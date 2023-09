Alte Oper Frankfurt: Kritischer Umgang mit der „Schöpfung“

Projektleiter Steffen Bücher. © privat

Sechs Chöre aus dem Rhein-Main-Gebiet nähern sich Haydns Meisterwerk auf ungewöhnliche Weise

Joseph Haydns großes Oratorium „Die Schöpfung“, Ende des 18. Jahrhunderts uraufgeführt, ist ein riesiges Werk – und für die sechs Frankfurter Chöre, die sich das Opus unter der musikalischen Leitung von Steffen Bücher und Marion Bücher-Herbst vorgenommen haben, ziemlich sportlich. Am kommenden Wochenende ist „Die Schöpfung“ gleich zweimal zu hören, in der Alten Oper Frankfurt und im Bürgerzentrum Karben.

Zu dem Mammutprojekt mit rund 260 Sängerinnen und Sängern haben sich ganz unterschiedliche Chöre zusammengeschlossen, vom Polizeichor Frankfurt bis zum Trinity International Concert Choir über die beiden Vokalgruppen Pro Musica aus Karben und Neues Ensemble aus Büttelborn bis hin zu den Kinder- und Jugendchören La Capella aus Friedrichsdorf und des Mainzer Peter-Cornelius-Konservatoriums.

Den jungen Sängerinnen und Sängern hat Dirigent Steffen Bücher eine besondere Aufgabe in dem Oratorienwerk zugedacht, eine, die vielleicht nicht unbedingt auf die Zustimmung aller Musikfreund:innen stoßen dürfte, die aber ziemlich gut in unsere gebeutelte, tief verunsicherte Gegenwart passt, die so weit weg ist vom ruhigen Optimismus der Aufklärungszeit, in der das Werk entstand. Den Bruch, die Intervention übernehmen die beiden Kinder- und Jugendchöre.

Die Aufführungen In der Alten Oper Frankfurt ist Haydns „Schöpfung“ am Samstag, 16. September, 19.30 Uhr, zu hören. Karten kosten zwischen 25 und 35 Euro, es gibt sie unter Tel. 069/1340400 oder www.frankfurtticket.de. Im Bürgerzentrum Karben am Rathausplatz wird die „Schöpfung“ am Sonntag, 17. September, 17.30 Uhr. Karten zu 20 Euro gibt es am Empfang des Bürgerzentrums oder unter info@pro-musica.de. aph

„Wir werden dieses großartige Werk nicht von der ersten bis zur letzten Note auf die Bühne bringen, sondern behutsam kürzen“, sagt der Dirigent. „Man kann nicht in der Jetztzeit, wo sich die Schöpfung, unser Planet, so verletzlich und verletzt zeigt, die ‚Schöpfung‘ als sozusagen museales Werk unkommentiert aufführen.“

Im zweiten Teil des Konzerts greifen die Kinder und Jugendlichen ein, „So wie uns unsere KInder ganz aktuell fragen, welche Welt wir ihnen da hinterlassen, werden sie das auch an diesen Konzertabenden tun“, erklärt Bücher. Die Mainzer:innen stören die Harmonie mit Michael Jacksons „Earth Song“, La Capella singt zwei gerade erst uraufgeführte Neukompositionen zum Thema Klimawandel, beide zusammen tragen dann noch „PlastiXX“ vor, ein Stück über die Plastikverschmutzung der Erde, komponiert von Marion Bücher-Herbst. Die ausgebildete Sopranistin übernimmt auch die Solopartien des Engels Gabriel in der „Schöpfung“. Am Ende gibt es dann aber doch noch mal harmonischere Klänge: Den Schlusschor singen alle sechs Ensembles gemeinsam.