Am Pult der Demokratie: In Frankfurt dürfen alle mitreden.

Von: George Grodensky

Teilen

Letzte Vorbereitungen: Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner-Gölbasi wartet den Einsatz von Klappenmann Jens Heuser ab. Dann legt sie los. © christoph boeckheler*

Die FR befragt Leserinnen und Leser, Politikerinnen und Politiker und alle, die zufällig auf der Gass’ sind, nach Ideen zur Demokratie. Von George Grodensky (Text) und Christoph Boeckheler (Fotos)

Unlängst hatte Hans-Peter Wolf aus Oberursel eine Idee. Zum Paulskirchenjubiläum könnte man doch, sinnierte er, das Redepult von 1848 nachbauen und auf dem Paulsplatz aufstellen. Nicht aus Jux, sondern als Angebot für alle, sich in der Öffentlichkeit zu artikulieren. Besonders junge Menschen, die ja sonst nicht so oft Gehör finden. So eine Art „Speakers’ Corner“, wie es ihn in London am Hyde Park gibt.

Ganz im Sinne seiner Idee hat Wolf sie nicht für sich behalten, sondern sie Thomas Feda erzählt, Chef der Frankfurter Tourismus und Congress GmbH und oberster Paulskirchenfestplaner. Feda hat dann etwas Unerwartetes getan: Er hat das Ding tatsächlich in den Werkstätten der Frankfurter Oper bauen lassen. Aber es dauerhaft als Stadtmöbel anzubieten? Ganz überzeugt ist Feda noch nicht von der Idee. Im Dauereinsatz wäre so ein Pult womöglich arg großen Belastungen ausgesetzt. Für einen Kurzeinsatz dagegen ...

Feda denkt nach, vielleicht bei der Paulskirchen-Feier im Mai ... dann fällt ihm jemand ein: die gute, alte FR. Die soll das einfach mal testen. Das hat sich die Rundschau nicht zweimal sagen lassen. Demokratiearbeit ist ja quasi Kernkompetenz der Zeitung. Also hat sich das FR-Team am Mittwoch aufgemacht, um Leserinnen und Leser, Passantinnen und Passanten, außerdem den politisch Aktiven der Stadt Ansichten zur Demokratie zu entlocken. Am Paulskirchenpult.

Die Filmcrew von „Music and Lights“, bewährter FR-Partner bei Filmischem aller Art, zeichnet das Ganze für die Nachwelt auf. Der Chef selbst, Jens Heuser, macht den Regieassistenten, oder, wie seine Angestellten ihn foppen, den Klappenmann. Demokratie ist schließlich etwas, bei dem alle mit anpacken müssen.

Der Anfang erweist sich als zäh. Das FR-Team verbringt den Vormittag auf dem Campus Westend der Goethe-Uni. Der Gedanke: Unweit des Adorno-Denkmals sollten sich doch genügend wache Geister finden, die etwas zu sagen haben. Doch die Studierenden sind bolognageplagt. Sie haben um 10 Uhr morgens keine Zeit, eilen in die Vorlesungen.

FR-Chefredakteur Thomas Kaspar springt in die Bresche. Wichtig sei ihm, sagt er, dass Demokratie kein erstarrter Zustand sei. „Sie ist in Bewegung, muss stets neu gefunden und erstritten werden.“ Im Sinne von Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Das sitzt, und weil noch Zeit ist, wagt sich Kollegin Alina Nitsche auf die Bühne. Die Stärke von Demokratie sei Gerechtigkeit, also die Wünsche verschiedener Gruppen zu wahren. Gefahr liege in der Gier nach Macht und Geld.

Das Thema „Schwäche der Demokratie“ lockt dann doch die kritischen Geister herbei. Sie sei über die Jahre zu einem reinen Kräftemessen zwischen Politikern und Fraktionen geworden, drückt ein junger Mann seine Enttäuschung aus. Der Bezug zu den Menschen sei verloren gegangen. Jetzt ist das Podium eröffnet, kein Halten gibt es mehr. Zu staatstragend das Setting? „Nein, blendet nur ein bisschen“, zeigt sich der nächste Sprecher souverän. Wichtig sei ihm, dass Demokratie einfach bleibe, ohne sie fehle Mitbestimmung. Gefahr drohe, wenn man nicht mehr teilnehme am Diskurs und wichtige Entscheidungen den anderen überlasse.

