Ach du heilige Makrele!

Von: Selma Oestringer

Teilen

So könnte das Flussbad im alten Mainzer Zollhafen einmal aussehen. © Alexander KieFer/Aniika Malchus

Der Traum von einem Hafenbad im Mainzer Rhein lebt. Doch noch konnte Ingenieur Alexander Kiefer ihn sich nicht erfüllen.

Der Traum begann mit einem Spaziergang im Frühjahr 2020. Der Mainzer Ingenieur Alexander Kiefer schlenderte mit seiner Tochter in der Nachmittagssonne um den ehemaligen Zollhafen am Nordende der Stadt. Es war ein ruhiger Tag. Mit Blick auf das klare Rheinwasser im Nordbecken des Hafens fragte die Neunjährige ihren Vater, ob man denn dort schwimmen könnte. „Ich denke schon. Es ist allerdings verboten, es ist ja kein Schwimmbad“, antwortete Kiefer. „Dann kannst du hier ja ein Schwimmbad planen“, erwiderte die Tochter dem Vater.

Seit diesem Tag lässt der Traum vom sicheren Sprung ins kühle Rheinwasser den Ingenieur Kiefer nicht mehr los. Was vor gut drei Jahren mit einer kindlichen Fantasie begann, ist heute der ausgestaltete Entwurf eines Flussschwimmbads namens „Heilige Makrele!“ Auch der Name geht auf Kiefers Tochter zurück.

Als einer von vier Häfen diente der Zollhafen der Stadt Mainz zuletzt als Containerterminal. 1993 entschied die Stadt im Zuge der Planung eines neuen Güterverkehrszentrums, den Hafen ein Stück weiter rheinabwärts zu verlegen. Seit 2010 entsteht um das ehemalige Hafenbecken das neue Stadtquartier Zollhafen Mainz.

Dafür plante Kiefers auf Wasserbau und -wirtschaft spezialisiertes Ingenieurbüro bereits 2015 die Marina und die Grachten. Somit waren ihm und seinem Team die Planvorlageberechtigungen für wasserbauliche Projekte im Zollhafen bereits bekannt, als sie sich der Ausgestaltung des Entwurfs für das Hafenschwimmbad widmeten.

Ihr Entwurf sieht einen Ort der Ruhe und Entspannung vor, schwimmende Holzpontons mit terrassenartig angelegten Decks, Kies- und Sandflächen sowie die Integration von 50-Meter-Bahnen für Sportschwimmer:innen und Schulen. Das alles soll möglichst ökologisch und ohne den Eingriff in den eigentlichen Bestand umgesetzt werden. Die Ingenieure würden die natürliche Begrünung und die im Hafengrund eingerammten Dalben gerne in das Projekt mit einbeziehen. Auch die Wasserqualität, die nach Prüfung als ausgezeichnet bewertet wurde, lasse sich durch die Selbstreinigungskraft der Natur verbessern. Aufgrund der Tiefe des Hafenbeckens und dem damit verbundenen hohen Wasservolumen sei eine Filteranlage nicht nötig.

Großes öffentliches Interesse

Mit den Anwohner:innen des Nordbeckens ist Kiefer bereits ins Gespräch gekommen. Insgesamt sei er dort auf positive Resonanz gestoßen, was sicherlich auch mit einem jüngst durchgeführten Lärmschutzgutachten zu tun hat. Mithilfe eines 3D-Modells der künftigen Bebauung des Zollhafens hat eine Gutachterin die Auswirkungen der Schallentwicklungen des Schwimmbads bei einer maximalen Besucherzahl von 300 Personen durchgerechnet und bewertet. Das Ergebnis zeigt: Die Geräuschkulisse wäre zumutbar.

Auch in Gesprächen mit den aktuellen Betreibern des Hafens sowie kommunalen Politiker:innen stieß Kiefer bisher auf breite Zustimmung. Darüber hinaus lasse sich in der Stadt ein starkes öffentliches Interesse für den Traum vom Hafenschwimmbad ausmachen, „es gibt einen riesigen Bedarf an Schwimmbädern in Mainz. Aktuell haben wir nur zwei städtische Schwimmbäder für über 200 000 Bewohner:innen. Das ist vor allem an heißen Sommertagen viel zu wenig“, findet Kiefer.

Besonders wichtig ist ihm, dass das Schwimmbad zukünftig allen Mainzerinnen und Mainzern zugänglich sein soll. Wenn es nach ihm ginge, dürfte es gerne kostenlos sein; realistisch gesehen, könnte der Eintritt bei gängigen Schwimmbadtarifen liegen.

Die Finanzierung des Hafenbads beläuft sich nach aktuellen Berechnungen auf rund eine Million Euro. Für die Umsetzung des Projekts könnte sich Kiefer eine gemeinschaftliche Finanzierung in Form eines Vereins vorstellen. Wäre das Hafenbad erst einmal gebaut, würden die laufenden Kosten weniger als 80 Prozent der gängigen Kosten eines Freibades betragen, da zum Beispiel keine teuren Reinigungs- und Wartungsanlagen finanziert werden müssten, sagt Kiefer.

Aktuell hänge die Realisierung und Durchführung des Projekts maßgeblich vom Willen und zuletzt nicht auch vom Mut der Stadt Mainz ab, so Kiefer. Ende September soll eine Beschlussvorlage erarbeitet werden, die wiederum Anfang Oktober im Stadtrat verabschiedet werden müsste. Danach könnte die Stadtverwaltung eine fachliche Prüfung des Projekts in Auftrag geben.

Wann tatsächlich die ersten Badegäste in das Rheinwasser im Zollhafen springen können, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt also nicht sagen. Was aber durchaus bekannt sei, sei die Liebe der Mainzer:innen zu ihrem Fluss, sagt Kiefer. Und was ist schon eine Liebe ohne Berührung?