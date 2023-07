S-Bahn in Frankfurt: Kein Zug zwischen Ostendstraße und Frankfurt-Louisa

Von: Florian Leclerc

Die Bahn sperrt im Sommer 2023 Teile des Frankfurter S-Bahn-Tunnels. Wir beantworten Fragen zum Thema.

Die Deutsche Bahn sperrt von 22. Juli bis 4. September Teile des Frankfurter S-Bahn-Tunnels. Wir beantworten Fragen rund um die Sperrung in Frankfurt.

Eine S-Bahn auf dem Weg zum Frankfurter Südbahnhof, der im Sommer von der Sperrung betroffen ist. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Was wird gemacht?

Die Bahn erneuert Gleise und Bahnsteige zwischen den Stationen Frankfurt-Louisa und Ostendstraße, außerdem 13 Weichen und vier Gleise im Südbahnhof.

Welche Auswirkungen hat das auf den Nahverkehr?

Die Tunnelsperrung betrifft die S-Bahnlinien S3, S4, S5 und S6. Die S3 fährt alle 30 Minuten zwischen Bad Soden und Frankfurt Hauptbahnhof (tief) sowie zwischen Frankfurt-Louisa und Darmstadt Hauptbahnhof.

Übersicht zur Sperrung in Frankfurt. Grafik: FR © Grafik FR

Die S4 fährt alle 30 Minuten zwischen Kronberg und Frankfurt Hauptbahnhof (tief) sowie zwischen Frankfurt-Louisa und Langen.

Die S5 fährt alle 30 Minuten zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt Hauptbahnhof.

Die S6 fährt alle halbe Stunde zwischen Friedberg und dem Frankfurter Westbahnhof.

Was haben die Anwohner:innen zu erwarten?

In der Zeit von 22. Juli bis 4. September ist zwischen Louisa, Südbahnhof und Ostendstraße mit Lärm und Staub zu rechnen, wie die Bahn mitteilt. Gleiches gilt für die Nacharbeiten. Sie sind angesetzt von Dienstag, 24. Oktober, bis Donnerstag, 26. Oktober, jeweils tagsüber. Außerdem von Sonntag, 29. Oktober, bis Montag, 30. Oktober, tagsüber und nachts.

Welche Alternativen haben die Fahrgäste ?

Die S-Bahnen der Linien S1, S2, S8 und S9 fahren wie gewohnt zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Offenbach Ost über Hauptwache, Ostendstraße und Mühlberg.

Zwischen Louisa – Südbahnhof – Lokalbahnhof – Konstablerwache steht die Straßenbahnlinie 18 zur Verfügung.

Die Straßenbahnlinie 17 fährt von Louisa zur Stresemannallee und zum Hauptbahnhof.

Vom Südbahnhof aus kommen Fahrgäste mit den U-Bahnlinien U1, U2, U3 und U8 weiter in die Innenstadt. Ab Konstablerwache und Hauptwache fahren die U-Bahn-Linien U6 und U7.

Gibt es weitere Arbeiten in der Region?

Die Bahn führt von 22. Juli bis 13. August Brückenarbeiten in Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) durch. Sie erneuert die Gleise zwischen Niedernhausen und Eppstein (Main-Taunus-Kreis). Fahrten der Linie S2 fallen deswegen aus. Die Bahn setzt in dieser Zeit Ersatzbusse ein. Der Regionalverkehr hält wochentags zusätzlich an den Haltestellen Lorsbach, Eppstein, Eppstein-Bremthal und Niederjosbach. (Zusammengestellt von Florian Leclerc)

