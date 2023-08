Apfelweinfestival in Frankfurt startet am Freitag mit Rock‘n‘Roll

Von: Anna Kirschner

Teilen

Am Roßmarkt geht es rund. Es gibt viel Musik – unter anderem von einem Sänger, der erst kürzlich beim Paulskirchenfest entdeckt wurde.

Frankfurt – Das Apfelweinfestival in Frankfurt steht vor der Tür. Vom Freitag (11. August) an dreht sich auf dem Roßmarkt alles um den Ebbelwoi. Das flüssige Markenzeichen von Frankfurt wird täglich mit Live-Musik gefeiert. Das Festival läuft bis zum Sonntag der folgenden Woche (20. August).

Frankfurter Apfelweinfestival 2023: Programm und Öffnungszeiten

Die Eröffnung findet am Freitag um 18 Uhr statt. Davor spielt Tim Maiwald ab 16.30 Uhr. Der Sänger wurde ganz zufällig entdeckt: Er war eigentlich nur Besucher, sprang aber beim Paulskirchenfest im Mai spontan ein, als eine Künstlerin ausfiel, und begeisterte a capella das Publikum. Ab 19 Uhr gibt es dann einen Kelterei Heil- und Batschkapp Abend mit der Rock‘n‘Rollband Terrible Noises und der Rockabilly-Truppe Frankfort Special. Das weitere Programm:

Samstag, 12.08.

15.15 – 17.00 Uhr Marie Winter

19.15 – 23.00 Uhr Clubminister

15.15 – 17.00 Uhr Marie Winter 19.15 – 23.00 Uhr Clubminister Sonntag, 13.08.

13.15 – 16.00 Uhr Captain Bembel & Die Feingerippte

18.15 – 22.00 Uhr The Powe

13.15 – 16.00 Uhr Captain Bembel & Die Feingerippte 18.15 – 22.00 Uhr The Powe Montag, 14.08.

18.15 – 22.00 Uhr Astrein

18.15 – 22.00 Uhr Astrein Dienstag, 15.08.

18.15 – 22.00 Uhr Rody Reyes

18.15 – 22.00 Uhr Rody Reyes Mittwoch, 16.08.

18.15 – 22.00 Uhr The Takanaka Club Band

18.15 – 22.00 Uhr The Takanaka Club Band Donnerstag, 17.08.

18.15 – 22.00 Uhr René Moreno

18.15 – 22.00 Uhr René Moreno Freitag, 18.08.

15.15 - 17.00 Uhr Antonia Katinka

19.15 - 23.00 Uhr Freiheit

15.15 - 17.00 Uhr Antonia Katinka 19.15 - 23.00 Uhr Freiheit Samstag, 19.08.

15.15 – 17.00 Uhr Unchained

19.15 – 23.00 Uhr Byron Deloatch

15.15 – 17.00 Uhr Unchained 19.15 – 23.00 Uhr Byron Deloatch Sonntag, 20.08.

13.15 – 16.00 Uhr Karina und Sabrina Klüber

18.15 – 22.00 Uhr Evas Apfel

Von der Eröffnung an ist das Festival freitags und samstags von 11 bis 24 Uhr geöffnet, sonntags bis donnerstags bis 23 Uhr. Die Keltereien hinter den Marken Cider World Frankfurt, Der alte Hochstädter, Freigericht Schoppen, Kelterei Heil, Kelterei Stier, Nöll, Possmann, Rapp‘s und Walther sind vor Ort vertreten. Der Eintritt ist frei.

Das Apfelweinfestival lockt Freunde der hessischen Spezialität nach Frankfurt (Archivbild). © Lu Yang/imago

Parken beim Apfelweinfestival Frankfurt – Anreise mit ÖPNV einfacher

Die Anreise zum Apfelweinfestival Frankfurt ist denkbar einfach. Der Roßmarkt befindet sich in direkter Nähe zur Hauptwache, der zentralen S-Bahn- und U-Bahn-Station in der Innenstadt. Von dort muss man nur in Richtung Kaiserstraße gehen und findet sich auf dem Platz neben dem Goetheplatz wieder. Auch finden sich Parkhäuser in unmittelbarer Umgebung des Roßmarkts. (Anna Kirschner)

Im Frankfurter Palmengarten ist kürzlich ein neuer Gartenhof hinter der Villa Leonhardi mit ihrem Café eröffnet worden, der das Gelände gehörig aufwertet.