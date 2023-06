Am Frankfurter Kulturcampus die Zukunft träumen

Open-Air-Festival

Das Open-Air-Festival „Räume für alle!“ zeigt, was aus Bockenheim werden könnte – beispielhaft für die ganze Stadt.

Über die Bockenheimer Landstraße gehen, ohne nach links oder rechts zu schauen – oder lieber doch, da sind rasante Skateboard-Champs unterwegs. Aber keine Autos. Interessantes Gefühl, das ganze Gebiet zum Flanieren zu haben, mit Musik, leckerem Essen, und einen Eiswagen gibt’s auch. 1,30 Euro die Kugel. Für den Sommer 2023 ein fairer Preis.

Es ist heiß am Samstag rund um den geplanten Kulturcampus beim Open-Air-Festival „Räume für alle!“ an der Warte, aber es stehen hohe Schattenspender auf der Straße, wie Liegestühle auf Stelzen sehen sie aus. Die Leute versammeln sich darunter, denn es gibt Spannendes auf der Bühne zu hören. Erst das Duo Mousiké mit grandiosen Darbietungen auf Querflöte und Cello, dann das Partisanen-Evergreen „Bella Ciao“ auf Türkisch, und dann trifft sich eine Gruppe an den Mikrofonen, um über Vergangenheit und Zukunft zu diskutieren.

„20 Jahre Planungsgeschichte, aber die wichtigen Dinge sind noch nicht umgesetzt“, sagt der frischgebackene Frankfurter Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD): „Wie wollen wir Kultur hierher nach Bockenheim bringen, wie den Platz anders nutzen?“ Die Anforderungen an Städte seien schließlich heute andere als vor 20 Jahren, als man begann, sich den Kulturcampus auszudenken. „Hier kann eine Mitte von Bockenheim entstehen – daran möchte ich gerne arbeiten“, sagt der Stadtrat.

Da rennt er bei seinen Podiumspartnerinnen und -partnern offene Türen ein. „Es fehlt hier an Raum, sich ausbreiten zu können“, sagt Mathias Biemann vom Verkehrsclub VCD. Die Bockenheimer Warte sei der besterschlossene Ort Frankfurts mit öffentlichen Verkehrsmitteln – aber die Planung für den Kulturcampus sehe 2000 Stellplätze für Autos vor statt bisher 600: „Das darf nicht passieren, die werden den Stadtteil überrollen.“ Stattdessen wünscht sich Viola Rüdele, Sprecherin des Bündnisses Verkehrswende, einen Ort zum Aufhalten und Begegnen. „Wir sollten hier anfangen, etwas zu verändern, einen solchen Ort zu schaffen – auch um die Botschaft auszusenden, dass wir’s können.“

Kostengünstige Räume anbieten, Frankfurt klimaneutral machen, sozial und ökologisch – mit dem Kulturcampus als Nukleus. Gwechenberger wäre dabei. „Der Kulturcampus ist ein Ort für vielfältige Kultur, das Offene Haus der Kulturen wird ein ganz toller Ort, und wir brauchen auch kleinteilige Einheiten: Läden für den Stadtteil, Kneipen.“

Atemlos hört das Publikum, wie ein Universum erblüht, wo Ödnis wuchs seit dem Dahinschwinden der Studierenden gen Westend. Auf dem alten Campus ist aber auch was los beim Open-Air am Samstag, nicht nur auf der Straße. Flohmarkt- und Infostände, Klamotten gibt’s zu verschenken, viel Musik. Nur: Was stinkt denn da so? Ein Diesel-Generator! Direkt neben dem Stand der „Fridays for Future“, die darob auch etwas betreten dreinschauen. Die Uni habe nicht genug sauberen Strom bereitstellen können, sagt Tim Schuster vom Offenen Haus der Kulturen. Nicht gut, die Sache mit dem Diesel. Sehr gut dagegen der Gesamtverlauf des Open-Airs: abends voll, mehr als 3000 Leute insgesamt, sagt Schuster: „Wir sind sehr zufrieden.“