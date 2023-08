40 Prozent aller Flüge am Frankfurter Flughafen sind unpünktlich

Teilen

Die Wahrscheinlichkeit, dass die gestartete Maschine verspätet ist, liegt bei rund 40 Prozent. © Renate Hoyer

Eine Datenanalyse zeigt, dass der Frankfurter Flughafen die häufigsten Verspätungen aller deutschen Airports hat.

Nicht nur Reisende am Frankfurter Hauptbahnhof warteten im vergangenen Jahr häufig lange auf ihre Abfahrten; auch zehn Kilometer weiter, am größten Flughafen Deutschlands, lässt die Pünktlichkeit der Abflüge zu wünschen übrig. Denn der Flughafen Frankfurt ist der unpünktlichste Deutschlands.

Zu diesem Ergebnis kommt eine umfangreiche Datenanalyse der Ippen-Media-Gruppe, zu der auch die Frankfurter Rundschau gehört. In Zusammenarbeit mit dem Flugdatenspezialisten FlightAware wertete ein Team von Datenjounalist:innen zwischen Juni 2022 und Mai 2023 rund 700 000 Abflüge der Passagierluftfahrt an den 20 größten deutschen Flughäfen aus. Diese wurden auf Basis der Passagierzahlen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen ausgewählt. Als unpünktlich galten in der Analyse alle Flüge, die verspätet abgeflogen sind oder annulliert wurden.

Im Durchschnitt hob in diesem Zeitraum jeder dritte Flug unpünktlich von deutschem Boden ab. Die Chancen, rechtzeitig die Startbahn zu verlassen, sind jedoch von Flughafen zu Flughafen sehr verschieden.

So rollten in Leipzig/Halle, dem laut Ranking pünktlichsten Flughafen Deutschlands, unterm Strich 95 Prozent der Abflüge rechtzeitig los, in Köln/Bonn noch 86 Prozent und in Hannover, das bei der Auswertung im Mittelfeld liegt, rund 77 Prozent. Auf den letzten Plätzen landeten Düsseldorf und eben Frankfurt mit einer Pünktlichkeit von 61 beziehungsweise 57 Prozent. In Frankfurt starteten somit nicht einmal zwei von drei Flügen pünktlich. An Freitagen hob sogar jede zweite Maschine verspätet ab. Doch der Flughafenbetreiber selbst könne dafür gar nicht so viel, wie ein Sprecher der Frankfurt Airport AG (Fraport) auf Anfrage mitteilte. Verspätungen könnten am Frankfurter Flughafen unerschiedlichste Ursachen haben: das Wetter, die Technik, eine begrenzte Luftraumkapazität. Zudem werde der Luftraum durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder durch die Nato-Großübung „Air Defender“, die im Juni stattfand, verstärkt in Anspruch genommen.

Grundsätzlich sei die Pünktlichkeit am Frankfurter Flughafen hinsichtlich der zentralen Lage und der höchsten Hub-Konnektivität aller Flughäfen weltweit besonders stark von äußeren Einflüssen betroffen, sagte der Fraport-Sprecher.

Die Hub-Konnektivität gilt als wichtigste Kennzahl für Luftfahrtdrehkreuze. Sie misst die Anzahl der Anschlussflüge, die das Drehkreuz ermöglichen kann, unter Berücksichtigung minimaler und maximaler Umsteigezeiten und unter Abwägung der Qualität der Verbindungen nach Umwegen und Umsteigezeiten. Als Luftfahrtdrehkreuze gelten Umsteigeflughäfen für Kurz-, Mittel- und Langstreckenflüge.