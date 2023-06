Ausstellung in Frankfurt zeigt moderne jüdisch-türkische Kunst

1492 retteten sich viele spanische Juden vor der Verfolgung durch die Christen in die Türkei - bis heute haben sie in Istanbul ihre Sprache und Kultur bewahrt

Die Istanbuler Künstlerin Terry Katalan sprudelt über vor Ideen und Geschichten, sie bewegt sich in Sprachen und Kulturen wie ein Fisch im Wasser und ist in der ganzen Welt zu Hause. Das liegt sicher auch an ihrer hoch interessanten Familiengeschichte, die Teil ihrer Kunst und ebenso Teil einer aktuellen Ausstellung in den Frankfurter Römerhallen ist. Das türkische Kulturinstitut Yunus Emre Enstitüsü konnte Katalan für „Sepharad – Spuren eines multikulturellen Erbes“ als Kuratorin gewinnen.

Katalan ist, der Familienname lässt es schon ahnen, Nachfahrin jüdischer Verfolgter, die 1492 nach der christlichen Eroberung der islamischen Stadt Granada durch die spanische Armee ihr nacktes Leben nur durch die Flucht in das damalige osmanische Reich retten konnten. Bis heute sprechen diese sephardischen Familien nach mehr als 500 Jahren ein altertümliches Spanisch untereinander, und auch für Katalan ist Spanisch beziehungsweise Ladino neben dem Türkischen eine Muttersprache.

Zu sehen waren die 70 Werke von 30 jüdisch-türkischen Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt am Bosporus, sogenannter Sephardim wegen ihrer Herkunft von der iberischen Halbinsel („Sepharad“ bedeutet auf Hebräisch schlicht „spanisch“) bereits an mehreren Orten, die mit dem Schicksal der sephardischen Juden verbunden sind, London, Amsterdam und Sevilla. Das Publikumsinteresse an diesem wenig bekannten Kapitel türkisch-jüdischer Geschichte sei bisher sehr groß gewesen, berichtet Katalan. In der Millionenstadt Istanbul stehen auch heute noch Synagogen, hier leben etwa 15 000 Sephardim, so schätzt sie. „Sie haben uns 1492 aufgenommen, uns gerettet. Das muss man wirklich bewundern“, sagt die Künstlerin, die lange in Barcelona und London wohnte, aber immer wieder Heimweh nach Istanbul hat.

Katalan hat die Ausstellung in Segmente gegliedert, etwa „Familie“ oder „Kleidung“, und die Kunstwerke dazu passend geordnet. Dabei gibt es viel zu entdecken, etwa die ästhetischen Keramikarbeiten von Mara Gülersen, Fotografien aus der Istanbuler Neve-Shalom-Synagoge von Niso Maçoro oder Eti Koens berückend schönes besticktes Seidentuch, das mittelalterlich anmutend die Geschichte der Flucht zeigt. Und nicht zuletzt steht ein Werk Katalans allein schon durch seine Größe im Mittelpunkt, ein türkischer Teppich, zusammengesetzt aus Fundstücken, Zweigen und Palmwedeln, Amuletten und Laub, „Earth Carpet“ nennt ihn die Künstlerin.

Frankfurt ist die letzte Station der Wanderausstellung, die bis zum 14. Juni im prachtvollen Erdgeschoss des Rathauses zu sehen ist. „Wir haben uns deshalb für Frankfurt entschieden, weil hier heute viele Sephardim leben“, sagt Feyzullah Bahci, Direktor des Yunus-Emre-Instituts Berlin. Ein bisschen schade ist, dass der Katalog und die interessanten Ausstellungstexte nur auf Türkisch und Englisch vorliegen, aber ein Besuch lohnt sich sehr.

Am kommenden Montag, 5. Juni, dem internationalen Tag der Umwelt, stehen die Ausstellung und der „Earth Carpet“ von Terry Katalan im Mittelpunkt eines Konzerts und einer öffentlichen Feier im Römer, bei der die Künstlerin einen Vortrag über nachhaltige Kunst hält - eine gute Gelegenheit, sie kennenzulernen.

Die Flucht aus Spanien 1492, auf einem modernen Seidentuch fast märchenhaft erzählt von Eti Koen. © christoph boeckheler*