährt zwischen Frankfurt-Hauptbahnhof und Groß Karben und hält unter anderem in Bad Vilbel und Frankfurt-Konstablerwache. Alternativen zu den Regionalzügen Friedberg/Gießen: Die Züge von/nach Friedberg werden über Hanau umgeleitet. Je nach Linie starten/enden die Züge in Hanau, fahren bis Frankfurt-Süd oder Hauptbahnhof. Zusätzlich fahren montags bis freitags zwischen Friedberg und Frankfurt-Hauptbahnhof Züge über Friedrichsdorf. Die Niddertalbahn fährt vom 11. bis 14. April wie gewohnt zwischen Bad Vilbel und Glauburg-Stockheim. Der Abschnitt von/nach Frankfurt wird durch Busse ersetzt. Vom 1. bis 10. sowie 15. bis 17. April fährt die RB34 nur zwischen Niederdorfelden und Glauburg-Stockheim. Busse fahren dann von/bis Niederdorfelden. Ab 18. April verkehren alle Regionalzüge wieder regulär. Die S6 ebenfalls, es entfällt noch der Abschnitt zwischen Frankfurt-West und Frankfurt-Süd. Dort ist ein Umstieg auf die Linien S3 bis S5 zum Frankfurter Hauptbahnhof notwendig.

Infos unter www.rmv.de, www.bahn.de oder im DB Navigator