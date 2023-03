Aufräumen im Fechenheimer Wald

Von: Florian Leclerc

Im Fechenheimer Wald liegt nach der Räumung noch reichlich Müll herum. © Renate Hoyer

Eine Initiative ruft zum Müllentfernen im Fechenheimer Wald auf. Für eine Fahrrad-Sternfahrt werden noch Ordner gesucht.

Das „Aktionsbündnis unmenschliche Autobahn“ und die Bürgerinitiative Riederwald wollen am Samstag, 11. März, den Müll im Fechenheimer Wald einsammeln. Nach der Räumung im Fechenheimer Wald durch die Polizei vom 18. bis 20. Januar sei viel Müll im Wald liegen geblieben, sagt Willi Loose vom Aktionsbündnis: „Das ist ein unerträglicher Zustand.“ Wenn im Frühjahr das erste Grün aus dem Unterholz sprieße und die Frühjahrsblumen blühten, solle der Wald wieder sauber sein. „Wir geben dem Wald seine Würde zurück.“

Von 9 Uhr an versammeln sich Freiwillige am Samstag nahe dem Baucontainer an der Frankfurter U-Bahn-Haltestelle Kruppstraße. Die Initiative stellt Greifzangen und Müllsäcke zur Verfügung. Die FFR, eine Tochterfirma der FES, hat ihre Unterstützung zugesagt. Vier ihrer Mitarbeiter:innen kommen dazu, sie wollen Schubkarren und Werkzeug mitbringen.

Sternfahrt vor Landtagswahl

Die Aktion soll den ganzen Tag dauern. „So lange, bis der Wald wieder sauber ist“, sagt Loose. Wer nicht so viel Zeit habe, könne auch für ein paar Stunden anpacken. Nötig seien festes Schuhwerk und Handschuhe. Die Initiativen bemühten sich, am Mittag Verpflegung für alle Helferinnen und Helfer zu organisieren.

Im August 2022 radelten etwa 10 000 Menschen über die A66 von Frankfurt nach Wiesbaden. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Der Verkehrsclub Deutschland organisiert unterdessen eine Fahrrad-Sternfahrt nach Wiesbaden. Bereits Ende August 2022 waren etwa 10 000 Menschen mit dem Fahrrad von Frankfurt in die Landeshauptstadt nach Wiesbaden geradelt, um Unterschriften für eine Verkehrswende zu übergeben. Bei der diesjährigen Sternfahrt soll es nicht primär um den Radverkehr gehen, sondern um viele Facetten des Klimaschutzes. Die Abschlusskundgebung soll vor einem Ministerium stattfinden. Vor der Kommunalwahl 2021 hatte es eine Sternfahrt nach Frankfurt mit etwa 3500 Teilnehmer:innen gegeben.

Hintergrund ist laut Mathias Biemann vom VCD Frankfurt/Rhein-Main die hessische Landtagswahl am 8. Oktober. Die Spitzenkandidat:innen der großen Parteien stehen fest, im Mai klopften die Parteien ihre Programme und Themen fest. Der Wahlkampf soll nach den Sommerferien beginnen.

Die Fahrrad-Sternfahrt über die A66 von Frankfurt nach Wiesbaden ist für den 30. April geplant. Gesucht werden noch Freiwillige, die Ordnerdienste übernehmen. Sie sollen sich bis Samstag, 11. März, per E-Mail bei Mathias Biemann melden: mathias.biemann@vcd-hessen.de. Von der Zahl der Rückmeldungen hänge es ab, ob die Sternfahrt stattfinden könne, sagte er.