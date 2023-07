App für den Sport: Wie steht’s Brudi?

Frankfurt

Von Timur Tinç schließen

Der Frankfurter Thilo Specht hat eine App entwickelt, die beim Verfolgen des Spielstands hilft. Angefangen mit der Entwicklung hat er in der Corona-Zeit.

Wenn die Kleinsten Fußball spielen und ganz viele Tore fallen, können Trainer schon mal beim Zählen durcheinander kommen. „Ich habe schon erlebt, dass es zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen ist“, berichtet Thilo Specht, der viele Jahre beim VfR Bockenheim die Mannschaft seines Sohns trainiert hat. Der 46-Jährige hat sich schon damals auf die Suche nach einer passenden App gemacht, mit der man den Spielstand festhalten kann. Überzeugt hat den Marketingberater aber nichts. „Das war alles zu kompliziert und unübersichtlich“, fand er.

Nach knapp drei Jahren Entwicklung hat Specht selbst eine passende Applikation ausschließlich für die Apple-Watch auf den Markt gebracht. Seit Mai kann man „Wie steht’s, Brudi?“ oder auf Englisch „What’s the score bro?“ herunterladen. Einen langweiligen Namen wie Spielstandsanzeiger wollte er nicht. Deshalb das gängige „Wie steht’s?“ Kombiniert mit Brudi, weil man es in Frankfurt überall höre, so Specht. Die App wurde bereits 1500-mal heruntergeladen.

Mit Beginn der Coronavirus-Pandemie hatte Specht plötzlich wieder mehr Freizeit, weil die Sportplätze viele Monate nicht bespielt werden durften. Während seine Frau anfing, Portugiesisch zu lernen, hat sich Specht an seine Leidenschaft aus Teenagertagen erinnert. „Ich habe früher mit Basic für die C64 programmiert“, berichtet er. Mit Hilfe von Tutorials und der Kommunikation mit Chat GPT hat er Schritt für Schritt die App entwickelt. „Bei Chat GPT war auch viel Quatsch dabei, aber es hat mir gute Stichwörter geliefert, um weiter zu suchen.“ Das Einstellen der App in den Store und der ganze Prozess hat ihn viele Nerven gekostet. „Behördensprache ist nichts dagegen“, sagt er lachend.

Die App hat drei Spielmodi. Einmal die reine Ergebnisanzeige, einmal mit Uhr und zwei Halbzeiten sowie mit Countdowntimer. Ursprünglich waren die Zahlen nur rot und blau für Team A und B hinterlegt. „Jetzt kann man auch die Farben anpassen“, sagt Specht, der sich von der Community hat überzeugen lassen.

Weiteres Projekt geplant

Ohnehin sei der Austausch mit den Menschen, die die App nutzten, super. So habe er auch ein haptisches Feedback integriert, das sich bemerkbar mache, wenn man ein Tor abziehe, das man vorher versehentlich dazugerechnet habe. Er kann sich noch vorstellen, eine Art Übersicht zu integrieren, in der man sieht, wann die Tore gefallen sind. Viel mehr, wie zum Beispiel die Nummern der Torschützen, soll es nicht geben. „Da ist man mit Stift und Papier schneller“, sagt er. Es gehe ihm um die Funktionalität.

Nutzbar ist die App für verschiedene Sportarten, etwa Handball oder Tischtennis. Specht hat so viel Gefallen am Programmieren gefunden, dass er demnächst ein weiteres Projekt beginnen will. Was, will er noch nicht verraten. Auf den Sportplätzen Frankfurts tippt er immer fleißig auf seiner Uhr mit, wenn sein Sohn beim VfR Bockenheim oder seine Tochter beim SV Blau-Gelb spielen. Durcheinanderkommen beim Zählen ist also ausgeschlossen.