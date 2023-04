Alle mal Frankfurt aufräumen

Von: Thomas Stillbauer

Der „Cleanup“ von 2021, damals zentraler Treffpunkt: der Willy-Brandt-Platz. © Peter Jülich

Zum fünften Mal läuft die Aktion „Frankfurt Cleanup“ im Mai. Anmelden kann man sich jetzt schon.

Unter dem Motto „Lasst uns loslegen“ laufen die Vorbereitungen für den fünften „Frankfurt Cleanup“ am 5. und 6. Mai, die große gemeinsame Aufräumaktion. Wer mitmachen will, kann sich jetzt anmelden.

Es geht darum, überall in den Stadtteilen Müll einzusammeln, etwa Pappbecher, Zigarettenkippen und Flaschen. „Jedes Stück eingesammelter Müll ist aktiver Umwelt- und Klimaschutz“, sagt Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Noch besser wäre es, der Müll entstünde gar nicht. Auch darauf soll die Kampagne hinweisen.

Spannend wird sein, ob das neue Verpackungsgesetz schon Wirkung zeigt: Es verpflichtet Teile der Gastronomie, neben Einweg- auch Mehrwegbehälter für Essen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten; das soll die Abfallmenge reduzieren. Der Effekt sei noch nicht nennenswert, bedauert Heilig. „Ich hoffe, dass sich noch mehr gastronomische Betriebe beteiligen und ihren Kund:innen gezielt Mehrweggeschirr anbieten.“ Von den Frankfurter:innen wünscht sie sich: „Fordert bei eurem Café oder Fast-Food-Anbieter Mehrweggeschirr und -becher ein. Nur wenn viele mitmachen, wird sich etwas ändern.“

„Die stadtweiten Cleanups sind eine Erfolgsgeschichte, „die wir unbedingt fortschreiben wollen“, sagt FES-Geschäftsführer Benjamin Scheffler. Sie mobilisierten viele Menschen, das zeige, dass ihnen der öffentliche Raum nicht gleichgültig werde. Voriges Mal machten etwa 2600 Freiwillige mit.

Griesheim ist diesmal ein zentraler Schauplatz der Aktionen. Treffpunkt ist der Saalbau am Schwarzerlenweg am Freitag, 5. Mai, gesammelt wird von 10 bis etwa 14 Uhr. Der andere Schwerpunkt: Diesterwegplatz, Sachsenhausen, am Samstag, 6. Mai, ebenfalls 10 bis 14 Uhr. Dort gibt es Infostände und die Premiere der neuen Hymne für die „Cleanffm“-Kampagne. Der Rapper Youness präsentiert sein Lied „Lasst uns“ zum ersten Mal öffentlich und live.

Anmeldungen werden unter ffmcleanup.de entgegengenommen. Müllzangen, Handschuhe und Müllbeutel werden bereitgestellt.