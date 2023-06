August-Gräser-Schule Frankfurt: Kleiner Schulhof, viele Verletzungen

Von: Sandra Busch

Seit Jahren – so wie hier 2021 – beklagt sich die Schulgemeinde der August-Gräser-Schule über mangelnde Spielmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler und die „ewige Baustelle“ ihrer Schule. © Maik Reuß

Auf dem Hof der August-Gräser-Schule ist kaum Platz. Die Kinder stoßen beim Spielen oft mit den Köpfen aneinander. „Freigelegte Jochbeine sind kein schöner Anblick“, sagt die Schulleiterin.

Seit 2019 steht ein Holzmodul auf dem Hof der August-Gräser-Schule. Denn die zusätzlichen Räume werden gebraucht. „Aber wir haben fast keinen Schulhof mehr“, sagte Schulleiterin Saskia Ghribi am Montagabend im Bildungsausschuss. Die 270 Kinder müssten sich aber auch mal austoben, stießen nun jedoch ständig mit den Köpfen aneinander, weil sie keinen Platz hätten. „Freigelegte Jochbeine oder andere Schädelknochen sind kein schöner Anblick“, sagte sie. „Und ich hab‘ das in den vergangenen Jahren sehr oft gesehen.“

Aber es ist nicht nur der fehlende Schulhof, den Ghribi zu beklagen hat. Seit zehn Jahren leitet sie die Grundschule in Schwanheim. „Damals gab es keinen Brandschutz und keine Barrierefreiheit, aber schon marode Fenster und Türen“, sagte sie. Barrierefreiheit und Brandschutz gebe es immer noch nicht, die maroden Fenster und Türen seien immer noch da. „Im Winter werden die Kinder in Jacke unterrichtet, im Sommer ist es so heiß, dass wir draußen unterrichten“, sagte Ghribi. Außerdem regne es rein und die Turnhalle sei auch marode.

Seit zehn Jahren kämpft die Leiterin der August-Gräser-Schule um eine Sanierung

Seit zehn Jahren kämpfe sie nun um eine Sanierung. „Wir müssen aber immer lautstark daran erinnern, dass Schwanheim ein Stadtteil von Frankfurt ist. Das scheint man zu vergessen.“ Vom Stadtschulamt weiß Ghribi, dass es eine Machbarkeitsstudie gibt. „Das Holzmodul soll zeitnah verschwinden, es soll einen mehrstöckigen Erweiterungsbau geben.“ Nur was sie nicht weiß: „Was ist zeitnah?“

Ganz konkret kann Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) dabei auch nicht werden. Einige bauliche Maßnahmen seien aktuell vorgesehen: der Einbau eines weiteren Treppenhauses für den zweiten Rettungsweg und der Austausch der Fenster. „Dazu soll es vor der Sommerpause die Planungsmittelfreigabe geben“, sagte Weber. Ansonsten solle insgesamt über die räumliche Struktur noch einmal gesprochen werden. Einen Neubau solle es geben, der auch anders positioniert werde, damit mehr Hoffläche frei werde. Die Turnhalle solle auch neu gemacht werden. „Wir sind dran und hoffen, wir kommen zügig voran.“

Für Stadtelternbeirätin Rafaela Hartenstein „geht es so nicht weiter“. Es könne nicht sein, „dass in der fünftgrößten Stadt Deutschlands, die nicht ganz arm ist, es nicht vorangeht“, sagte sie. Dass eine Schule zehn Jahre lang mit maroden Fenstern, einem provisorischen Treppenhaus und einem Essenscontainer, der auf 24 Kinder ausgelegt sei, leben müsse. „Es ist Aufgabe der Politik und der zuständigen Verantwortlichen, sich zusammenzusetzen und Abhilfe zu schaffen.“ sabu