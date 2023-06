Autoren-Projekt „Acht Orte“: Frankfurt literarisch

Für die Autorin Anna Yeliz Schentke bleibt in Paternostern wie auf dem Campus Bockenheim die Zeit stehen. Boeckheler © Christoph Boeckheler

Literaturhaus und das Deutsche Architekturmuseum stellen das Autoren-Projekt „Acht Orte“ vor.

Der Campus Bockenheim, die Riederwaldsiedlung und das Nitribitt-Haus – diese unterschiedlichen Orte haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind Teil des neuen literarischen Kooperationsprojekts „Acht Orte“ des Literaturhauses und des Deutschen Architekturmuseums. Hauke Hückstädt vom Literaturhaus sowie Peter Cachola Schmal und Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum stellten das Projekt am Dienstag vor. „Wir wollen Kultur unterhaltsam vermitteln“ erklärte Hückstädt. Schmal ergänzte: „Und Orte literarisch zugänglich machen - das finden wir spannend“.

Die Idee: Zwei Autor:innen fahren an den jeweiligen Veranstaltungsabenden (siehe Infobox) mit Teilnehmer:innen in einem Bus zu zwei ausgewählten Orten in Frankfurt. Die Tour startet um 18.30 Uhr am Deutschen Architekturmuseum. Im Vorfeld der Veranstaltung hat jeder Autor, jede Autorin einen Text über den ausgewählten Ort verfasst. Bei der Konzeption sind die Verfasser:innen frei. Die Texte sollen nur eine Vorlesezeit von 20 Minuten erfüllen. Der Bustour folgt eine gemeinsame Besprechung aller Eindrücke sowie eine Lesung.

Bei der Veranstaltungsreihe handele es sich um „ein vollkommen offenes Projekt“, so Elser. Ziel der Besuche sei es, im gemeinsamen Austausch neue gedankliche Räume zwischen der städtischen Architektur und ihren Betrachter:innen entstehen zu lassen. Alle Texte der Autor:innen werden 2025 in einer Publikation zusammengefasst, die im Hendrich Editionen-Verlag erscheinen wird.

Eine Autorin ist Anna Yeliz Schentke, die 2022 mit ihrem Roman „Kangal“ ihr schriftstellerisches Debüt feierte. Sie hat sich als Ort die Paternoster im I.G. Farbengebäude der Goethe-Universität ausgesucht: „Ich bin jetzt schon so lange an der Uni und um das Fahren oder Nicht-Fahren der Paternoster ranken sich wirklich Mysterien“, erzählte sie.

Die Termine Wo? Eckhart Nickel und Anna Yeliz Schentke besuchen am 22. November 2023 den Campus Bockenheim und das I.G. Farben-Haus auf dem Uni Campus Westend. Amanda Lasker-Berlin und Jakob Nolte besuchen am 30. Januar 2024 die Riederwaldsiedlung und die Kleinmarkthalle. Am 23. April 2024 besuchen Zsuzsa Bánk und Britta Boerdner die Jahrhunderthalle und das Europaviertel. Am 10. September 2024 besuchen Jan Brandt und Manja Präkels das Nitribitt-Haus und das Bahnhofsviertel. Am 4. März 2025 findet die Buchpremiere statt. Wann? Start der Bustour: 18 Uhr, Start der Besprechung: 19.30 Uhr im Deutschen Architekturmuseum Tickets: Kombiticket Bustour + Veranstaltung 14/10 Euro, Ticket (nur Besprechung) 9/6 Euro unter www.literaturhaus-frankfurt.de

Gleichwohl symbolisieren die Paternoster für Schentke einen Ort, an dem die Zeit an der Universität für sie stehen zu bleiben scheint. Sie möchte sich literarisch speziell universitären Orten nähern, da jene für sie auch immer die dort existierenden Machtstrukturen abbilden.

Auf den Bustouren und Lesungen könnten sich spannende Perspektivenwechsel ergeben: Während einige teilnehmende Autoren und Autorinnen persönlich und biographisch eng mit Frankfurt verwurzelt sind, werden andere wie Manja Präkels aus Berlin, zwangsläufig einen überraschenden Blick von außen auf die Stadt und ihre Räume einbringen können.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine kleine städtische Tradition: Nach den Reihen „Acht Betrachtungen“ und „Acht Visionen“ folgt nun - „Acht Orte.“ Zu den Unterstützer:innen des Projekts gehört neben der Aventis Foundation auch hr2-Kultur.