Bahnhofsviertel: Außer Kontrolle

Kriminalität

Das Bahnhofsviertel in Frankfurt ist außer Kontrolle.

Die Zustände im Bahnhofsviertel sind schlimmer denn je. Kein Tag vergeht, an dem der Bereich nicht in den Polizeimeldungen auftaucht, meist wegen Raubs. Der neue Polizeipräsident Stefan Müller will sich der Thematik annehmen und hofft auf die Unterstützung der Stadtregierung. Denn die Verelendung der Menschen dort zu verhindern, sei nicht Aufgabe der Polizei.

Sicherheitsdezernentin Annette Rinn (FDP) hat sich zum Bahnhofsviertel noch nicht näher geäußert. Es brauche dort mehr öffentliche Toiletten, forderte sie unlängst. Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) wirft die CDU Tatenlosigkeit vor. Der Frankfurter Weg müsse weiterentwickelt werden, fordert die Oppositionspartei. Majer moniert, die Kommunen bräuchten „dringend größere gesetzliche Handlungsspielräume, um neue Wege der Behandlung und Substitution im Umgang mit Crack zu erproben“. Rückenwind erhofft er sich von der ersten internationalen Crack-Fachtagung am 4. Oktober in Frankfurt. ote