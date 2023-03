Neues Leben für die Kaiserpassage

Von: Sabine Schramek

Melissa Kreisel und Fabian Annich in ihrem neuen Value Store. © rüffer

Der Value Store bietet Mode, Design und Vintage-Schnäppchen auf drei Etagen

Melissa Kreisel ist Modefreak, Modedesignerin und offen für alles Neue, vor allem dann, wenn es aus Bestehendem kreiert werden kann. Ihr kreatives Upcycling-Label VAT ist umgezogen. Vom 1. Stock in der Taunusstraße auf drei Stockwerke in der Kaiserpassage.

Schon jetzt lockt der Pop-up-Value-Store mit Schneiderei, Secondhand und neuen Kreationen aus alten Stoffen jede Menge Leute an. „Eine Ladenfläche, die einsehbar ist, war einfach nötig“, erzählt die kreative Frau. Gemeinsam mit Fabian Annich, der als Unternehmer und Geschäftsführer einer Kreativagentur für Events und beim K39 Kollektiv mit den Clubs Orange Peel, TechNoir und Tokonoma arbeitet und ebenso umtriebig ist wie Kreisel, hat sie den Value Store eröffnet.

Früher gab es hier indische Lebensmittel. Schrille Neonröhren und recycelte und umgestylte Regale, die ebenso wie die Schaufensterpuppen bis vor kurzem in der jetzt geschlossenen Tchibo-Filiale in der Kaiserstraße waren, umrahmen im Erdgeschoss die nach Größe sortierte Marken-Secondhand-Mode für jeden Geschmack. Ob Leder- oder Bomberjacke, Seidenkleider, Pullover, Jeans, Cargohosen und Tops von Bogner bis Cavalli: Überall hängen Vintage-Klamotten, die wieder „in“ sind und natürlich Upgecyceltes von Kreisel.

Wer nur dabei ist, wenn sich der oder die Liebste neu einkleidet, kann auf Röhrenfernsehern mit dem Game Cube Mario Smash Brothers zocken oder gemütlich Kaffee trinken. Oben gibt es Vintage-Schnäppchen und die Schneiderei, in der genäht, gestickt oder geändert wird, wenn etwas nicht ganz passt. „Wer mag, kann sich seine Sachen hier individuell besticken lassen und wenn was kaputt ist, machen wir es schnell wieder ganz“, so Kreisel. Im Untergeschoss ist das Lager und Platz für DJs, die ein Set aufnehmen wollen, für Tänzer, die proben wollen und für kreative Safe Spaces.

Kreisel und Annich wollen einige Monate testen, wie ihr Konzept ankommt. Schon jetzt haben sie den Eindruck, dass der Laden „genau das ist, was im Viertel bisher fehlt. Eine Mischung aus Mode und Nachhaltigkeit, Chillen und Kreativität.“ Den Kunden gefällt es. „Schön, dass wieder Leben in der Kaiserpassage ist“, hören sie immer wieder.

Kreisel war vergangenes Jahr bei der Fashion Week im Tokonoma dabei und könnte sich gut ab und zu einen Catwalk in der Passage vorstellen. Drei Jahre lang habe der Laden leer gestanden, jetzt könne er sich als Treffpunkt für alle entwickeln, die Sinn für nachhaltige Mode und Secondhand haben und für Künstler:innen aller Art.

Annich ist überzeugt, dass der Value Store „perfekt zur Initiative ‚Auf ins Viertel!‘ passt“, die der Gewerbeverein vergangenes Jahr gegründet hat. Sie soll die vielen Menschen, Kulturen und Gegensätze im Bahnhofsviertel aufzeigen mit der Arbeit und dem Engagement der Geschäfte, Kunstschaffenden, Vereine und Anwohnenden, die in allen Facetten hier zu Hause sind.