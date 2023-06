Alles im Blick

Celina Jakobi hat die Becken im Hausener Schwimmbad gut im Blick. © Renate Hoyer

Die 21-jährige Celine Jakobi ist Bademeisterin im Hausener Freibad. Zweimal hat sie schon Kinder aus dem Wasser gerettet.

Die Liegewiese ist voller Menschen. Kinder springen umher, Senior:innen lesen und es riecht nach Sonnencreme. Die Bahnen im Becken sind alle belegt. Im Nichtschwimmerbereich wedeln bunte Nudeln durch die Luft.

Bademeisterin Celine Jakobi behält alles im Blick. Konzentriert schweifen ihre blauen Augen über die Wasseroberfläche. Die 21-Jährige arbeitet seit eineinhalb Jahren im Schwimmbad Hausen. Sie sitzt auf dem Balkon des Aufsichtshauses, in türkisem Tanktop und dunkelblauen Shorts. Dort ist sie am liebsten, wenn sie sich nicht gerade mit Badegästen unterhält. „Ich drehe immer mal Runden und spreche mit Leuten, die Redebedarf haben“, sagt Celine. Sie höre viele Lebensgeschichten. Manchmal fühle sie sich ein bisschen wie eine Seelsorgerin, das fände sie aber schön. Die Besucher:innen seien meistens freundlich und angenehm.

Ihre Aufgaben als Bademeisterin sind vielfältig: Gäste begrüßen, Aufsicht, Becken und Wege reinigen, Hecken schneiden, Müll entsorgen oder Kassendienst liegen in ihrer Verantwortung. Besonders anstrengend sei es, abends alle Leinen einzuholen, die die Schwimmbahnen abtrennen und das Becken mit einer Abdeckung zu verschließen, damit die Temperatur nicht zu stark fällt.

Die 21-Jährige hat Schichtdienst, oft beginnt sie um 5.45 Uhr, bei einer Spätschicht endet ihr Tag um 22.30 Uhr. Während der Sommersaison arbeitet sie manchmal sieben Tage in der Woche. Vom Fachkräftemangel sei das Schwimmbad Hausen zwar nicht betroffen, aber nach Saisonkräften, die aushelfen, suche das Bad schon immer. „Bei 35 Grad werden die Leute ein bisschen ballaballa, dann ist es anstrengend, den Überblick zu behalten“, sagt sie. Grundsätzlich habe sie aber alles im Griff.

Plötzlich steht Celine von ihrem blauen Plastikstuhl auf und läuft zügig zum Becken. Ihr blonder Zopf schwingt dabei hin und her. Mit einer schnellen Handbewegung fordert sie zwei Kinder auf, das Schwimmerbecken zu verlassen. Die Eltern kommen mit einem pinkfarbenen Badekrokodil dazu. Celine schaut dem Vater kurz in die Augen und weist ihn darauf hin, dass seine Kinder in den Nichtschwimmerbereich sollen.

Zweimal musste sie schon „springen“, wie sie es nennt. Ein Mädchen sei einfach vom Kinderbecken in den Schwimmerbereich gelaufen und ging unter. An der Hand zog sie das Kind wieder hoch. Die Eltern seien froh gewesen. „Sie war so schnell weg, wir haben das gar nicht mitbekommen“, habe die Mutter gesagt. Das andere Mal war es ähnlich, sie sprang ins Wasser, um einen Jungen zu retten, der sich nicht über Wasser halten konnte. „Die Kinder können nicht mehr schwimmen, das ist echt ein Problem“, sagt sie. Wegen des Corona-Lockdowns seien die Kurse ausgefallen, im Sommer wollten aber trotzdem alle ins Wasser.

„Als Bademeisterin stehst du mit einem Bein im Knast“, das habe ihre Ausbilderin immer gesagt. Wenn jemand untergehe, dann sei sie in Verantwortung, da sie eine Aufsichtspflicht habe. Celine hat sich mittlerweile daran gewöhnt: „Wenn man weiß, was man zu tun hat, dann legen sich die Bedenken“, berichtet sie. Es gebe einen starken Zusammenhalt im Team und viel Vertrauen, das spiele eine große Rolle. Im Sommer seien insgesamt bis zu vier Aufsichten an den Becken.

„Mein Job ist es, nicht erst zu handeln, wenn was passiert, sondern vorher zu sehen, was sich abzeichnet und dann einzuschreiten“, sagt Celine. Die schwarze Trillerpfeife, die um ihren Hals hängt, nutze sie aber selten, nur wenn es extrem voll sei. Grundsätzlich könne sie sich gut durchsetzen. „Widersprüche ignoriere ich, wer nicht das macht, was ich sage, der muss das Schwimmbad verlassen“, erklärt sie. Das Hausener Freibad habe aber auch ein recht gediegenes Publikum, viele Rentner:innen, Familien und Studierende. Von einer Mitarbeiterin, die im Stadionbad gearbeitet habe, wisse sie aber, dass das auch anders sein kann. Als Frau wäre ihre Kollegin dort nicht so ernst genommen worden, besonders von jugendlichen Gästen fühlte sie sich nicht respektiert.

„Ich bin schon immer gern geschwommen und getaucht“, sagt Celine, früher sei sie im Verein gewesen. Als Kind nahmen sie ihre Eltern jeden Sonntag mit ins Schwimmbad, besonders das Kraulen mache ihre Spaß. Regelmäßig reise sie nach Ägypten oder Kroatien, um dort zu Tauchen. Ihr Klassenlehrer habe von der Begeisterung für Wassersport gewusst und ihr die Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe empfohlen. Mittlerweile komme sie aber gar nicht mehr so oft zum Schwimmen. „Nach der Arbeit kann ich meistens kein Schwimmbad mehr sehen“, berichtet sie.

Die dreijährige Ausbildung hat die gebürtige Frankfurterin in verschiedenen Schwimmbädern absolviert. Jedes Bad habe eine andere Technik und individuelle Arbeitsabläufe, das habe sie direkt in der Praxis gelernt. Biologie, Chemie, Recht, Marketing, Technik: Die theoretischen Lehrinhalte seien auch sehr vielseitig. Interessierte müssten vor allem ein technisches Verständnis mitbringen, um die verschiedenen Pumpsysteme zu verstehen. „Lust auf viel Kommunikation ist auch eine wichtige Voraussetzung“, sagt sie. Ihr Kollege sei noch intensiver mit den Gästen im Gespräch als sie. Wenn sie die Leute noch nicht kenne, höre sie oft einfach nur zu. Sich selbst beschreibt Celine als schüchtern, durch ihren Beruf fühle sie sich aber immer sicherer, besonders in der Kommunikation mit Fremden.

„Es ist ein Privileg den Tag im Schwimmbad zu verbringen“, sagt sie. Eine Zukunft im Hausener Schwimmbad könne sie sich sehr gut vorstellen, gerne würde sie auch Kurse geben. Celine zieht wieder ihre runde Sonnenbrille auf und dreht sich Richtung Becken, am rechten Oberarm trägt sie ein schwarzes Tattoo, es zeigt Kompass, Rose und Anker.