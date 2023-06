Amt in Frankfurt kann Kosten nicht nennen: IT-Umstellung wird Jahre dauern

Von: Florian Leclerc

Die Kosten für die IT-Umstellung kennt das zuständige Dezernat noch nicht. © Rolf Oeser

Die Stadtverordneten stimmen für die Umstellung von Microsoft Windows auf Open-Source-Software in der Verwaltung. Etwa 14 000 Mitarbeiter:innen müssen geschult werden.

Mit großer Mehrheit haben die Stadtverordneten in Frankfurt den Antrag der Römer-Koalition beschlossen, die städtische IT wenn möglich von Windows auf Open-Source-Software umzustellen, so wie es München und Dortmund vormachen.

Wenn die Frankfurter Verwaltung künftig Software kauft, soll sie auf freie Open-Source-Software setzen, heißt es im Beschluss, der folgende Einschränkung hinzufügt: Die Open-Source-Software soll bei der Eignung, der Sicherheit und den Kosten dem bisher genutzten Produkt nicht nachstehen.

13000 Clients und 2500 Server betroffen

Bislang nutzt die Stadt Frankfurt, wie zahlreiche Unternehmen und Kommunen, das Standardprodukt von Microsoft: Windows mit dem Office-Paket. Etwa 99 Prozent der Rechner seien in Frankfurt mit dem Standard-Windows-Betriebssystem ausgestattet, teilt Tina Köhler mit, Referentin von IT-Dezernentin Eileen O’Sullivan (Volt), und beantwortet damit eine Presseanfrage an das Amt für Informations- und Kommunikationstechnik.

Eine Umstellung der städtischen IT betrifft demnach etwa 13 000 Clients und 2500 Serversysteme, für die das Amt für Informations- und Kommunikationstechnik zuständig sei.

Die Frage nach den Kosten der IT-Umstellung kann das Dezernat nicht beantworten. „Eine belastbare Kostenschätzung ist aktuell (noch) nicht möglich“, teilt die Referentin mit. Nötig sei eine „detaillierte Projektplanung“, die in eine „annähernde Kostenschätzung“ münde.

„Fest steht, dass Digitalisierung grundsätzlich - und die Umsetzung von Open Source im Speziellen - hohe Kosten verursacht“, heißt es aus dem Dezernat.

Lizenzverträge sind vertraulich

Wie hoch sind denn die Kosten für das bisher genutzte Produkt? „Hier können wir vonseiten des Digitalisierungsdezernats keine Aussage treffen“, teilt die Referentin mit. Die Lizenzverträge seien vertraulich zu behandeln; die Kosten für die Lizenzen würden nicht veröffentlicht.

Neben den Lizenzgebühren gebe es bei einer IT-Umstellung allerdings weitere Kosten zu berücksichtigen: für Support, Infrastruktur, Fachanwendungen, städtische IT-Fachleute und nicht zuletzt für Schulungen. „Es müssten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, etwa 14 000, das IT-Personal natürlich im Besonderen, geschult werden.“

Auch gehe eine IT-Umstellung nicht von heute auf morgen. „Die komplette Umsetzung, bis also wirklich alle Fachanwendungen umgestellt sind, dauert nach aktuellen Einschätzungen zwischen fünf und zehn Jahren.“

Zusammengefasst: Es ist unklar, was die IT-Anwendungen in der Stadtverwaltung jetzt kosten. Es ist unklar, was die Open-Source-Software kosten wird. Klar ist, die gesamte Verwaltung muss geschult werden, und der Umstellungsprozess kann bis zu zehn Jahre dauern.