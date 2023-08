Annette Rinn: „Ich teile nicht die Sorge vor Racial Profiling“

Von: Georg Leppert

Annette Rinn richtet einen Appell an die Stadtverordneten. © christoph boeckheler*

Die Frankfurter Ordnungsdezernentin Annette Rinn unternimmt einen neuen Versuch, eine Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel einzurichten.

Die Frankfurter Stadtverordneten haben eine Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel kürzlich abgelehnt – zur Enttäuschung von Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP). Über den städtischen Pressenewsletter appelliert sie an die Kommunalpolitiker:innen im Römer, die Entscheidung noch einmal zu überdenken.

Frau Rinn, sich über den städtischen Newsletter an die Stadtverordneten zu wenden, ist ein eher unüblicher Weg. Warum haben Sie ihn gewählt?

Weil ich auch öffentlich noch einmal deutlich machen wollte, dass wir eine Waffenverbotszone als einjährigen Versuch starten sollten. Das habe ich auch in den Ausschüssen immer gesagt. Ich kann die Ablehnung der Stadtverordneten nicht nachvollziehen.

Bekommen Sie viele negative Reaktionen zur Ablehnung der Waffenverbotszone?

Ja, es gibt Leute, die ihr Unverständnis äußern. Und auch die Landespolizei kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Es gab ja schon Vorschläge für einen Kompromiss. Die Regelungen würden nur nachts gelten, wir würden Reizgas nicht einbeziehen, weil viele Frauen sagen, dass sie sich damit sicherer fühlen. Aber die Polizei sagt, dass die Zahl der Messerangriffe im Bahnhofsviertel in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Warum verbieten wir dann nicht Stichwaffen?

Regelmäßig gibt es im Frankfurter Bahnhofsviertel Polizeikontrollen. © Rüffer

Aber was soll das bringen? Wir reden hier von Tätern, die ihren Opfern teils sehr schwere Verletzungen zufügen. Die begehen Straftaten bis hin zu Totschlag oder gar Mord. Die sagen sich doch nicht: Im Bahnhofsviertel gilt eine Waffenverbotszone, wenn ich mein Messer dorthin mitnehme, kostet es 40 Euro Bußgeld, also lasse ich es und löse den Konflikt friedlich…

Mir ist klar, dass die Waffenverbotszone kein Allheilmittel ist. Welchen Nutzen sie haben würde, weiß ich nicht. Deshalb schlage ich ja einen einjährigen Versuch vor. Eine solche Regelung hätte sich schon gelohnt, wenn sich damit nur eine einzige Messerstecherei verhindern ließe. Und die Polizei fordert eine Waffenverbotszone ja nicht ohne Grund.

Genau das sehen viele Stadtverordnete kritisch. Sie sehen eine solche Regelung als Vorwand für weitere Polizeikontrollen und befürchten Racial Profiling.

Die Polizei sagt dazu, dass sie gar nicht die Kapazitäten für mehr Kontrollen als derzeit hat. Ich teile auch nicht die Sorge vor Racial Profiling.

Stadtverordnete, die selbst Migrationshintergrund haben, äußern diese Befürchtung aber…

Nach einem Jahr wüssten wir ja, wer wie oft kontrolliert wurde, und könnten unsere Schlüsse daraus ziehen.

Zur Person Annette Rinn (63) ist seit September 2021 Dezernentin für Ordnung, Sicherheit und Brandschutz. Zuvor war die FDP-Politikerin 20 Jahre lang Stadtverordnete im Römer.

Macht es Sie nicht stutzig, dass die Waffenverbotszone in Leipzig wieder abgeschafft wurde?

In vielen anderen Städten wurde sie nicht abgeschafft. Offenbar hat man in Leipzig den Ort falsch gewählt. Dass das Bahnhofsviertel in Frankfurt ein Kriminalitätsschwerpunkt ist, ist aber ja unstrittig.

Die Polizei wünscht sich auch mehr Videoüberwachung im Viertel. Die Anlage an der Taunusstraße wurde von den Stadtverordneten schon vor Jahren beschlossen und ist immer noch nicht aufgebaut. Warum nicht?

Weil es technische, planerische und rechtliche Probleme gab. Das ist unbefriedigend, weil die Kamera für die Polizei in der Tat nützlich wäre. Aber wir haben jetzt hoffentlich eine Lösung gefunden, so dass die Kamera bald aufgestellt werden kann.

Hat sich die Situation im Bahnhofsviertel denn zuletzt weiter verschlechtert?

Das würde ich nicht sagen. Eher im Gegenteil. Wir haben die Sicherheitskräfte verstärkt, die Drogenhilfe ausgeweitet, ebenso wie die aufsuchende Sozialarbeit. Das zahlt sich jetzt schon aus. Von den Menschen, die im Bahnhofsviertel wohnen und arbeiten, bekommen wir erste positive Rückmeldungen.

Der gerade ausgeschiedene Gesundheitsdezernent Stefan Majer hat immer wieder von den Kommunen rund um Frankfurt gefordert, dass sie verstärkt Hilfseinrichtungen für Drogenabhängige einrichten. Wie realistisch ist das?

Leider ist das kaum realistisch. Die Städte rund um Frankfurt haben an einem Ausbau der Drogenhilfe kein Interesse. Wir können sie nicht zwingen. Und wenn wir den Menschen aus dem Umland den Zugang zu den Drogeneinrichtungen verweigern, sind sie erst recht auf den Straßen im Viertel unterwegs.

Also was ist Ihre Perspektive für das Bahnhofsviertel?

Durch die Legalisierung von Cannabis wird sich die Situation verbessern. Ein wichtiger Schritt wäre es zudem, den kontrollierten Handel mit Crack zu erlauben. Dann wären die Crack-Süchtigen nicht ständig auf der Straße. Nur eines muss den Menschen auch klar sein: Das Bahnhofsviertel wird kein schickes Viertel mehr. Das war es vielleicht in den 20er Jahren, aber das ist vorbei. Ich bin dort in den 70ern zur Schule gegangen, schon da gab es Probleme. Und wir sollten auch nicht den Anspruch haben, dass die Stadtpolizei alle Menschen vertreibt, die ungepflegt aussehen oder scheinbar orientierungslos durchs Viertel laufen. Das dürfen die Sicherheitsbehörden gar nicht, und das ist auch richtig so.