40 Kilo Koks untergejubelt

Von: Stefan Behr

Zwei Brasilianerinnen nach fünf Wochen aus U-Haft entlassen

Nach fünf Wochen in Untersuchungshaft sind zwei Frauen aus Brasilien wegen offensichtlicher Unschuld aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Die beiden 44 und 40 Jahre alten Frauen waren am 5. März am Frankfurter Flughafen nach einem Flug von São Paulo festgenommen worden, nachdem der Zoll in ihren beiden Koffern je 20 Kilogramm Kokain gefunden hatte.

Beide hatten von Anfang an ihre Unschuld beteuert und behauptet, die Drogen seien ihnen untergeschoben worden. Das behaupten allerdings viele.

Jetzt aber hat die brasilianische Polizei laut Nadja Niesen, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, den deutschen Ermittlern ein Video geschickt, das Mitarbeiter am Flughafen São Paulo dabei zeigt, wie sie im Sperrbereich die Bänder um die Koffer der beiden Brasilianerinnen entfernen und auf fremde Koffer mit Koksfüllung anbringen. Die Frage, warum die Frauen an der Gepäckausgabe in Frankfurt nicht gemerkt hatten, dass es sich nicht um ihre abgegebenen Koffer handelte, konnte Niesen am Donnerstag auch nicht beantworten. Ebenso unklar ist, wie und auch wo die mutmaßlichen Hintermänner an das Kokain mit einem Straßenverkaufswert von etwa 2,4 Millionen Euro gekommen wären. Denn eigentlich wollten die Tierärztin und die Unternehmensberaterin nach Berlin weiterfliegen.

Laut einem Bericht des RedaktionsNetzwerks Deutschland sind mittlerweile ein 24 Jahre alter Hauptverdächtiger sowie fünf weitere Personen in São Paulo verhaftet worden. Der 24-Jährige soll bereits im April 2021 in Verdacht geraten sein, durfte aber weiterarbeiten.