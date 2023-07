Annäherung unter Nachbarn

Von: Sonja Ruf

Im Hier und Jetzt bestehen, das will die Kirche durch Veränderungen erreichen. © ROLF OESER

60 Gemeinden in Frankfurt bilden bis 2027 zehn Nachbarschaftsräume. Sie zeigen sich „emotional herausgefordert“, aber optimistisch.

Schwindende Mitgliederzahlen und weniger finanzielle Mittel: Die evangelische Kirche in Frankfurt steht vor großen Herausforderungen. Sie geht bis 2030 von einem Mitgliederschwund von 20 Prozent und einer Verringerung der Kirchensteuer um 140 Millionen Euro aus. Die Konsequenz: Alle 60 Gemeinden im evangelischen Stadtdekanat Frankfurt sollen laut einem Beschluss der Regionalversammlung am 12. März als Teil des Reformprozesses „ekhn2020“ bis 2027 zehn Nachbarschaftsräume bilden.

In einem Nachbarschaftsraum müssen mehrere Gemeinden eine gemeinsame Verwaltungsstruktur aufbauen. Jeder Raum muss sich eine eigene Rechtsform geben, ein Sprecherteam bilden und klären, wo das Gemeindebüro angesiedelt ist. Ein Nachbarschaftsraum soll ungefähr 3000 bis 6000 Gemeindemitglieder umfassen.

Notwendigkeit anerkannt

„Das von der Kirchensynode beschlossene Regionalgesetz ließ nicht zu, dass Gemeinden sich keinem Nachbarschaftsraum anschließen“, sagt Holger Kamlah, der Nachfolger des Frankfurter Stadtdekans Achim Knecht. Kamlah berichtet, dass die Gemeinden aus seiner Perspektive die Notwendigkeit der strukturellen Anpassung verstünden und sich konstruktiv darauf einließen. „Das Tempo in den einzelnen Nachbarschaftsräumen ist unterschiedlich, aber der Prozess steht auch erst am Anfang“, sagt der designierte Stadtdekan. Die Herausforderung des Prozesses liege darin, Kirche nicht mehr in Bezug auf seine eigene Gemeinde, sondern die Region zu denken. „Gleichzeitig soll eine lokale Beheimatung möglich bleiben. Menschen sollen auch weiter bei ‚ihrer‘ Kirche Ansprechpartner:innen haben und Gemeinschaft erleben können“, betont Kamlah.

Auf vielerlei Ebenen gibt es in Frankfurt zwischen den zukünftigen „Nachbarn“ bereits Beratungen und erste Vorgespräche.

Die Maria-Magdalena-Gemeinde soll einen Nachbarschaftsraum mit der Dreikönigsgemeinde in Sachsenhausen und der Erlösergemeinde in Oberrad bilden. Hier arbeite man seit jeher bereits eng zusammen, berichtet Volker Mahnkopp, Pfarrer der Maria-Magdalena-Gemeinde. In diesem Raum besteht bereits Einigkeit in gewissen Grundsatzentscheidungen: „Die Gemeinden bleiben Körperschaften öffentlichen Rechts und werden weiterhin von den jeweiligen Kirchenvorständen geleitet“, sagt Mahnkopp. Der Pfarrer blickt konstruktiv in die Zukunft: „Neuen Herausforderungen wollen wir einvernehmlich begegnen, so, wie wir das seit langem praktizieren.“

Auch Jörg Tietze, Vorsitzender des Kirchenvorstands der Dreikönigsgemeinde, hebt die bereits gewachsene Struktur in dieser Konstellation lobend hervor. Praktisch zeige sich das auf dem Gebiet der Kirchenmusik: „Als Vorgriff der engeren Zusammenarbeit im Nachbarschaftsraum wurde das Gottesdienstformat des Kantatengottesdienstes, das in der Dreikönigsgemeinde seit Jahren etabliert ist, mit Erfolg in die Erlösergemeinde ‚exportiert‘“, berichtet er. Die ersten Rückmeldungen aus der Dreikönigsgemeinde seien durchaus optimistisch: „Wir müssen den Nachbarschaftsraum als Chance begreifen und nicht nur als Verlust liebgewordener Errungenschaften“, sagt der Geistliche.

Seine Kollegin Silke Alves-Christe, Pfarrerin der Dreikönigsgemeinde, ergänzt: „Da werden natürlich die Chancen einer engeren Kooperation gesehen: eine größere Vielfalt von Angeboten, die Bereicherung durch unterschiedliche Begabungen in einem größeren Team“. Gleichzeitig gebe es in der Gemeinde auch die Befürchtung, dass das Gemeinschaftsgefühl und der Zusammenhalt durch die Vergrößerung leiden könnten. Hinzu komme der Blick auf die viele Arbeit, die auf die Gemeindemitglieder zukomme. Alves-Christe wünscht sich für den weiteren Prozess, „dass in allen nötigen Sitzungen die Frage leitend sein wird, wie wir auch als eine Minderheit die Hoffnung, die uns leitet, den Glauben, der uns tröstet, und die Liebe, die uns verbindet, in unsere Gesellschaft tragen können.“

Verlegung wird bedauert

Im Frankfurter Norden soll ein großer Nachbarschaftsraum entstehen. Die Andreasgemeinde im Dornbusch soll mit acht anderen Gemeinden einen Raum bilden. Hier sind ebenfalls erste organisatorische Dinge bereits geklärt: Es wird in diesem Raum zwei Gemeindebüros geben. Das erste werde im Dornbusch am 1. August für den „Gemeindeverbund Dornbusch“ eröffnet, berichtet Ingrid Schmidt, die Gemeindesekretärin der Andreasgemeinde. Viele ältere Menschen sagten ihr, dass sie die Verlegung der Gemeindebüros durch die strukturelle Reform bedauerten. Der Weg zum „neuen“ Gemeindebüro sei ihnen zu weit. „Es ist ein Einschnitt, der schmerzt, aber unvermeidbar ist und auch Chancen zur Erneuerung bietet“, sagt Schmidt.

Erich Niederdorfer, Vorsitzender des Kirchenvorstands der Kirchengemeinde Frankfurt Bornheim, sagt, dass der Abschied von Gewohntem für die Gemeindemitglieder zweifellos emotional herausfordernd sei. „Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Veränderung ist jedoch eine der Stärken unserer Kirche, wie sie immer wieder bewiesen hat. Frei nach dem berühmten Wort, ‚ecclesia semper est reformanda‘“, ergänzt Niederdorfer. „Ecclesia semper est reformanda“ heißt so viel wie „die Kirche muss beständig reformiert werden“.