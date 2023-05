ABG Frankfurt feiert Spatenstich für 153 erschwingliche Mietwohnungen in Praunheim

Wohnen

In die Neubauten soll bevorzugt Klinikpersonal einziehen.

Noch liegt die Baustelle etwas ab vom Schuss. ABG-Chef Frank Junker hat am Mittwoch zusammen mit OB Mike Josef, dem designierten Planungsdezernenten Marcus Gwechenberger (beide SPD) und Vertretern des Projektentwicklers Instone Real Estate den Spatenstich für 153 Wohnungen in Praunheim gefeiert. Am Steinbacher Hohl, am Krankenhaus Nordwest, in Rufweite zu den Feldern an der A5. Warum so viel Prominenz? Das Vorhaben ist bemerkenswert. Abgesehen davon, dass die Bauarbeiten seit sechs Wochen laufen und das Wort Spatenstich deshalb lustig klingt.

„Alles, was wir derzeit zum Thema modernes Bauen diskutieren“, sagt OB Josef stolz, finde sich im Projekt wieder. Nachhaltig soll es sein. Drei Mehrfamilienhäuser entstehen, jedes mit eigener begrünter Fassade, nach Passivhausstandard gedämmt, das spart Energie. Einen grünen Innenhof gibt es in der Mitte, als Ort der Begegnung. Die Tiefgarage bietet nur etwa 79 Autos Platz, dafür 400 Fahrrädern. Die angrenzende Hochgarage am Krankenhaus sei nicht ausgelastet.

Zweites Plus: Das Projekt soll günstigen Wohnraum bieten. Und zwar vorrangig für Frankfurter Klinikpersonal, also Menschen, die in den vergangenen Jahren besonders viel geleistet hätten, aber immer schwerer eine erschwingliche Wohnung in Nähe ihres Arbeitsplatzes fänden, so Josef. Die Stadt fördere 30 Prozent der Wohnungen, ermögliche Quadratmetermieten von 5,50 und 8,50 Euro. Doch auch die anderen Wohnungen sollen „preisgedämpft“ auf den freien Markt kommen: zu 13,80 Euro pro Quadratmeter.

Zu aktuellen Baukonditionen wäre das nicht möglich, betont Josef, da wäre der Quadratmeterpreis gut vier bis sechs Euro teurer. Möglich werde das gute Angebot, weil die Vereinbarung zwischen Instone und ABG schon vor längerer Zeit getroffen wurde.

Instone erhält das Areal zudem im Erbbaurecht von der Voreigentümerin, der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist.

Vorher stand dort eine Schwesternschule mit Wohnheim im Hochhaus. Das musste abgerissen werden. Die Schule ist bereits neu errichtet. Auch die Betriebskita „Praunheimer Strolche“ musste ausziehen, entsteht jetzt neu auf dem Areal. Mit sechs Gruppen für rund 100 Kinder über und unter drei Jahren.

Weitab vom Schuss werden die Wohnungen künftig auch nicht mehr sein. Josef sieht in dem Bau eine Art Auftakt zur Entwicklung des neuen Stadtteils der Quartiere. So wolle die Stadt auch in Richtung A5 zügig weiteres Planungsrecht schaffen.

Die ABG habe sich schon Flächen gesichert, sagt auch Frank Junker. Überdies wird irgendwann einmal die Strecke der Regionaltangente West unweit des Neubaus verlaufen, spätestens dann ist der Stadtteil auch als Wohnort für Klinikpersonal aus Höchst interessant.