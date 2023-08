Neues Leben für den Mitterrand-Platz

Von: Matthias Bittner

Francois-Mitterrand-Platz: Ortsbeirat will, dass der Platz entsiegelt und begrünt wird. Zudem soll eine Gastronomie den Platz beleben. © Bittner

Die Stadt plant neues Konzept für die Umgestaltung des tristen Platzes an der Mainzer Landstraße. Der Ortsbeirat wünscht sich eine klimagerechte Umgestaltung.

Die Farbe Grau findet der Stadtverordnete Falco Görres (Die Fraktion) eigentlich ganz nett. In Kombination mit einer Grünfläche hält er den Farbton jedoch für ungeeignet. Und er fragt sich, warum er auf dem Francois-Mitterrand-Platz an der Mainzer Landstraße so dominiert. „Entspricht das dem, was der Magistrat unter Grünfläche versteht?“, stellt er zur Diskussion.

Der Mitterrand-Platz und der Platz an der Kreuzung Niddastraße/Ludwigstraße im Gallus seien in den jeweiligen Bebauungsplänen zwar als „öffentliche Grünfläche“ vermerkt. Bei genauerer Betrachtung mache sich Ernüchterung breit, kritisiert er. „Man hat eher den Eindruck, ein Zement-Werk hätte die Flächen als Experimentierfläche genutzt“, formulierte er es in einer Anfrage an den Magistrat.

Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) führte in der Fragestunde im Stadtparlament zunächst aus, dass die Festsetzung einer Grünfläche satzungsrechtlich eine große Bandbreite unterschiedlicher Gestaltungen eröffne. Für den Mitterrand-Platz sei eine „öffentliche Grünfläche – Grünanlage“ festgelegt worden, für die Niddastraße eine „öffentliche Grünfläche Quartiersplatz /Kinderspielplatz“.

Der Mitterrand-Platz sei zwischen 2005 und 2008 umgebaut worden, in den Planungsprozess seien die Anliegenden eingebunden gewesen. Es sollte ein ruhiger Aufenthaltsort mit der Möglichkeit für Veranstaltungen entstehen. Laut Siefert habe man sich damals gegen eine großflächige Begrünung entschieden, weil zuvor die mit Büschen bepflanzte Wiese als Toilette, zum Verstecken von Drogen und Müllablageplatz missbraucht worden sei.

Den Quartiersplatz Niddastraße habe die Stadt vor fast 20 Jahren gekauft, Nutzung und Pflege sei den umliegenden Geschäften gestattet und auferlegt worden. Auch wenn heute der Schwerpunkt auf einer klima-angepasste Bauweise läge, entspreche die Platzfläche der Niddastraße ihrem Charakter nach einem festgesetzten Quartiersplatz in einem intensiv genutzten innerstädtischen Quartier und werde gut angenommen. Beim Mitterrand-Platz sei das anders. Laut Siefert werde aktuell an neuen Nutzungskonzepten gearbeitet.

Flohmarkt zur Belebung

Diese hatte der Ortsbeirat 1 (Altstadt, Bahnhofsviertel, Europaviertel, Gallus, Gutleutviertel) regelmäßig gefordert. Für die naturfreundliche Umgestaltung hatte zuletzt die CDU-Fraktion einen Anlauf gestartet. Der Platz soll demnach klimagerecht umgestaltet, aufgewertet und durch Gastronomie belebt werden. Ortsvorsteher Michael Weber (CDU) wünscht sich, dass die Fläche entsiegelt wird, weil sie sich in den Sommermonaten extrem aufheizen würde. Den Hinweis des Magistrats aus dem Jahr 2019, dass Beete als Drogenverstecke dienen könnten, lässt er jedenfalls nicht gelten. Eine Belebung auch mit Gastronomie sorge dafür, dass der Platz nicht verwahrlose.

Ein erster Versuch, Leben auf den Platz zu bringen, war kürzlich mit einem Flohmarkt gestartet worden. Alexander Zochowski und Fabian Annich haben den Markt organisiert. Die Premiere war ein Erfolg: Wiederholung nicht ausgeschlossen.