Fall aus Frankfurt bei „Aktenzeichen XY“: Erste Hinweise gehen bei Polizei ein

Von: Josefin Schröder, Jacob von Sass

Eine Einbruchserie aus Frankfurt wird am Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ aufgerollt. Die Täter suchten immer wieder dieselbe Wohnung auf.

Update vom Donnerstag, 17. August, 15.20 Uhr: Im Fall der Einbruchsserie, die sich zwischen Februar 2020 und Oktober 2022 im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ereignete, hat die Polizei jetzt erste Hinweise erhalten. In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ hatten die Beamten am Mittwoch (16. August) die Bevölkerung um Hilfe gebeten.

Ein Polizeisprecher teilte am Donnerstag (17. August) mit: „Wir werden den Hinweisen auf jeden Fall nachgehen.“ Wie vielversprechend die Informationen sind, könne man jetzt aber noch nicht sagen, so die Kriminalpolizei. (jvs)

Fall aus Frankfurt bei „Aktenzeichen XY“: Einbrecher dringen sechsmal in Sachsenhäuser Wohnung ein

Erstmeldung vom Dienstag, 15. August, 11.47 Uhr: Sechsmal – so oft brachen Unbekannte zwischen Februar 2020 und Oktober 2022 in die Wohnung eines Gastronomen im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ein. Nicht nur das. Auch in sein Fahrzeug wurde eingebrochen. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher mehr als 250.000 Euro Bargeld sowie Langwaffen, teilte die Polizei Frankfurt mit.

Nun wird der Fall in der bekannten Fahndungssendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwoch (16. August) im ZDF thematisiert. Die Frankfurter Kriminalpolizei geht von mehreren Tätern aus und sucht Zeugen in dem Fall.

Der ZDF-Moderator Rudi Cerne führt durch die Sendung „Aktenzeichen XY“ im ZDF. Am Mittwoch (16. August) wird ein Fall aus Sachsenhausen in Hessen untersucht. (Archiv) © Sina Schuldt/dpa

Fall aus Frankfurt am 16. August bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF: Hohe Belohnung ausgelobt

Basecap und Brille: Die Polizei Frankfurt sucht nach diesem Mann, der in die Wohnung in Sachsenhausen eingebrochen sein soll. © Landeskriminalamt Hessen

Zwei Einbrüche konnten mit Kameras in der Wohnung, am Haus sowie von den Nachbarn aufgenommen werden – es ist jeweils ein Mann zu sehen. Trotzdem sind die Ermittler auf Hinweise zur Identifikation der möglichen Täter angewiesen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat eine Belohnung von 2.500 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung der mutmaßlichen Einbrecher führen, ausgelobt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Frankfurter Kriminalpolizei, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 zu melden. Die Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ läuft am Mittwoch, 16. August, um 20.15 Uhr im ZDF.

Im Juli 2021 wurde ein weiterer möglicher Täter mit der Kamera aufgenommen. Er trägt eine dunkle Hose und einen dunklen Kapuzenpulli mit der Aufschrift „Influencer“. © Landeskriminalamt Hessen

