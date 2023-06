Attac und Bund Naturschutz attackieren die Mainova

Von: Michael Theil

Mainova-Sprecher Volker Wasgindt nahm den offenen Brief am Eingang der Zentrale persönlich entgegen. © christoph boeckheler*

Ein offener Brief fordert den Austritt des Energieversorgers aus dem Lobbyverband „Zukunft Gas“.

Die Mitgliedschaft des Frankfurter Energieversorgers Mainova im Lobbyverband „Zukunft Gas“ sorgt für Kritik. Gestern haben Vertreter:innen von Attac und Bund Naturschutz einen offenen Brief vor der Mainova-Zentrale übergeben. Darin fordern sie den Austritt des Energieversorgers, der zu 75 Prozent der Frankfurter Stadtwerke-Holding gehört, aus dem Verband.

Neben großen Konzernen wie Shell und Wintershall sind auch einige kommunale Energieversorger und Stadtwerke Mitglieder des Verbands. Mit der Mitgliedschaft trage die Stadt zur Finanzierung einer Lobbyorganisation bei, die sich für die langfristige Nutzung fossilen Gases und den Bau neuer Gasinfrastruktur einsetze, heißt es in dem Brief. Dies stehe den Plänen der Stadt, bis 2035 klimaneutral zu werden, „diametral“ entgegen, sagte Alexis Passadakis von Attac.

Volker Wasgindt, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Energieversorgers, nahm den Brief persönlich entgegen. Der Energieversorger wolle sich mit der Kritik „genau auseinandersetzen“, sagte er. Gleichzeitig sei die Mitgliedschaft in Verbänden wichtig, da sich dort verschiedene Meinungen der Energiebranche bündeln und wichtige Entscheidungen getroffen würden. Mainova sei aber auch in Verbänden Mitglied, die sich für den Ausbau erneuerbarer Energien einsetzen würden.

Auf Passadakis Frage nach der Höhe des finanziellen Beitrags des Energieversorgers im Lobbyverband gab Wasgindt keine Antwort.

Mainova sei innerhalb des Lobbyverbands ein großer Akteur, so Passadakis. Deshalb müsse offengelegt werden, was mit dem Geld, das auch von der Stadt selbst komme, passiere. Diese „starke Rolle“ werde auch durch die „indirekte Mitgliedschaft“ in anderen Verbänden nicht ausgeglichen, sagte er.

Im kürzlich erschienenen Nachhaltigkeitsbericht 2022 des Energieversorgers hieß es, dass das Unternehmen die Klimaneutralität bis 2040 anstrebe. In diesem Sinne soll das Heizkraftwerk West vom Kohle- zum Gaskraftwerk umgebaut und gleichzeitig für eine künftige Nutzung von Wasserstoff vorbereitet werden. Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg, so Passadakis. Der Wasserstoffbedarf werde in Zukunft allgemein sehr hoch sein, erklärte er. Somit sei mit hohen Preisen zu rechnen, welche die Kosten für den Ausbau erneuerbarer Energien auf lange Sicht übersteigen würden.

Eine Alternative sieht Passadakis im Ausbau eines offenen Wasserfernwärmenetzes für die Innenstadt unter Nutzung der Abwärme von Industrie und Rechenzentren.

Der offene Brief richtet sich auch an die Stadtpolitik. Auf der Onlineplattform der Stadt, „Frankfurt fragt mich“, werden derzeit Unterschriften gesammelt. Unterzeichnen 200 Frankfurter Bürger:innen, „muss sich der Magistrat mit dem Thema auseinandersetzen“, sagte Passadakis. Einen genauen „Fahrplan“ gebe es allerdings noch nicht.