An den Frankfurter Schulen wird es immer enger

Mit nagelneuen Ranzen und bunten Schultüten geht es für die Neulinge der Frankfurter Textorschule in den ersten Schultag. c. boeckheler

Steigende Schülerzahl

Von Sandra Busch schließen

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Frankfurt ist erneut gestiegen. Ohne neue Schulen weiß man im Staatlichen Schulamt nicht, wie es weitergehen soll.

Der langjährige Trend setzt sich ungebrochen fort: Wieder ist die Zahl der Schülerinnen und Schülern in Frankfurt gestiegen. Rund 108 000 werden in der Mainmetropole unterrichtet, das ist ein Achtel aller hessischen Schülerinnen und Schüler. Im vergangenen Jahr waren es zu Schuljahresbeginn noch etwa 2000 weniger. Weitere Schulen sind daher für Evelin Spyra, Leiterin des Staatlichen Schulamts Frankfurt, „unabdingbar“, denn es werde beim Wachstum der Schülerzahlen in Frankfurt „keinen Stillstand geben“.

Dass Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) zwei neue Gymnasien für das nächste Schuljahr plant, „ist allerhöchste Eisenbahn“, sagte Spyra bei der Präsentation der aktuellen Zahlen am Dienstag. „Wir hätten sonst nicht gewusst, wie es weitergehen soll.“ Im neuen fünften Jahrgang hätten 15 Klassen mehr gebildet werden müssen, als die Gymnasien an Kapazitäten haben. „Das mussten wir in anderen Jahren auch schon tun“, sagte Spyra, „aber nicht in der Menge.“ Und irgendwann seien die Schulen eben voll. „In diesem Jahr war es sehr, sehr, sehr eng. Es war eine Tour de Force.“

Wo die neuen Gymnasien – Gymnasium Ost und Mitte-Nord – eröffnen werden, ist noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass sie in einem gemeinsamen Gebäude starten sollen, das Gymnasium Ost später in die Günthersburghöfe zieht. Das Staatliche Schulamt hat Planungsgruppen gebildet, um das pädagogische Konzept für die Schulen zu erarbeiten.

Für 6950 Schüler:innen war am Dienstag der allererste Schultag. Auch die Ausweitung der Grundschulkapazitäten hält Spyra für nötig. Zwar sind im Frankfurter Schulentwicklungsplan weitere Grundschulen vorgesehen, „aber ich weiß nicht, wann die nächste eröffnet“, sagte Spyra. In diesem Jahr ist die Grundschule Schönhofviertel als Außenstelle der Georg-Büchner-Schule gestartet – als klassische Frankfurter Rochade. Die Schule startet an der Georg-Büchner-Schule in Bockenheim, zieht nächstes Jahr in das ehemalige DIPF an der Schloßstraße – in dem auch eine weitere Grundschule gegründet werden soll – und wenn das Neubaugebiet Schönhofviertel fertig ist, an ihren endgültigen Standort nahe dem Westbahnhof.

Schulstart in Hessen 60 900 Kinder sind in Hessen in die erste Klasse gestartet. Insgesamt hat für rund 798 000 Kinder und Jugendliche an 1 804 Schulen in Hessen wieder der Unterrichtsalltag begonnen. Die Gesamtzahl der Schüler:innen stieg um 16 000, bei den Erstklässler:innen sind es 3700 mehr. Es gibt 3300 neue Stellen für Lehrerinnen und Lehrer in Hessen. Insgesamt sind es fast 59 000 Stellen. Rund 1250 Personen sind seit dem Jahr 2015 durch Quereinstiegs- und Weiterbildungsmaßnahmen als Lehrkräfte gewonnen worden. Regelmäßige Abfragen des Kultusministeriums an Schulen und unter Lehrkräften zur Unterstützung im Ruhestand, Verlängerung der Dienstzeit, zur Aufstockung in Teilzeit oder Arbeit in Elternzeit sowie Abordnungen an Grundschulen haben aktuell zu mehr als 700 weiteren Stellenbesetzungen geführt.

Mehr als 200 neue Lehrkräfte gibt es in diesem Schuljahr auf Planstellen. „Der Grundunterricht ist abgedeckt“, sagte Spyra. Darüber hinausgehende Zuweisungen etwa aus dem Sozialindex und zur Deutschförderung seien „herausfordernd“. Der Lehrkräftemangel sei weiterhin ein Problem. An den Berufsschulen, den Förderschulen, den Grundschulen; an den Gymnasien etwa in Fächern wie Mathe, Chemie, Physik, Musik und Kunst. „Englisch wird auch rarer“, sagte Petra Caspers-Naujoks, Spyras Abwesenheitsvertreterin. „Und es gibt ein Frankfurter Mangelfach: Religion. Das fehlt nicht hessenweit.“

Es gibt zahlreiche Quereinstiegsmöglichkeiten in den Schuldienst, auch wird Gymnasiallehrer:innen etwa angeboten, vier Jahre lang die Hälfte ihrer Stunden an der Grundschule zu unterrichten. „Das ist ganz erfolgreich“, sagte Caspers-Naujoks. 120 Stellen seien so an den Grundschulen in den vergangenen vier Jahren besetzt worden.

Von der Aufstockung der Studienplatzzahl durch das Land „spüren wir noch nichts“, sagte Spyra. Eine Handvoll mehr Förderlehrkräfte habe es immerhin dieses Jahr gegeben. Aber ob Frankfurt jemals von einer höheren Zahl an Absolvent:innen profitieren wird, „werden wir erst sehen“, sagte Spyra. Auch wenn in Frankfurt studiert worden sei, so sei die Stadt für viele Berufsanfänger:innen nicht attraktiv. „Sie ist zu teuer“.