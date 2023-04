Alle Macht geht von Ihnen aus!

Von: Thomas Stillbauer

Die Nationalversammlung in der Paulskirche 1848. © IMAGO/Heritage Images

Die FR möchte wissen, was Sie von der Demokratie halten – machen Sie mit! Wir bieten Leserinnen und Lesern ein Podium.

Demokratie – was bedeutet der Begriff für Sie, liebe Leserin, lieber Leser? Wo liegt die Stärke, wenn die Macht vom Volk ausgeht? Wodurch wird die Demokratie am meisten bedroht? Was würde uns fehlen, wenn es sie nicht gäbe?

Dazu wüssten wir gern Ihre Meinung. Und der Anlass, na klar, ist das Paulskirchenjubiläum in diesem Jahr. Nicht die Kirche selbst wird bekanntlich gefeiert, sondern der 175. Jahrestag der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 an diesem Ort. Damals im Mai kamen die Abgeordneten in der Altstadt zusammen, um die erste gesamtdeutsche Verfassung zu beschließen. Es ging um Aufbruch, Freiheit, die Abkehr von Zensur und autoritären Zeiten.

Was ist aus ihr, aus unserer Demokratie geworden in diesen eindreiviertel Jahrhunderten? Wie denken die Menschen über sie? Die Frankfurter Rundschau will es herausfinden. Zu diesem Zweck gehen wir hinaus auf die Straße, genauer: auf den Römerberg und auf den Campus Westend der Goethe-Uni – am Mittwoch, 26. April.

Vor Ort bauen wir jeweils eine Nachbildung des Paulskirchenpodiums von 1848 auf. Und wer auch immer dorthin kommt, ob zufällig oder geplant, ist – in jedem Fall – herzlich eingeladen, auf dem Podium seine, ihre Meinung zu sagen, Lob, Kritik, Wünsche, Forderungen zu äußern: über und an die Demokratie.

IHR STATEMENT ZUR DEMOKRATIE Sechs Halbsätze stehen ganz demokratisch zur Wahl. Wählen Sie einen aus und vervollständigen Sie ihn mit Ihrer Meinung. Die Kandidaten: 1. Demokratie bedeutet für mich … 2. Die größte Bedrohung der Demokratie sehe ich … 3. Die Stärke der Demokratie ist in meinen Augen … 4. Die Schwäche der Demokratie ist für mich … 5. Wichtig ist mir, dass Demokratie … 6. Ohne Demokratie fehlt … Per Video können Sie Ihr 30-Sekunden-Statement am Mittwoch, 26. April, an einem von zwei Orten aufnehmen und auch mit uns Journalistinnen und Journalisten diskutieren: Campus Westend, 10 bis 12.30 Uhr, im oder vor dem Hörsaalzentrum, Römerberg, 15 bis 17.30 Uhr, an der Evangelischen Akademie, Römerberg 9 (gegenüber dem Historischen Museum). Für schriftliche Beiträge steht die Internetseite www.fr.de/meinepaulskirche zur Verfügung. Dort lässt sich ebenfalls einer der sechs Halbsätze auswählen, dahinter ist Platz für Ihre Meinung; diese kann alles in allem maximal 250 Zeichen lang sein. Zudem laden Sie bitte ein Foto von sich hoch. ill

Über Ihre Statements wollen wir in der FR berichten, aber wir wollen sie auch gern per Video aufzeichnen. Zu sehen sind die kurzen Filme (bis zu 30 Sekunden) dann auf der Internetseite der Rundschau – und am FR-Stand zum Paulskirchenfest vom 18. bis zum 21. Mai. Seien Sie dabei, sagen Sie uns Ihre Meinung!

Wer sich gern beteiligen möchte, aber nicht zu den Videoaufnahmen kommen kann, hat die Möglichkeit, uns schriftlich ein Statement zukommen zu lassen. Dazu ist die Website www.fr.de/meinepaulskirche ab sofort freigeschaltet.

Das Schema ist in beiden Fällen dasselbe: Es gilt, einen der Halbsätze auszuwählen, die wir in der Infobox zu diesem Zeitungsartikel vorschlagen, und diesen dann zu vervollständigen – wie gesagt, entweder per Video auf dem Podium oder schriftlich auf der Internetseite.

Mitmachen sollen Menschen aus allen Bereichen, von der Schülerin bis zum Oberbürgermeister – wie es in der Demokratie eben Grundsatz ist. Wir freuen uns sehr auf Ihre Beiträge.

Das Podium, hier mit Tourismus-Chef Thomas Feda. © Privat