Bäume und Bänke statt Beton und Verkehr

Von: Fabian Böker

Frankfurt kann keine Plätze? Die Schüler und Schülerinnen des Lessing-Gymnasiums schon. © Christoph Boeckheler

Schüler und Schülerinnen des Lessing-Gymnasiums haben Ideen, wie städtische Plätze umgestaltet werden können. Sie sind an zwei Orten zu sehen.

Der Bereich rund um Roßmarkt, Goetheplatz und Rathenauplatz ist nicht gerade die schönste Ecke Frankfurts. Viel Beton, wenig Grün: So lässt sich das dortige Erscheinungsbild zusammenfassen. Das soll sich in Zukunft ändern, wenn es nach den Wünschen einer Kunst-AG am Lessing-Gymnasium geht. Die wurden im vergangenen Schuljahr erarbeitet und nun, zum Start des neuen, an zwei Stellen präsentiert.

Am Roßmarkt selbst fällt die Präsentation unauffällig aus. Auf dem Platz sind ein paar Bauzäune aufgestellt, sie sind mit bedruckten Planen geschmückt. Darauf zu sehen sind erste Ideen aus der AG, wie Plätze wie dieser in Zukunft aussehen könnten.

Klar wird auf den ersten Blick: Die Entwürfe sind sehr grün; Pflanzen und Bäume kommen quasi immer vor. Ein Bild zeigt einen Brunnen in der Mitte, am Rand – und auf den Dächern der Gebäude – sind Bäume geplant, an den Fassaden schlängeln sich Pflanzen entlang.

Mehr Erläuterungen lassen sich rund zehn Minuten entfernt finden, in der Braubachstraße. In der dortigen Agentur des städtischen Wandels, einem städtischen Raum für Stadtentwicklung, sind weitere Bilder und Modelle ausgestellt.

Zum Beispiel zwei Zeichnungen von Ben. Der 16-Jährige läuft oft über den Roßmarkt, wie er erzählt, „aber ich halte mich dort nicht gerne auf“. Wie auch? Sitzgelegenheiten gibt es quasi keine. In Bens Fantasie sieht der Platz anders aus. Bunte Wände trennen einen Bereich deutlich von den umliegenden Straßen mit ihrem Verkehr ab, innerhalb dieser Wände findet sich mehr Grün, Bänke laden zum Verweilen ein. „So wirkt der Platz gleich viel ruhiger und grüner“, so der 16-Jährige, der seit dieser Woche die neunte Klasse besucht.

In einer zweiten Zeichnung hat er – in Schwarz-Weiß – seine Ideen noch einmal aus einem anderen Blickwinkel aufgemalt. Klar zu sehen hierbei: Das Gutenberg-Denkmal soll erhalten bleiben und die Mitte des neu gestalteten Platzes darstellen.

Die Schüler und Schülerinnen haben aber nicht nur gemalt. Zu sehen sind auch Modelle. Zum Beispiel das „Pink Brain Café“ von Elsa und Donata. Die beiden haben sich überlegt, wie ein Café der Zukunft auf einem städtischen Platz aussehen könnte. Herausgekommen ist eine „Wohlfühloase für Jedermann“, wie sie es nennen, mit einem wild bewucherten Tresen, der die Besucher und Besucherinnen empfängt, und Stehtischen im Garten. Alles geeignet, „um sich der Natur hinzugeben und zu entspannen“.

Andere Modelle zeigen Bestandteile einer möglichen Ladenzeile, sie wurden aus Kartons gebastelt. Neben dem „Second Handy“ für den Weiterverkauf von Mobiltelefonen von Florine und Ali sind auch das Café „Bio-Lilu“ von Lily und Ludwig und das „Green House“ von Justus und Laura zu sehen, ein Obst- und Gemüseladen, in dem auf Vertrauen gezahlt wird.

Man merkt: Hier haben sich die Jugendlichen viele und sehr konkrete Gedanken gemacht. Womit sie dann auch die Frage beantworten, mit der ihr Projekt überschrieben ist: „Frankfurt kann keine Plätze?“ Die Jungen und Mädchen des Lessing-Gymnasiums schon.

Die Ausstellung ist auch am heutigen Dienstag noch zu sehen, von 11 bis 15 Uhr auf dem Roßmarkt und in der Braubachstraße 7.

Das Modell eines Panorama-Cafés von Greta und Josua. © Christoph Boeckheler