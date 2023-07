Bad Vilbeler Burgfestspiele: Kein Spagat im Bleistiftrock

Auf Hautverträglichkeit, Fusselfreiheit und Waschbarkeit muss Monika Seidl bei der Stoffwahl für die Kostüme achten. © H. von Prosch

Kostümbildnerin Monika Seidl gewährt einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit und in ihr Entwurfbuch.

Wer glaubt, ein paar geniale Ideen im Entwurfsbuch seien die Hauptarbeit einer Kostümbildnerin bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen, hat sich gewaltig getäuscht. Das ist zwar die Profession und Berufung von Monika Seidl, das hat sie studiert und praktiziert sie seit 35 Jahren. Aber die immer neue Herausforderung ist die Organisation der Kostüme, deren Anzahl am Ende in den dreistelligen Bereich gehen kann.

Seidl öffnet ihr Buch mit den Kostümentwürfen. Anfang Mai hat sie die Hauptphase ihrer Arbeit bereits hinter sich. Begonnen hat sie sechs Monate zuvor, mit dem Lesen des Textbuchs. Dann gab es das Gespräch mit Regisseur Christian H. Voss, der „Pünktchen und Anton“ in die 1950er-Jahre verlegte. Also recherchiert sie, was man damals trug. Bei „My Fair Lady“ konnte sie sich an den Ikonen der Zeit orientieren.

Auch das Bühnenbild spielt eine Rolle. Es gibt der Kostümbildnerin vor, ob sie mit Farbe spielen kann oder welche sie meiden muss. Ein Trick: Wenn Robert in die Rolle des Diebes schlüpft, wird sein Anzug wie das Bühnenbild besprüht. „So verschwindet er praktisch darin“, erzählt Seidl.

Die Suche nach den passenden Stoffen in riesigen Lagern, nach Konfektionsware oder Kostümen aus dem Leihfundus anderer Theater ist aufwendig. Früher habe man für jede Produktion neu geschneidert. Das sei heute gar nicht mehr möglich. Deshalb greift Seidl gerne auf den ordentlich angewachsenen Vilbeler Festspielfundus zurück und findet kistenweise Material für jede Epoche.

Erst wenn die Schauspieler:innen eingetroffen sind, kann Seidl Maß nehmen. In maximal zwei Anproben muss sie prüfen, ob genug Bewegungsfreiheit da ist. Dazu sind Absprachen mit Choreographie und Regie wichtig. „Im engen Rock kann man halt keinen Spagat machen“, lacht sie. Zu „Pünktchen und Anton“ überlegt Seidl: „Wenn Menschen aus der Gesellschaft sich Bettelkleider schneidern, wissen sie sicher nicht, wie das geht“ – also dürfen diese nicht perfekt aussehen. Alte Kaffeesäcke hält sie für geeignet. Fräulein Andacht braucht ein Kopftuch, denn mit Hut würde für die nächste Szene die Perücke zerdrückt. Das alles hält die Kostümbildnerin für jede Szene, jeden Darsteller und jede Darstellerin und jedes Kostüm in einem Plan fest.

Bei „My Fair Lady“ erfährt Eliza Doolittle vom Blumenmädchen bis zum Diplomatenball eine aufwendige Kleiderwandlung. „Am Ende muss es praktikabel, schön, schnell veränderbar und bezahlbar sein“, sagt Seidl.

Selbst wenn sie an ihrem letzten Arbeitstag, der Premiere, im Publikum sitzt, schaut sie immer noch mit dem Arbeitsblick: „Ich sehe die Kleinigkeiten. Dann wird noch mal nachgebessert.“