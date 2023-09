Abendliche Fortsetzung der Buchmesse

Die Frankfurter Bürgerstiftung lädt während der Frankfurter Buchmesse zu vier Literaturveranstaltungen in der Stadt ein.

Die Frankfurter Bücherstiftung lädt zu vier Veranstaltungen rund um die Frankfurter Buchmesse ein. Die Veranstaltungsreihe beginnt am Montag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr im Holzhausenschlösschen.

Christian Thomas, der ehemalige Leiter des Feuilletons der Frankfurter Rundschau, stellt „Eine kleine Ukraine-Bibliothek“ vor. Seit dem Sommer des vergangenen Jahres bespricht er in der gleichnamigen Reihe literarische Werke aus der Ukraine, um Anreize zu schaffen, die kulturelle Unabhängigkeit des Landes zu entdecken.

Am Dienstag, 17. Oktober, ebenfalls um 19.30 Uhr, hält Peter Büttner, Archivleiter der Heidiseum-Stiftung, einen Vortrag names „Heidi in Frankfurt“, in dem er sich der literarischen Figur Heidi von sozialpsychologischer Seite aus nähert.

Die zwei folgenden Veranstaltungen widmen sich zwei Verlagen. Am Mittwochabend gibt der Verlag Mathes & Seitz Berlin Einblicke in die porträtierten Tier- und Pflanzenwelten der seit zehn Jahren erscheinenden Reihe „Naturkunden“.

Am Donnerstag um 19.30 Uhr stellt Thomas Böhm, der Gründer des Berliner Verlags, „Das Kulturelle Gedächtnis“, preisgekrönte Bücher seines Verlags und außerdem die Neuerscheinung „Die Wunderkammer des Lesens“ vor.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, lediglich eine Anmeldung ist nötig. Für die Veranstaltungen am 16., 17., und 19. Oktober ist dies unter www.frankfurter-buergerstiftung.de möglich, für den 18. Oktober kann man sich auch unter lesungen@matthes-seitz-berlin.de anmelden.