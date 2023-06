Abschied von der Frankfurter Trauerbuche

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Tobias Pfeiffer entfernt oben zuerst die äußeren Äste. Sie wandern sofort in den Häcksler. © Monika Müller

Auf dem Hauptfriedhof fällt ein Baum, der den Menschen seit vielen Jahrzehnten Trost spendete. Aber ein Nachfolger wächst schon heran.

Wie enorm traurig das ist. Man macht es sich vorher gar nicht klar: Da steht ein Baum seit annähernd zwei Jahrhunderten, und während man auf dem Friedhof um ihn herumgeht, während man voller Respekt an ihm hinaufschaut, weiß man: Spätestens übermorgen ist von dem Baum nichts mehr da.

Die Trauerbuche auf dem Hauptfriedhof ist tot. Am Mittwoch kommen Männer von der Baumpflegefirma Pfeiffer mit Hubsteiger und Säge und entfernen die immer noch stolzen, aber sterblichen Überreste. „Ich kenne den Baum, seit ich ein Kind war“, sagt Christine Mayer-Schäfer, die zum Abschiednehmen erschienen ist. Bucheckern hätten sie und ihre Freunde gesammelt, als sie klein waren, sagt sie. Jetzt besuche sie regelmäßig ihre Eltern, die auf dem Friedhof begraben sind. Und die Buche.

In jungen Jahren veredelt

„Sie sollte schon immer eine Oase für Trauernde sein“, sagt Anja Stein vom Umweltamt. „Für Friedhöfe wurde gern dieses Modell Baum mit der Hängeoptik gewählt.“ Mit einem gewissen Aufwand sogar: In Taillenhöhe sieht die Hängebuche – so der offizielle Name – aus, als hätte man schon einmal versucht, sie abzusägen. Dabei, sagt Simon Sammler vom Grünflächenamt, sei das die Veredelungsstelle: „Schon als der Baum noch jung war, hat man eine einfache Buche mit der Pendula veredelt.“ Fagus sylvatica „Pendula“, lateinischer Name. Wozu? „Sonst wäre das nie eine Hängebuche geworden. Die Natur hätte sie aussortiert.“

Die Deutsche Dendrologische Gesellschaft führt die Hauptfriedhof-Pendula in ihrer Rubrik „Rekordbäume“, 20 Meter hoch, ein Kronendurchmesser von 21 Metern, 4,44 Meter Stammumfang im Jahr 2019. Außerdem ist sie ein Naturdenkmal. Davon gebe es nur 21 in Frankfurt, sagt Anja Stein. Jetzt noch 20.

Lange Zeit gekämpft

„Wir haben alles getan, um den Baum zu erhalten“, sagt Sammler. Jährliche Pflege, Bodenverbesserung mit Sauerstoff und Granulat, Weißanstrich gegen Sonnenbrand und Schädlinge – sogar einen Zaun stellte man um die Buche, damit die Friedhofsfahrzeuge nicht zu nahe heranfuhren und den Boden verdichteten. Oben wurden Äste mit Gurten stabilisiert. Es hat eine Weile geholfen. „Aber als der Baum in diesem Jahr nicht mehr ausgetrieben hat, wussten wir, es ist vorbei“, sagt Anja Stein.

Man stelle sich vor, diese Buche hat beinahe die Paulskirchenversammlung miterlebt, von der jetzt so viel die Rede war. 1863 steht als Pflanzjahr im städtischen Baumkataster. Da beriet der „Frankfurter Fürstentag“ auf Einladung des österreichischen Kaisers über eine Reform des Deutschen Bundes. Die Stadt war von Preußen besetzt. Eisenbahnfahrten waren relativ neu. Und man veredelte eine junge Buche.

Um kurz nach neun kreischt die Säge. Tobias Pfeiffer fährt mit dem Hubsteiger in die Höhe und entfernt zuerst die dünnen Äste außenherum. Die Kollegen stecken alles, was herunterfällt, sofort in den Häcksler. Unter Getöse macht die Maschine Sägespäne und Staub aus dem Baum, der da stand, als Bismarck und Favre in Frankfurt 1871 den deutsch-französischen Krieg beilegten.

Ein besonderes Projekt, sagt Tobias Pfeiffer. „Ich habe den Baum gepinselt und gepflegt.“ Aber er sei immer schwächer geworden; ein aggressiver Pilz machte ihm endgültig den Garaus. „Es geht einem schon nahe.“

Stadt will mehr Naturdenkmale benennen

Zu den nur noch 20 Naturdenkmalbäumen sollen bald mehr hinzukommen, sagt Anja Stein. „Wir sind gerade dabei, neue auszuweisen – es gibt einige Kandidaten in Frankfurt, die besonders sind.“ Ziel seien 50 solcher grünen Denkmale.

Wer weiß, vielleicht zählt ja einst die kleine Hängebuche dazu, die jetzt schon heranwächst, nur ein paar Meter entfernt von der alten Trauerbuche. „Ein kleiner Trost“, sagt Christine Mayer-Schäfer, als sie einen letzten Blick auf ihren Wegbegleiter seit Kindertagen wirft, „aber dass der neue Baum so groß wird, das erleben wir nicht mehr.“