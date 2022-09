Aufgalopp im neuen Frankfurter Rennbahnpark

So sah es im März aus – jetzt bestimmt ganz anders. Am Samstag wird das Geheimnis gelüftet. © Peter Jülich

Die Stadt lädt zur Eröffnung an diesem Samstag ein: mit Programm, Genussinseln und möglichst viel Picknick-Atmosphäre.

Ursprünglich lief er unter der Bezeichnung Bürgerpark – längst heißt er aber Rennbahnpark. Das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn sich Bürgerinnen und Bürger fragen, ob sie auch reindürfen. Alle dürfen, und an diesem Samstag, 24. September, ist feierliche Eröffnung.

Unter dem Motto „Stadt-Natur-Erlebnis“ will Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) den völlig neugestalteten Park auf dem Gelände der früheren Pferderennbahn seiner Bestimmung übergeben. Von 12 Uhr an gibt es Programm hinterm Eingang an der Niederräder Landstraße 11.

Die Dezernentin betont: „Frankfurt braucht mehr Orte, die der Bevölkerung in Hitzesommern Erholung und Rückzug bieten.“ Im jüngsten Stadtpark zeige Frankfurt, wie Grünanlagen gestaltet werden müssten, damit sie ihre Funktion für Klima und Erholung erfüllten. Planungs- und Sportdezernent Mike Josef (SPD) sieht im Ergebnis „eine gelungene Mischung aus Schutz und Erhalt der Biodiversität sowie Freizeit-, Sport- und Fitnessangeboten, die in unserer Stadt zunehmend nachgefragt werden“.

Führungen und Ralley

Zum Programm zwischen 12 und 17 Uhr zählen Poetry Slam, mehrere Führungen zu Geschichte, Flora und Fauna des Ortes, eine Calisthenics-Show, eine Umwelt-Rallye, und es gibt auch „regionale Köstlichkeiten“. Wer mag, kann eine Picknickdecke mitbringen – sofern Wetter und Untergrund geeignet erscheinen.

Alle Programmangebote sind kostenlos. Es gibt auch Infostände zu Umweltthemen vor Ort mit der städtischen Sauberkeitskampagne #Cleanffm, dem Verein Umweltlernen Frankfurt und dem Team der geplanten, aber noch nicht eingerichteten Kinderfarm. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Mehr Informationen:

rennbahn-park.de