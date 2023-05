75 Jahre Amtsanwaltschaft Frankfurt

Von: Oliver Teutsch

Minister Poseck verspricht zum Jubiläum zusätzliche Stellen. Gesetzesnovellierungen könnten Entlasung bringen.

Über mangelnde Arbeit kann die Amtsanwaltschaft Frankfurt nicht klagen. Mehr als 110 000 Verfahren hat die eigenständige Behörde mit Sitz in der Bleichstraße im vergangenen Jahr bearbeitet. In der Öffentlichkeit sei die Amtsanwaltschaft dennoch nicht sehr bekannt, räumte Behördenchefin Patricia Wüllner ein. Auch dies sei ein Grund gewesen eine Jubiläumsschrift zum 75-jährigen Bestehen der Behörde aufzulegen, die Hessens Justitminister Roman Poseck (CDU) am Mittwoch überreicht wurde.

Hessen ist neben Berlin das einzige Bundesland, in dem die Amtsanwaltschaft bereits seit 1948 eine eigenständige Behörde ist. „Es war eine richtige Entscheidung“, konstatierte Minister Poseck. Die Frankfurter Behörde arbeite effektiv und schnell. Verfahren, in denen die Täterschaft als bekannt gilt, würden in Frankfurt durchschnittlich in 1,4 Monaten erledigt und damit noch schneller als im hessenweiten Vergleich. (1,7 Monate). Mehr als 110 000 Verfahren haben die 41 Amtsanwältinnen und Amtsanwälte im vergangenen Jahr bearbeitet. Das sei eine ähnliche Fallzahl, wie sie die Staatsanwaltschaft Frankfurt bearbeitete. Die habe dafür aber ein Personal von rund 150 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, hob Minister Poseck hevor und versprach, dass die Amtsanwaltschaft Frankfurt in der großen Personaloffensive der hessischen Justiz ebenfalls mit zusätzlichen Stellen bedacht werde.

Eine gewisse Arbeitserleichterung könnten zwei Gesetzesinitiativen mit sich bringen, die derzeit auf Bundesebene diskutiert werden: die Herabstufung einer Verkehrsunfallflucht ohne Verletzungen und das Schwarzfahren zur Ordnungswidrigkeit. Solche Fälle müssten dann nicht mehr bei der Amtsanwaltschaft ermittelt, sondern könnten auf dem Verwaltungsweg erledigt werden. Beim Schwarzfahren käme die Gesetzesentschärfung zupass. Schließlich muss die Behörde jährlich 6000 Verfahren wegen Schwarzfahrens bearbeiten. „Das würde uns spürbar entlasten“, so Wüllner.

Zuständigkeit Amtsanwaltschaft Die Amtsanwaltschaft kümmert sich um Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, deren Straferwartung bei Freiheitsstrafen von bis zu sechs Monaten oder Geldstrafen liegt. Die häufigsten Delikte, die bearbeitet werden, sind Verkehrsstrafsachen, Betrug, Gewalt in der Familie und Stalking sowie Waffensachen. In der Behörde arbeiten knapp 140 Menschen, darunter 41 Amtswältinnen und Amtsanwälte. ote

Bei Unfallfluchten lehnten die Oberstaatsanwältin und Minister Poseck eine Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit aber unisono ab. Eine Unfallflucht habe „schon eine andere Qualität, als ohne Ticket in den Bus zu steigen“, argumentierte Poseck.

Auch die Amtsanwaltschaft muss darum kämpfen, offene Stellen besetzen zu können. Als Amtsanwalt arbeiten können Rechtspfleger:innen mit einer Zusatzausbildung.