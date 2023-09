Wie eine ehemalige Süchtige im Frankfurter Bahnhofsviertel aktiv bleibt

Vom Ex-Junkie zum Vorbild auf Social Media? Alina berichtet über das Frankfurter Bahnhofsviertel, den Weg aus dem Drogensumpf und die Kraft, die ihre Community ihr heute gibt.

Frankfurt – Harte Drogen, Beschaffungskriminalität und das Leben im Frankfurter Bahnhofsviertel – es ist der etwas andere Content, der Alina mit ihrem Account alinasaddiction über 20.000 Follower eingebracht hat. Beinahe täglich spricht sie auf TikTok ehrlich und schonungslos über ihre Vergangenheit, ihr jetziges Leben in einer Drogenersatztherapie und über Rückfälle.

20 Jahre lang ist Alina nun abhängig, lange konsumierte die gebürtige Frankfurterin Ecstasy, Opium, Crack und Heroin. Der Weg in die Sucht begann nicht etwa rund um den Hauptbahnhof, sondern in Bayern, wo sie Kindheit und Jugend verbrachte.

Rückkehr nach Frankfurt: Ein gefährlicher Entschluss

Als junge Erwachsene kehrt sie zurück an den Main – ein vermeintlich gefährlicher Entschluss. Doch Alina war damals klar, dass sie in Frankfurt weitaus mehr Hilfe beim Weg aus der Abhängigkeit bekommen würde, als im konservativen Bayern: „Ich wusste, dass ich unbedingt mit einer Therapie beginnen musste. Straftaten, die ich in Bayern begangen hatte, hätten mir sonst das Genick gebrochen. Ich hatte auch vor, hier meinen Schulabschluss nachzuholen.“

Eine Weile lang führt Alina in Frankfurt mit ihrem Ehemann, ebenfalls Ex-Junkie, ein cleanes, ganz normales Leben. „Alles lief gut. Aber irgendwann fragte ich mich: Das soll es jetzt gewesen sein? Das ist dieses erstrebenswerte Leben, für das ich so sehr gekämpft hatte?“ Als Alinas Ehemann am Arbeitsplatz überfallen und bestohlen wurde, gab ihr das den Rest: Alina rutschte ab, irgendwo zwischen Bahnhofsvorplatz und Niddastraße, irgendwo zwischen Konsumraum und Straßendealern.

Alina bleibt im Frankfurter Bahnhofsviertel aktiv

Heute ist sie eine andere, entschied sich 2019 für den Weg aus dem Drogensumpf. „Ich erkannte mich irgendwann nicht mehr, war abgemagert und völlig neben der Spur. Ich habe zu viele Menschen in meinem Leben sterben sehen und wollte nicht die nächste sein.“

Alina wirkt abgehärtet und kalt, wenn sie sich an die Menschen erinnert, die viel zu früh von ihr gegangen waren. Es ist nicht das erste Mal, dass sie von den Suiziden in ihrem ehemaligen Umfeld oder der tödlichen Überdosis ihres damaligen Partners spricht.

Mit dem Entzug und dem Beginn eines neuen Lebens, in dem sie gegen ihre Abhängigkeit jeden Tag ein Ersatzmedikament konsumiert, kam auch Alinas Entscheidung, mit ihrer Sucht online zu gehen. Sie beginnt, Content auf ihren eigenen Accounts zu posten, ist zu Gast in YouTube-Formaten und bekommt TV-Anfragen: „Ich habe lange mit mir gehadert, doch für mich ist das eine sinnvolle Aufgabe – täglich schreiben mir Menschen, bitten mich um Hilfe oder berichten, dass ich sie zu einem Entzug motiviert habe.“ Noch immer ist Alina oft im Bahnhofsviertel unterwegs – doch heute nicht mehr auf der Suche nach dem nächsten Rausch, sondern um Momente für ihre Community einzufangen, Gespräche mit Menschen vor Ort zu führen und Präventions- und ehrenamtliche Arbeit zu leisten.

Influencerin Alina bleibt auch clean im Bahnhofsviertel Frankfurt tätig. © Sarah Canli

Volle Druckräume und Drogentourismus: Alina kennt die Probleme im Frankfurter Bahnhofsviertel

Daher weiß sie auch von den Problemen: „Was Frankfurt vergisst, ist, dass nicht nur die Abhängigen im Bahnhofsviertel die sehr liberale Unterstützung der Stadt in Anspruch nehmen. Jeden Tag ist das Viertel voll von Drogentouristen, die wissen, dass Frankfurt ihren Konsum toleriert.“

Alina erzählt von überfüllten Druckräumen und Menschenmengen, die vor den Türen warten. Sie selbst sei sicherlich nicht die einzige gewesen, die sich direkt vor der Tür eine Spritze gesetzt hatte, weil sie nicht mehr warten konnte.

An diesen Punkt möchte die Frankfurterin aber nie wieder kommen. „Suchtkrank bleibt suchtkrank. Aber ich habe gelernt, mit meiner Abhängigkeit zu leben und weiß, was mir gut tut und was nicht. Auch meine Follower haben Erwartungen und fühlen mit mir. Ich möchte weder sie noch mich enttäuschen.“ (Sarah Canli)

Zwischen Künstlern und Internet-Stars In Kooperation mit dieser Zeitung wurde im Sommersemester an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Frankfurt ein Praxisseminar mit dem Titel „Tiktok trifft Tageszeitung“ veranstaltet. Ziel war eine Serie über Frankfurter Influencer, die ab sofort in loser Reihenfolge in dieser Zeitung erscheint. An der Lehrredaktion, die von Redakteurin Julia Lorenz und Prof. Dr. Katja Gußmann unterstützt wurde, nahmen 21 Studierende teil. Sie haben ihre Themen selbstständig recherchiert, Interviewanfragen gestellt, Fotos gemacht und am Ende ihre Artikel unter professioneller Begleitung geschrieben. Viel Spaß beim Lesen.

Die Ecstasy-Variante „Blue Punisher“ hat in Ostdeutschland zwei junge Menschen das Leben gekostet. Inzwischen ist die Droge auch in Frankfurt angekommen.