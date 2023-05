Anklage nach Gewalttat: Ein Schlag „hinterrücks“ gegen den Kopf

Von: Timur Tinç

Auf dem Sportgelände von Viktoria Preußen ereignete sich das tragische Ereignis. © Christoph Boeckheler

Nach dem Hirntod von 15-Jährigen werden Details aus der Anklage gegen den 16-jährigen Beschuldigten bekannt. Laut Frankfurter Staatsanwaltschaft wird der 15-Jährige seine Organe spenden. Bei der Polizei haben sich mehrere Personen gemeldet und Bild- und Videomaterial geschickt.

Am Mittwoch sind Details aus der Anklage gegen den 16-Jährigen bekannt geworden, der am Pfingstwochenende bei einem Fußballturnier in Frankfurt einen 15-jährigen bewusstlos geschlagen hat. Am Dienstag war der 15-Jährige aus Berlin für hirntot erklärt worden. Nur Maschinen halten den Jugendlichen noch am Leben. Der Anklage zufolge liegt der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge zugrunde, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte. Laut einer Sprecherin wird der 15-Jährige Organspender.

Der Beschuldigte, ein 16-jähriger Fußballspieler der Jugendakademie des FC Metz aus Frankreich, soll demzufolge nach Spielschluss zunächst einen anderen Gegenspieler des JFC Berlin mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er den 15-Jährigen in den Schwitzkasten und in die Magengegend geschlagen haben. Daraus konnte sich der 15-Jährigen zwar befreien, allerdings soll der Beschuldigte ihm dann hintergelaufen sein und ihm „hinterrücks“ einen festen Schlag auf den Kopf gegeben haben. Laut der Anklageschrift habe er den zusammengebrochenen Jugendlichen liegengelassen und sei weggegangen. Der Anwalt des Beschuldigten hatte von einer „Ohrfeige“ gesprochen.

Die Polizei sucht weiter nach Zeuginnen und Zeugen. Videos und Fotos könnten online an die Polizei geschickt beziehungsweise auf einer speziellen Seite hochgeladen werden. „Es haben sich mehrere Personen über das Hinweistelefon gemeldet und es sind auch Bild- und Videomaterial eingegangen“, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Die Auswertung sei aber noch nicht abgeschlossen.

Mittlerweile hat sich auch der Klub des Beschuldigten, der FC Metz in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet und darin sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. „Er bestreitet, die körperliche Unversehrtheit des verletzten Nachwuchsspielers vorsätzlich verletzt zu haben“, heißt es in der Mitteilung. Alle anwesenden Spieler und Eltern würden den deutschen Behörden selbstverständlich zur Verfügung stehen, um die Ermittlungen voranzutreiben.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Montag eine Pressemitteilung unter dem Titel: „Gewaltprävention im Fußball: Maßnahmen und Projekte“ herausgegeben. Dort äußert sich Ronny Zimmermann, erster DFB-Vizepräsident auch für Gewaltprävention im Amateurfußball zuständig wie folgt zu dem Vorfall: „Die furchtbare Gewalttat bei einem internationalen Jugendturnier in Frankfurt schockiert den Fußball in Deutschland. In diesen Stunden richten sich unsere Gedanken und Gebete an den 15 Jahre alten Fußballer und seine Familie.“ Der DFB und seine Landesverbände bemühten sich, durch zahlreiche präventive Maßnahmen, die Anzahl von Gewaltvorfällen einzudämmen. „Der aktuelle Fall zeigt mit trauriger Nachdrücklichkeit, dass man sie nicht restlos verhindern kann“, sagt Zimmermann.