„Alle Farben grau“ von Martin Schäuble: Die Geschichte von Emil

Von: Sandra Busch

Teilen

Beim ersten Frankfurter Schul-Suizidpräventionstag 2021 in der Paulskirche spricht Alix Puhl über Emil. © Renate Hoyer

Der Roman „Alle Farben grau“ über psychische Erkrankungen bei Jugendlichen folgt der Geschichte von Emil, der mit 16 Jahren Suizid beging.

Es ist ein Jugendroman nach „einer wahren Geschichte“. So steht es am Anfang des Buchs. Es ist die Geschichte von Emil. Emil, der sich im Juni 2020 das Leben genommen hat. Er war psychisch erkrankt, was erst zwei Monate vor seinem Suizid diagnostiziert worden war. Autor Martin Schäuble hat für das Buch „Alle Farben grau“ mit Personen aus Emils Leben gesprochen. Mit Freund:innen, Mitschüler:innen, Weggefährt:innen. Und auch mit Emils Eltern Alix und Oliver Puhl. „Emil sah in seinem Leid keinen anderen Weg in dieser Welt. Das muss aber nicht so sein“, sagt Alix Puhl. „Das Buch zeigt, dass es immer eine Alternative gibt. Aber auch, dass nicht immer alles gut enden muss.“

Emil hatte eine Autismus-Spektrum-Störung, dazu kam zuletzt eine schwere Depression. Für ihn kamen Diagnose und Hilfe zu spät, mit 16 Jahren nahm er sich das Leben. Der Fall erhielt in Frankfurt große öffentliche Aufmerksamkeit, über eine Woche wurde Emil damals vermisst und gesucht. Überall in der Stadt hingen Suchplakate mit seinem Bild. Im Roman, der Ende August erschienen ist und Emils Geschichte folgt, heißt Emil Paul. Das Buch „soll jungen Menschen helfen in Zeiten, in denen sie selbst oder ihr Umfeld mit psychischen Erkrankungen konfrontiert sind“, sagt Puhl. In Zeiten, in denen sie sich allein, hilf- und schutzlos fühlen. „Sich selbst die Schuld für Dinge geben, für die sie nichts können. Wenn eben alles grau ist.“

Die Handlung im Buch beginnt in der Akutstation einer Jugendpsychiatrie. Paul ist dort, weil er angekündigt hat, sich das Leben zu nehmen. Paul ist 16, mag Katzen und lernt in rasender Geschwindigkeit Japanisch. Er ist hochintelligent, geht seinem Umfeld mit all seinem Wissen manchmal auf die Nerven. Und er hat diese Stimme im Kopf, die ihm immer wieder sagt, dass er nichts wert sei. Eine Therapie nach der Diagnose schwere Depression und Asperger-Syndrom hilft Paul nicht mehr. Während andere noch große Hoffnungen haben, hat er längst begonnen sich zu verabschieden.

Schäuble erzählt Pauls Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven. Etwa aus der seines Kindergartenfreunds, seiner Mitschülerin im Internat in Japan, seiner Freundin in der Jugendpsychiatrie. Und eben aus Pauls eigener Sicht. Schäuble erzählt von dem Jungen, „der alles konnte, nur das Leben fiel ihm schwer“, wie der Sportlehrer nach Pauls Beerdigung sagt.

Das Buch „Alle Farben grau“ von Martin Schäuble, Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag, 272 Seiten, 15 Euro, empfohlen ab 14 Jahren, Unterrichtsmaterialien auf www.fischerverlage.de/verlag/ kita-und-schule

Buch soll sensibilisieren

Das Buch ist ein Jugendroman, es richtet sich aber ausdrücklich auch an Erwachsene. Es will vermitteln, dass psychische Erkrankungen sehr real sind und frühzeitig vom gesamten Umfeld ernst genommen werden müssen. „Dass es keine Alternative ist, abzuwarten in der Hoffnung, die Phase geht schon vorbei“, sagt Puhl. Junge Menschen signalisierten, wenn sie Hilfe benötigten. „Erwachsene, wie wir auch, verstehen leider allzu oft diese Hilferufe nicht oder erst, wenn es schon zu spät sein kann.“

„Alle Farben grau“ soll sensibilisieren und einen Gesprächsanlass bieten. „So wie Emils Verschwinden vor drei Jahren Gesprächsanlass in vielen Familien war und dazu geführt hat, dass betroffene Jugendliche das Gespräch mit ihren Eltern oder Lehrkräften gesucht haben“, sagt Puhl. Daher wünscht sie sich auch, dass „Lehrkräfte auf ihre Bedeutung für junge Menschen vertrauen und das Buch im Unterricht als Lektüre lesen und hierüber mit ihren Schüler:innen diskutieren“. Um das zu unterstützen, hat der S.Fischer Verlag eigene Schulmaterialien zu dem Buch über psychische Erkrankungen bei Jugendlichen erarbeiten lassen.

Im Januar 2022 waren die Puhls und Schäuble einander vorgestellt worden, weil der Autor ein Buch über psychische Erkrankungen bei Jugendlichen schreiben wollte. Sie erzählten ihre Geschichte, „wir hatten aber keinen weiteren Einfluss auf dieses Buch“, sagt Puhl. Ein Teil der Verkaufserlöse kommt aber der Arbeit von „tomoni mental health“ zugute. Das gemeinnützige Unternehmen haben die Puhls zwei Jahre nach Emils Suizid gegründet.

Seitdem engagieren sie sich für die Früherkennung psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Hierzu bietet das inzwischen neunköpfige Team eine Lehrkräftefortbildung an, die deutschlandweit verfügbar ist. „Wir haben lernen müssen, dass psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft allgegenwärtig sind, und trotzdem trauen sich die Menschen nicht über ihr Leiden zu sprechen, geschweige denn rechtzeitig ihr Umfeld einzubeziehen“, sagt Puhl. Meistens erst, wenn etwas passiert sei. „Dann ist es für Früherkennung und geplantes Handeln zu spät. Dann bleibt nur noch Krisenbewältigung.“

„Alle Farben grau“ von Martin Schäuble, Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag, 272 Seiten, 15 Euro, empfohlen ab 14 Jahren, Unterrichtsmaterialien auf www.fischerverlage.de/verlag/ kita-und-schule