„Gewalt gegen Studierende“: Asta kritisiert Präsidenten der Goethe-Uni scharf

Von: George Grodensky

Die Security blockiert am Mittwoch die Tür zum PA-Gebäude auf dem Campus Westend. © Renate Hoyer

Das Vorgehen der Security am Mittwoch sei unverhältnismäßig gewesen. Studierende hatten die Senatssitzung stören wollen, Sicherheitsmitarbeiter sie davon abhalten.

Frankfurt – Der Asta der Goethe-Uni kritisiert das Präsidium der Goethe-Uni scharf. Das Vorgehen des Sicherheitsdienstes am Mittwoch sei ein „unverhältnismäßiger Einsatz von Gewalt gegen Studierende“ gewesen. Die Security habe geschubst, gedrängelt, Studierende in gefährliche Situationen gebracht und auch getreten. Bei einer Kundgebung vor dem Präsidialgebäude auf dem Campus Westend hatten gut 20 der Versammelten versucht, sich Zutritt zur Sitzung des Senats zu verschaffen. Der Sicherheitsdienst wollte das verhindern. Einige Demonstrierende gelangten aber dennoch in den Saal und trugen Forderungen vor.

Die Aktion der Besetzerinnen und Besetzer der Dondorf-Druckerei sei verständlich, findet der Asta. Immerhin habe die Uni zunächst die Bereitschaft bekundet, einen Dialog zu führen, dann aber das Gebäude räumen lassen. „Da ist es plausibel, den Dialog selbst ins Präsidium zu bringen“, sagt Emma Scholz aus dem Vorstandskollektiv. Den Forderungen der Gruppe schließe sich der Asta an: Die Druckerei solle wieder an die Besetzer:innen gehen, und der Unipräsident solle samt dem Leiter des Präsidialbüros zurücktreten. Außerdem wünsche man sich die Demokratisierung der Hochschule und die Rücknahme der Strafanzeigen gegen die Besetzerinnen und Besetzer. Offensichtlich habe die Uni Angst vor ihren Studierenden, darum verweigere sie ihnen den Zutritt, kritisiert der Asta. Die wenigen, die als Senatsmitglieder ins Gebäude gedurft hätten, hätten ihre Personalien angeben müssen. Die Hochschulöffentlichkeit sei exkludiert worden.

Goethe-Uni in Frankfurt: Saal hat begrenzt Platz

Rupert Ahrens, der für die Hochschule in Sachen Dondorf spricht, weist das zurück. Generell müsse man sehen, dass der Sitzungssaal begrenzte Kapazität habe. Wenn zu viele Menschen hinein wollten, brauche es Ordner. Zumal im konkreten Fall mit Störversuchen zu rechnen gewesen sei. „Immerhin gab es Fälle von Vandalismus im Vorfeld.“ Eine Beleidigung sei auf die Mauern des Gebäudes gesprüht worden, außerdem der Spruch „Dondi lebt!“.

Die etwa 100 Demonstrierenden in den Saal zu lassen, „wäre das Ende der Veranstaltung gewesen“, sagt Ahrens. Ob der Einsatz überzogen gewesen sei, mag er nicht beurteilen. Nur: „Man holt die Security nicht aus Jux. Man muss auch die Teilnehmenden der Sitzung schützen und das Gebäude.“ Für die Hochschulöffentlichkeit sei es jederzeit möglich gewesen, an der Sitzung teilzunehmen. Sie sei im Internet übertragen worden, dort hätte man sich zu Wort melden können. (George Grodensky)