Arbeitslosenzahl kaum verringert

Von: Baha Kirlidokme

Ein Mann steht in der Bundesagentur für Arbeit vor einem Fenster mit dem Logo der Agentur. © dpa/(Symbolbild)

Die Arbeitslosigkeit geht in Hessen leicht zurück, doch das bedeutet für Lohnabhängige nicht automatisch einen guten Arbeitsmarkt.

Die Arbeitslosigkeit in Hessen ist im März leicht gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte, waren im Bundesland 178 081 Menschen arbeitslos. Das sind 1355 weniger als im Februar. Damit bleibt die Arbeitslosenquote allerdings bei 5,2 Prozent. Im Vorjahresdurchschnitt lag sie bei 4,6 Prozent.

Die Unterbeschäftigung ist um 1800 Menschen gestiegen und überschreitet damit den Vorjahreswert um 12,2 Prozent. Diese Zahl berücksichtigt auch Personen, die sich in Maßnahmen der Agentur für Arbeit befinden. Eine Unterbeschäftigung liegt vor, wenn es mehr Arbeitslose als offene Stellen gibt und kann im Prinzip als „echte“ Arbeitslosenquote bezeichnet werden.

Frank Martin, Leiter der hessischen Regionaldirektion der Agentur für Arbeit, erklärt diese Entwicklung mit Zurückhaltung der Arbeitgeber bei Stellenmeldungen und -besetzungen. Trotz dieser Tendenz wächst die Beschäftigung in Hessen nach seiner Einordnung kontinuierlich an. „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit wäre ohne die Geflüchteten aus der Ukraine deutlich höher ausgefallen“, merkt Martin in der Mitteilung der Behörde an.

Weniger Arbeitslosigkeit kein Garant für gute Arbeit

Ukrainische Geflüchtete haben durch eine EU-Richtlinie bereits mit dem vorläufigen Dokument über das Aufenthaltsrecht eine Arbeitserlaubnis. Seit März 2022 konnten in Hessen rund 5200 ukrainische Staatsbürger:innen einen sozialversicherungspflichtigen Job aufnehmen. „Ich gehe davon aus, dass die Zahl weiter steigen wird, wenn weitere Geflüchtete in den kommenden Monaten nach und nach die Integrationskurse verlassen“, prognostiziert Martin.

Bei sozialversicherungspflichtigen Jobs verzeichnet Hessen eine Zunahme von 35 800 Beschäftigten zum Vorjahr, ein leichtes Plus von 1,3 Prozent. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 1,2 Prozent. Einige Wirtschaftswissenschaftler:innen merken allerdings regelmäßig an, dass eine geringere Arbeitslosenquote nicht automatisch bedeutet, dass sich der Arbeitsmarkt für Lohnabhängige verbessert. Der Arbeitslosenquote wird deshalb auch gerne die Zahl der Mehrfachbeschäftigten gegenübergestellt. Im September 2022 hatten in Hessen von rund 2,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 262 420 einen Nebenjob. Das sind 9,6 Prozent. Oftmals betrifft das Menschen, denen ein Beruf zum Leben nicht ausreicht,

Insgesamt sieht Frank Martin den hessischen Arbeitsmarkt trotz Lieferengpässen, gestiegener Energiepreise und der Folgen des Ukrainekrieges in einer soliden Verfassung. Das Institut für Arbeitsmarktforschung (IAB) geht auf Nachfrage der FR von einer stagnierenden Entwicklung auf dem hessischen Arbeitsmarkt aus. In der neuesten Regionalprognose, die am kommenden Montag veröffentlicht werden soll, geht das IAB davon aus, dass das Bundesland dieses Jahr eine Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent und eine Wachstumsrate bei der Beschäftigung von 1,2 Prozent zum Vorjahr vorweisen wird.