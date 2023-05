Als die Barrikaden in Frankfurt brannten

Von: Anja Laud

Teilen

Die Volksbühne probt im Kreuzgang des Karmeliterklosters das Revolutionsstück „Feuer! De Maa brennt“. © christoph boeckheler*

Die Volksbühne zeigt das Revolutionsstück „Feuer! De Maa brennt“ in Frankfurt im Karmeliterkloster. Die Open-Air-Premiere ist am 15. Mai.

Barrikaden brennen in der Frankfurter Innenstadt, Aufständische liefern sich Kämpfe mit Reichstruppen und ermorden zwei Abgeordnete der Nationalversammlung. Die dramatischen Ereignisse während der Septemberrevolution 1848 bringt die Fliegende Volksbühne jetzt auf die Bühne und das an einem besonderen Ort: dem Kreuzgang des Karmeliterklosters. Ihr Revolutionsstück „Feuer! De Maa brennt“ ist in Kooperation mit dem dort ansässigen Institut für Stadtgeschichte entstanden.

Dick war der Aktenstoß, den der Stadthistoriker Thomas Bauer präsentierte, als Michael Quast, Intendant der Volksbühne im Großen Hirschgraben, und der Autor Rainer Dachselt ihn im Institut für Stadtgeschichte besuchten. Die Akten stammen aus dem „Peinlichen Verhör-Amt“, eine Behörde, die die Stadt nach der Niederschlagung der Aufstände eigens gründete, um an Menschen, die sich an ihnen beteiligt hatten, „ein Exempel zu statuieren“, wie Quast sagt.

Aus den Einzelschicksalen, die sich in den „Criminalia-Akten“ finden sowie auf Basis historischer Berichte und Biografien schuf Dachselt in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv ein Revolutionsstück, das am Montag, 15. Mai, Premiere hat. „Die Figuren basieren alle auf historischen Vorbildern“, sagt Quast. Da ist der Schneidergeselle Simon aus Ginnheim, gespielt von Gabriel Spagna, der beim Barrikadenkampf in der Töngesgasse verhaftet wurde und nun im Peinlichen-Verhör-Amt von Heinrich, den Quast spielt, in die Mangel genommen wird. Wessen er beschuldigt wird, verrät der Impresario nicht.

Daneben taucht Annette (Randi Rettel), die Freundin von Simon auf, die für die vielen von den Ereignissen politisierten Frauen steht. Auch ein Frankfurter Bürger (Andreas Jahncke) ist dabei, der das Pech hat, ein Haus zu besitzen, das in unmittelbarer Nähe zu den Barrikaden steht, und Henrike, die „Frau mit dem Regenschirm“ (Ulrike Kinbach), eine Figur, die an Henriette Zobel angelehnt ist, die bis dahin unbescholtene Ehefrau eines Lithografen, die wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den Morden an den Abgeordneten Hans von Auerswald und Felix von Lichnowsky zu 16 Jahren Zuchthaus verurteilt und nach 15 Jahren begnadigt wurde.

Aufführungen Das Frankfurter Revolutionsstück „Feuer! De Maa brennt“ der Fliegenden Volksbühne hat am Montag, 15. Mai, 20 Uhr, im Kreuzgang des Karmeliterklosters, Münzgasse 9, Premiere. Weitere Aufführungen sind für Mittwoch, 17., Freitag, 19., Samstag, 20. und Sonntag, 21. Mai, jeweils 20 Uhr, angesetzt. Das Stück ist von Herbst an auch im Theater der Volksbühne im Großen Hirschgraben zu sehen. Karten für die Freilicht-Aufführungen im Karmeliterkloster sind über die Webseite der Volksbühne erhältlich. Während des Paulskirchenfestes vom 18. bis 21. Mai führt die Fliegende Volksbühne mehrmals täglich in der Paulskirche die Performance „Dem Volk seine Rechte! Die Nationalversammlung tagt“ auf. Die Zeiten finden sich auf der Webseite der Volksbühne. lad www.volksbuehne.net

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Volksbühne. Das gemeinsame Theaterprojekt bildet den Höhepunkt unseres Beitrags zum Paulskirchenfest“, sagt Franziska Kiermeier, kommissarische Leiterin des Instituts für Stadtgeschichte, das bis zum 18. September die Ausstellung „Auf die Barrikaden! Paulskirchenparlament und Revolution 1848/49“ zeigt. Sie war 2021 auf Quast zugegangen, um ihn für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Es lasse, sagt Kiermeier, die Tradition des Freilufttheaters aus den späteren 1940er und 1950er Jahren aufleben, als die Städtischen Bühnen im Sommer im Garten des Klosters spielten.

Nach der Premiere sind vier weitere Open-Air-Aufführungen des Revolutionsstücks geplant, in dem die fünf Schauspieler:innen singen und mehrere Rollen spielen. Der dadurch notwendige rasche Kostümwechsel habe, so Quast, seinen eigenen komödiantischen Reiz. Von Herbst an wird das Stück auf der Volksbühne im Großen Hirschgraben zu sehen sein. Der Intendant ist dem Institut für Stadtgeschichte dankbar, dass es für die Produktion Geld von der Stadt und weiteren Sponsoren einwarb.

Die Volksbühne beteiligt sich noch mit einer Performance am Paulskirchen-Jubiläum. Während der Festtage vom 18. bis 21. Mai zeigt sie unter dem Titel „Dem Volk seine Rechte! Die Nationalversammlung tagt“ mehrmals täglich in der Paulskirche eine Debatte, wie sie im Paulskirchenparlament hätte stattfinden können. Es treten historische Figuren wie der liberale Politiker Heinrich von Gagern auf, der Präsident der Nationalversammlung war. „Die Performance ist eine Collage aus den Debattenprotokollen“, sagt Quast. Sie zeige, wie turbulent und teilweise dramatisch die Diskussionen dort geführt worden seien.

Das Ensemble um Michael Quast (4.v.l.) bespricht sich. © christoph boeckheler*