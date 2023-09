Auto und U-Bahn krachen zusammen: Erneut kurioser Unfall in Frankfurt – mitten im Berufsverkehr

Von: Caspar Felix Hoffmann

Im Berufsverkehr kollidieren an einer Kreuzung ein Auto und eine U-Bahn der Linie 5. Die U-Bahn kann ihre Fahrt fortsetzen – das Auto nicht.

Update vom Donnerstag, 7. September, 11:40 Uhr: Der Verkehrsunfall zwischen der U-Bahn der Linie 5 und dem Auto habe sich nach Angaben der Polizei gegen Viertel nach acht am Donnerstagmorgen (7. September) ereignet. Ursache sei ein Auffahrunfall gewesen, teilte die Polizei auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Demnach habe die Autofahrerin verkehrsbedingt bremsen müssen. Dabei sei ihr die U-Bahn von hinten aufgefahren. Die Frau sei leicht verletzt worden. Infolge des Unfalls auf Höhe der Eckenheimer Landstraße und der Eschersheimer Anlage sei es für etwa eine halbe Stunde zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Auto und U-Bahn krachen zusammen: Erneut kurioser Unfall in Frankfurt – mitten im Berufsverkehr

Erstmeldung vom Donnerstag, 7. September, 10:45 Uhr: Im Nordend in Frankfurt ist es am Donnerstagmorgen (7. September) zu einem Verkehrsunfall mit der dort oberirdisch verkehrenden U-Bahn-Linie 5 gekommen, wie die VGF auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte. Der Unfall zwischen einem Auto und der Bahn habe mitten im morgendlichen Berufsverkehr zu einer Streckensperrung von 8.15 bis 8.55 Uhr geführt. Die U5 sei in dieser Zeit nur zwischen Hauptbahnhof und Konstablerwache sowie zwischen Preungesheim und Hauptfriedhof gefahren.

Verkehrsunfall mit U-Bahn: Keine Verletzten – U-Bahn setzt Fahrt fort

Der Unfall habe sich an der Kreuzung zwischen Anlagenring und Musterschule ereignet. Dort sei die U-Bahn aus dem U-Bahn-Tunnel auf die Straße gefahren. Personen seien bei dem Unfall nicht verletzt worden. Am Pkw sei Sachschaden entstanden, die U-Bahn habe nach der Unfallaufnahme durch die Polizei ihre Fahrt fortsetzen können. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Der Schienenersatzverkehr sei mit Taxis geregelt worden. An dieser Stelle kommt es immer wieder zu skurrilen Unfällen. Zuletzt fuhr sogar ein Auto in den U-Bahn-Tunnel – kam aber nicht weit. (cas)