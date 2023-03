Amtsgericht Frankfurt: Keine Gnade beim Hakenkreuz

Von: Oliver Teutsch

Impfgegner muss für Entgleisung bei Twitter 3000 Euro zahlen.

Die Aufregung war groß in jenen Tagen. Als Alena Buyx, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, im Oktober 2021 eine Impfempfehlung in Sachen Corona-Pandemie ausspricht, twittert ein Impfgegner eine zweigeteilte Collage. In der linken Hälfte das historische Bild von einem Schaufenster nebst dem Aufruf, „Deutsche, kauft nicht bei Juden“. In der rechten Hälfte ein aus Spritzen stilisiertes Hakenkreuz mit den Worten „Wehret den Anfängen“.

Knapp eineinhalb Jahre später findet sich der Absender dieses Posts vor dem Amtsgericht Frankfurt wieder. Einen Strafbefehl in Höhe von 3000 Euro wegen der Verwendung verfassungswidriger Symbole hat der 60-Jährige aus Kriftel nicht akzeptiert. Sein Anwalt räumt ein, dass sein Mandant den Tweed abgesetzt hat. „Er ist aber weder Nazi, noch rechts, noch sonst was“, so der Verteidiger. Er habe starke Zweifel, ob dieser Tweet überhaupt unmrechtmäßig sei. Klar, der von seinem Mandanten auf Twitter verbreitete Vergleich hinke, aber er gehe ja „ins Parodistische“. Doch weder die Staatsanwaltschaft noch Amtsrichter Florian Franke lachen. Woher er das Bild habe, will Franke vom Angeklagten wissen. „Ich habs einfach nur weitergeleitet“, sagt der 60-Jährige.

Richter Franke erläutert, die Collage eines Hakenkreuzes über einem Mülleimer sei vom Gesetzgeber als Symbol von Nazi-Gegner:innen anerkannt. Das Bild des Angeklagten hingegen sei trotz der Bildunterschrift „nicht eindeutig als kritische Haltung erkennbar“, zumal das Spritzenkreuz noch auf weiß-rotem Grund prange. „Ich bin der Meinung, dass es eindeutig strafbar ist“, beendet Franke seine Folgerungen und rät dem Angeklagten, den Einspruch zurückzuziehen, damit er nicht auch noch die Gerichtskosten zu tragen hat.

Der Verteidiger bringt noch ein paar Einwände vor, wie „in dubio pro reo“ und dass sein Mandant ja ein bislang unbescholtener Bürger sei. Die Staatsanwältin gibt kund, dass sie in dem Angeklagten keinen Nazi sieht, sonst wäre die Strafe auch deutlich höher ausgefallen als die beantragten 40 Tagessätze.

Nach kurzer Beratung auf dem Gang stimmt der Verteidiger dem Vorschlag des Richters zu. Eine Berufung vor dem Oberlandesgericht sei es „nicht wert“. Mittlerweile sei er übrigens gar nicht mehr bei Twitter aktiv, sagt der 60-Jährige noch. Die Aufregung um Impfen oder nicht hat sich wohl etwas gelegt.