After Democracy: Demokratie als Erinnerung

Von: Baha Kirlidokme

Auch Bertolt Brecht ist im Stück anzutreffen, wie hier auf der Tribüne des Frankfurter Stadtparlaments. © Michael Schick

Das Kollektiv „andpartnersincrime“ setzt sich im Römer kritisch mit der Corona-Pandemie auseinander.

Es ist das Jahr 2038. Die bürgerliche Demokratie ist nur noch eine Erinnerung. Kulturstätten und Parlamente, wie der Römer, stehen leer. Aber wie konnte es so weit kommen? Alleine durch den Aufstieg rechtsautoritärer Parteien? Durch den Kapitalismus? Oder die Corona-Pandemie?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das politische Kollektiv „andpartnersincrime“ an diesem Wochenende im interaktiven, performativen Audiowalk „After Democracy“. Die Gruppe ist ein Zusammenschluss freischaffender Performance-Künstler:innen aus verschiedenen europäischen Metropolen. Hauptsitz ist Frankfurt.

Das Stück ist als Audiowalk konzipiert. Also eine Führung durch den Römer, begleitet mit Audiobeiträgen über Kopfhörer. Wüsste man nicht, dass es sich bei diesem Rundgang um ein satirisches Theaterstück handelt, würde man wohl bei der ersten Station ins Stutzen kommen, wenn die Tourleiterin über die historische Bedeutung einer Bratwurstbude redet und sagt, dass es hier für die Teilnehmer:innen Rabatt gibt.

Zwischendurch gibt es auch Videobeiträge, in denen vermeintliche Zeitzeug:innen erzählen, dass Menschen Gewohnheiten, wie das Klatschen im Theater, seit Corona-Zeiten abgelegt hätten. Oder wie der Lobbyismus im Frankfurter Parlament funktioniert hat. Der Humor im absichtlich chaotisch inszenierten Walk zünden durchaus. Der Hintergrund ist aber ernst.

Das Stück bemüht eine kritische Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen. So wird eine fiktive Zukunft portraitiert, in der die politischen Einschränkungen aus Pandemiezeiten nicht aufgehoben, sondern erweitert wurden. Eine Zukunft, in der nicht nur das politische, sondern auch das gesellschaftliche Leben nicht mehr zur alten Ordnung zurückgekehrt ist.

Die Corona-Pandemie war politisch ein ständiges Abwägen zwischen individueller Freiheit und kollektiver Sicherheit. Eleonora Herder erinnert sich daran, dass in der Diskussion um Corona-Maßnahmen vieles von der Bevölkerung nicht hinterfragt worden sei. So hätten Linke die Kritik an der Regierung rechten Verschwörungsgläubigen überlassen, so die Regisseurin des Kollektivs. Als Beispiel für autoritäre Maßnahmen führt sie an, dass im Rahmen der Infektionsschutzgesetze Kompetenzen von den Parlamenten an die Regierung übertragen wurden. Man kann diese Entscheidung als notwendig bewerten, die Diskussion sollte aber geführt werden.

Auf der anderen Seite muss aber erwähnt werden, dass durch das erste Infektionsschutzgesetz nur der Bundestag über die „epidemische Lage nationaler Tragweite“ entscheiden konnte. Also auch über den Fortbestand der Infektionsschutzgesetze und die damit verbundenen Verordnungskompetenzen der Bundesregierung.

Wie auch immer man die Pandemiezeit bewertet, ob man sie als „Blaupause einer postdemokratischen Gesellschaftsordnung“ bezeichnet, wie in der Ankündigung des Kollektivs, oder ob man das als übertrieben sieht. Eine Auseinandersetzung ist wichtig. So ist das Stück eine willkommene und vor allem gelungene Erinnerung daran, dass Demokratie nie selbstverständlich ist.