Darum möchte eine junge Frau auch „die Möglichkeiten nutzen, sich einzumischen“, die so eine Demokratie biete. Nun hagelt es Pluspunkte: dass man auch kritisieren könne, ohne Repressalien fürchten zu müssen. Die Möglichkeiten zur „Repräsentation unserer pluralistischen Gesellschaft“. Die Freiheit, „mich so zu entfalten, wie ich möchte“. Die „Teilhabe an Entscheidungen“. „Die Grundrechte aller zu schützen.“

Ihre MEinung ist gefragt Demokratie. Wo liegt die Stärke, wenn die Macht vom Volk ausgeht? Wodurch wird die Demokratie am meisten bedroht? Was würde uns fehlen, wenn es sie nicht gäbe? Dazu wüssten wir gerne Ihre Meinung. Und der Anlass, na klar, ist das Jubiläum der Paulskirche in diesem Jahr. Nicht die Kirche selbst wird bekanntlich gefeiert, sondern der 175. Jahrestag der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 an diesem Ort. Damals im Mai kamen die Abgeordneten in der Altstadt zusammen, um die erste gesamtdeutsche Verfassung zu beschließen. Es ging um Aufbruch, Freiheit, die Abkehr von Zensur und autoritären Zeiten. Noch bis Montag, 1. Mai, 24 Uhr, können Sie uns ein Statement zukommen lassen. Sechs Halbsätze stehen ganz demokratisch zur Wahl. Wählen Sie einen aus und vervollständigen Sie ihn mit Ihrer Meinung. Ihre Antworten, maximal 250 Zeichen lang, können Sie schriftlich per Internet hinterlegen – ergänzt mit einem Porträtbild. Hier geht es zu unserem Antwortformular. ill Info und Formular unter: www.fr.de/meinepaulskirche

Das ist auch ein Herzensthema von Nargess Eskandari-Grünberg, Bürgermeisterin der Stadt. Die FR lässt die Studierenden nun in Ruhe arbeiten und widmet sich am Nachmittag der Politprominenz am Römerberg und dem Laufpublikum. Das Podium steht vor der Evangelischen Akademie. „Demokratie bedeutet Chancengleichheit“, sagt Eskandari-Grünberg. Debattenkultur, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Meinungsfreiheit sei ein Privileg.

Das sieht auch SPD-Stadtverordnete Ursula Busch so, die Demokratie als „Glück“ empfinde. So eine Republik könnten sich andere Menschen nur wünschen. Demokratie müsse beschützt werden. Das Gute daran: Dabei ließen sich viele interessante Menschen kennenlernen, wirbt Busch.

Womöglich Silvia Genz von der Evangelischen Akademie. Sie stellt ihr Fahrrad hinter dem Pult ab. „Da sieht man es ja nicht“, sagt sie. Als wäre das so schlimm, ein Fahrrad im Bild zu haben. „Die Schwäche von Demokratie ist, dass man sie erst vermisst, wenn sie nicht mehr da ist“, sagt Genz. Das hat sie mit Fahrrädern gemein. Mehr junge Menschen in Parteien und Gremien wünscht sie sich noch, dann radelt sie weiter.

Dimitrios Bakakis von den Grünen lobt derweil, dass Demokratie Verhältnisse schaffe, in denen alle Menschen ihre individuellen Lebensentwürfe verwirklichen könnten. Michael Müller von den Linken weist auf die tägliche Herausforderung hin, die Demokratie gegen Angriffe zu verteidigen. Die Fähigkeit demokratischer Streiterinnen und Streiter, Kompromisse zu finden, hebt Nils Kößler von der CDU hervor. Stark sei Demokratie, wenn sich viele beteiligen. Am Paulskirchen-Redepult beteiligten sich ja schon mal erfreulich viele Menschen. „Einigkeit und Recht und Freiheit“, zitiert etwa Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner-Gölbasi (Grüne). Einig sein gegen Ausgrenzung, fordert sie, gleiche Rechte für Menschen, die noch nicht seit Generationen in Deutschland leben, und frei sein, herabgewürdigt zu werden. Das wünscht sie den Menschen.

Mehr Einsicht wünscht sich Peter Cachola-Schmal an manchen Stellen. Zwar dürfe jeder stets seinen Senf dazugeben, die Entscheidungen lägen aber bei der Mehrheit. „Das sieht nicht jeder gleich ein“, wundert sich der Direktor des Architekturmuseums. Vielleicht hilft das zur Erklärung: Demokratie sei etwas, „dass wir selbst gestalten und stetig verbessern können“, sagt Martin Huber von Volt.

Für Willi Loose vom Aktionsbündnis unmenschliche Autobahn bedeutet Demokratie, eine Vielfalt von Meinungen sichtbar zu machen. Und mit Respekt miteinander umzugehen. Selbstbestimmung, Freiheit, Möglichkeiten der Teilhabe, die zählt der designierte OB Mike Josef (SPD) auf.

Das Schlusswort gebührt aber Cheftouristiker Thomas Feda. „Nur die Demokratie garantiert uns Freiheit und Selbstverwirklichung“, sagt er. Dann stampft er energisch mit dem Fuß auf, ein ziemlicher Wumms auf dem Holzpodium, der alle zusammenfahren lässt. Feda grinst. Das habe er von Heinrich von Gagern gelernt, dem Präsidenten der Nationalversammlung 1848.

Ruth Leners: Mehr politische Bildung nötig © christoph boeckheler*

Lutz Kunze: Inklusion © sky

Christian Schad: Auch mal ärgerlich © sky

Vakhtangi Kazarashvili: Gleichberechtigung © sky

Ilse Tober: Wahlen legitimieren © sky